Die Finalisten 2016 aus Berlin/Brandenburg

16816 NeuruppinDie ASL Automationssysteme Leske GmbH wurde dieses Jahr bereits zum neunten Mal nominiert – dieses Mal von der IHK Potsdam Regionalcenter Ostprignitz-Ruppin.Im Mai 2000 wagte Andreas Leske mit drei Mitarbeitern den Schritt in die Selbstständigkeit.Er entwickelt und produziert Spezialmaschinen, die exakt auf den Wunsch jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Die ersten Kunden kamen aus dem direkten, regionalen Umfeld. Durch harte Arbeit und hochwertige Produkte reifte die Marke ASL bald zu einem überregionalen, nationalen und internationalen Partner für maßgeschneiderte Automationssysteme.Zu den Kunden zählen heute neben Großkonzernen wie Miele, BMW und Volkswagen auch amerikanische und asiatische Unternehmen.Doch die positive Entwicklung geht weiter: 33 Mitarbeiter, mehr als 2 Mio. Euro Investition in eine neue Betriebsstätte, enge Zusammenarbeit mit Forschung und Wissenschaft, Nachwuchsförderung, Entwicklungsprojekte und, und, und.15838 Am MellenseeDie ETB Electronic Team Beratungs- und Vertriebs GmbH wurde dieses Jahr bereits zum siebten Mal nominiert – dieses Mal u. a. von Kretzer Hard und Software, Vodafone GmbH und remote Web Services GmbH, Netz-Werker AG.1983 gründete Wolfgang A. Runge das Unternehmen zunächst als Beratungs- und Vertriebsgesellschaft für elektronische Bauelemente. Nach der Wende wurde das Portfolie um die Fertigung von Leiterplattenbestücken, Baugruppenfertigung und Gerätemontage erweitert.Seit 2003 wird die gesamte Hard- und Softwareentwicklung sowie die mechanische Konstruktion für jedes ETB-Produkt selbst gemacht.Mittlerweile hat das Unternehmen 158 Mitarbeiter, Standorte in Hannover und Hamburg und verlagerte seine Berliner Geschäftsstelle zum Produktionsstandort nach Klausdorf, wo seit 2015 eine weitere Fertigungshalle steht.ETB hat als eine von ganz wenigen Firmen alle notwendigen Zertifizierungen für die speziellen Abnehmerindustrien. Außerdem ist ETB im Gegensatz zum Wettbewerb nicht auf bestimmte Branchen fokussiert. Diese Unabhängigkeit und die "Alles aus einer Hand"- Strategie brachte ETB besser durch die Wirtschaftskrise 2009. 2013 erhielt ETB die wichtigste Auszeichnung der EMS-Branche, den „E²MS-Award“.ETB hat derzeit 12 Azubis, kooperiert mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und optimiert die Arbeit mit erfolgsabhängigen Bonuszahlungen, flexiblen Arbeitszeiten und Firmenevents. Außerdem unterstützt ETB soziale Projekte und Vereine.15848 BeeskowDie Stahlwasserbau Beeskow GmbH wurde dieses Jahr bereits zum dritten Mal nominiert – dieses Mal von der Bürgschaftsbank Brandenburg GmbH.Bereits 20 Jahre ist es her, seit das Unternehmen in einer kleinen Werkstatt begann. Heute arbeiten 85 Angestellte unter dem Geschäftsführer Uwe Tillmann meisterhaft an der Konstruktion von Anlagen, Toren und Schiebern für diverse Wassergegebenheiten.Und auch die Restauration von Denkmälern wie der 130 Jahre alten Schleuse Blankenstein ist für das Unternehmen kein Problem.2013 haben vier Hochwasserschutztore aus Beeskow Dresdens Altstadt vor den Fluten des Hochwassers geschützt. Die hohe Qualität spricht sich herum. Die Schleusen, Stauklappen, Rechen und Rechenreinigungsanlagen für Wasserkraftanlagen sowie die Hochwasserschutztore der Stahlwasserbau Beeskow sind weit über die Grenzen Brandenburgs hinaus zu finden.Das Beeskower Unternehmen wurde für sein Engagement in der Ausbildung, seine Maßnahmen zum Klimaschutz und seinen Geschäftserfolg im vergangenen Jahr mit dem „Zukunftspreis der Industrie-und Handelskammern Brandenburgs“ ausgezeichnet.01987 SchwarzheideDie STR Tank-Container-Reinigung GmbH Schwarzheide wurde in diesem Jahr zum sechsten Mal nominiert – dieses Mal von der Wirtschaftsförderung der Stadt Schwarzheide.1994 wurde das Unternehmen, das zum Schweizer Bertschi Konzern gehört, in Schwarzheide gegründet. Aktuell sind 250 Mitarbeiter angestellt. Die STR GmbH ist Marktführer in der Reparatur, der Reinigung, der Lagerung und dem Umschlag von Container.Eine firmeneigene Logistikflotte von 75 Lkw, legt eine jährliche Kilometerstrecke zurück, die 140 Mal um die Erde reicht.2010 wurde die Firma durch einen Hallenneubau erweitert. Der Containerbau kam als neuer Service hinzu. Seit 2015 darf die STR GmbH nun auch Gefahrstoffe und Zollwaren lagern und transportieren.Das Betriebsklima ist neben dem wirtschaftlichen Erfolg ebenso wichtig. Familienfreundliche Arbeitszeiten, Gratifikationen, Firmenfest, Firmensport, und Weiterbildungen sind fester Bestandteil des Erfolgs.Darüber hinaus engagiert sich die STR GmbH auch in der Nachwuchsförderung, als Hauptsponsor der lokalen Boxveranstaltung „Fightnight“ sowie bei Festen und in der Freiwilligen Feierwehr.14641 WustermarkDie TRAFÖ GmbH wurde in diesem Jahr zum siebten Mal nominiert – dieses Mal von der Handwerkskammer Potsdam und die IHK Potsdam, RegionalCenter Brandenburg an der Havel/Havelland.Im Juli 1990 wurde die TRAFÖ GmbH von Dieter Henning und Ulrich Stropp mit sieben Mitarbeitern gegründet. Bereits im Mai hatten sie den Zuschlag für das Vertriebsgebiet Brandenburg-West von der Linde AG erhalten.1993 war die TRAFÖ GmbH bester Linde-Händler Deutschlands und mit einem Marktanteil von 49 Prozent die Spitze der regionalen Staplervertriebe.1998 zog das Unternehmen in größere Räumlichkeiten mit moderner Werkstatt in das Güterverkehrszentrum (GVZ) Wustermark.2006 kam die nächste Generation: Seither führen Volkmar und Ralph Henning, Ulrike Heinemann (geborene Stropp) und Jörg Kollmorgen die Firma. 130 Mitarbeiter sind heute hier beschäftigt. 400 Geräte stehen zur Vermietung bereit. Heute ist TRAFÖ der größte regionale Gabelstapler-Vermieter.Im wachsenden Konkurrenzkampf ist Service ganz wichtig: Intensiver Kundenkontakt, Staplerlehrgänge, Reparatur und Wartungsarbeiten direkt beim Kunden zählen zum TRAFÖ-Rundum-Service.Ebenso wichtig für TRAFÖ: Die Nachwuchsförderung, familienfreundliche Bedingungen, die jährliche Stapler-Meisterschaft, das Hilfsprojekt „StaplerCup Hilft“ und die Unterstützung von regionalen Sportvereinen.14913 JüterbogDie WIB homecare GmbH wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge nominiert – dieses Mal von Steuerberater Kai Lindner.2009 gründete die Krankenschwester Mandy Brandt-Groth WIB mit dem Ziel Intensivpatienten nicht nur zu pflegen, sondern auch mit viel Augenmaß für die individuell richtige Therapie zu sorgen. WIB ist also eine Kombination aus Krankenhaus, Reha-Klinik, Pflegeheim und ambulantem Pflegedienst. Beatmungs- und Komapatienten werden sowohl ambulant zu Hause als auch stationär in eigener Pflegeanlage betreut.Zunächst skeptisch beäugt, ist die Firma heute ein bewährter Ansprechpartner und Kooperationspartner für Krankenhäuser und Reha-Kliniken.Eine sehr innovative Behandlungsmethode ist der selbst konzipierte „Snoezelraum“. Hier wird in entspannter Atmosphäre das Unterbewusstsein komatöser Patienten mit Licht-, Klang- und Dufteffekten angeregt, um das Aufwachen zu fördern.Für seine stationären Pflegeheime nutzt das Unternehmen gezielt denkmalgeschützte Gebäude, denn diese Häuser haben Charakter und Charme. Derzeit hat WIB elf stationäre Pflegeplätze in Jüterbog. Weitere Häuser sind in Planung.Das Unternehmen hat 54 Mitarbeiter und einen Azubi. Zwei Fortbildungen pro Jahr, regelmäßige Mitarbeitergespräche, spezielle Dienstzeiten für alleinerziehende Mütter, betriebliche Altersvorsorge und finanzierte Fitness-Mitgliedschaften mit persönlichem Trainer sind vorhanden. In Kürze kommt ein eigener Betriebskindergarten hinzu.