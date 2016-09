Die Finalisten 2016 aus Mecklenburg-Vorpommern

19061 SchwerinDie alarm.direct wurde dieses Jahr zum ersten Mal nominiert – von der STYLOCOM Ltd. & Co. KG sowie von SiC - Sieg Consulting, einem der Botschafter des Wettbewerbs.Nancy und Roland Haacker gründeten 2008 in Schwerin ein zunächst regional ausgerichtetes Kleinunternehmen zum Einbau von Rauchmeldern. Innerhalb von acht Jahren hat sich alarm.direct zu einem überregional und auch international agierenden Anbieter von Sicherheitstechnik und -konzepten entwickelt.Aufgrund langjähriger Erfahrung in der Gebäudesicherung sowie der Sicherung von Freiland-Betriebsgeländen wie Solarparks, Logistikzentren, Industriegeländen, öffentlichen Einrichtungen oder Flughäfen konnte alarm.direct zu einem „global player“ aufsteigen.Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine sehr breite Palette an Absicherungsmöglichkeiten in der Außensicherung, erstellt Sicherheitskonzepte, installiert die technischen Anlagen und sorgt darüber hinaus für den Service nach Inbetriebnahme. Dabei kommen stets die besten Techniksets zum Einsatz und keine„Lösungen von der Stange“. Nur wenige Mitbewerber bieten diesen umfassenden Service. Das Unternehmen entwickelte ein extrem robustes und wetterfestes Reißdrahtsicherungssystem für Zäune, Tore, Solarmodule und Wechselrichter, welches mit einer sehr geringen Fehlerquote punkten kann.Unter dem Slogan „Mit Sicherheit gut beraten“ organisiert und liefert das Unternehmen Sicherheit für Mensch, Gebäude und Anlagen.Permanente, akribische Weiterentwicklung des eigenen Angebots sowie die stete Beschäftigung mit den neuen Herausforderungen im Bereich der Alarmtechnik und die permanente Fortbildung der Mitarbeiter im Bereich Zollbestimmungen, Alarm- und Sicherheitstechnik ist ein sehr wichtiger Baustein. Auch der regelmäßige Kontakt mit der Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist wichtig, um stets über neue Trends bei der Einbruchkriminalität auf dem Laufenden zu sein.Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen 1,18 Mio. Euro Umsatz, was einer Ertragssteigerung von beachtlichen 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mittlerweile verfügt alarm.direct zudem über Niederlassungen in Spanien und Großbritannien und ist inzwischen auch in Asien tätig.Nach Jahren des Unternehmensaufbaus beginnt alarm.direct in diesem Jahr mit der Ausbildung eines ersten Azubis und erstmalig mit der fachlichen Betreuung einer Diplomarbeit. Außerdem beschäftigt das Unternehmen zwei Migranten und gibt ihnen gleichzeitig vielfältige Hilfestellungen in ihrem Privatleben.17348 WoldegkDie Lang Metallwarenproduktion Neubrandenburg GmbH wurde zum ersten Mal nominiert – vom Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern.1992 gründete der Münchner Automobilzulieferer – die Lang Metallwaren Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH – im mecklenburgischen Woldegk das Tochterunternehmen Lang Metallwarenproduktion.Mit Know-how, westdeutschen Anlagen und hochqualifizierten Mitarbeitern vor Ort begann 1993 die Produktion. Seither konnte sich das Woldegker Werk erfolgreich am Markt etablieren.Das Unternehmen formt aus Edelstahl und anderen Metallen Stanz- und Ziehteile für die Automobilindustrie und andere Abnehmer. Zu den Kunden des Unternehmens gehören namhafte Unternehmen wie BMW, MAN, Sichert, Jumbo-Fischer, Webasto und Spheros.Durch die enge Kooperation mit der Mutterfirma ist der Metallverarbeiter mit derzeit 42 Mitarbeitern und zwei Auszubildenden auf dem durch die Stahlpreisschwankungen höchst volatilen Markt gut aufgestellt. Mit dem annähernd gleichen Maschinenpark in Bayern wie in Mecklenburg-Vorpommern kann das Unternehmen die Höhen und Tiefen bei der Auslastung gut abfedern.Für ein gutes Betriebsklima sorgen: regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, finanzielle Honorierung von Verbesserungsvorschlägen, Leistungsboni und Jahresprämien.Optimierungen und Innovationen sind ein wichtiger Baustein. Durch clevere Maßnahmen konnte bspw. der Energieverbrauch um 30 Prozent gesenkt werden bei gleichzeitiger Erhöhung der Produktionsstückzahlen um 40 Prozent. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Anwendungszentrum „Großstrukturen in der Produktionstechnik AGP“ in Rostock entwickelt das metallverarbeitende Unternehmen derzeit eine hochflexible automatische Bestückung für Stanz- und Tiefziehmaschinen.2011 erhielt Lang von MAN den „Truck and Bus Supplier Award“ und 2012 von Webasto den “International Supplier Award“.