Bund und vielfältig

Schleswig-Holsteins Wirtschaft ist in besonderem Maße vom Mittelstand geprägt. Deshalb weiß ich, wie wichtig es ist, immer wieder auf die Leistungen und Erfolge des Mittelstandes hinzuweisen, damit die Bedeutung des Mittelstands in allen Köpfen verankert ist. Denn der Mittelstand ist nicht nur wichtig für unsere Wirtschaft. Er ist Garant für Wohlstand und Wertschöpfung.



Der Mittelstand nimmt zudem seine gesellschaftspolitische Verantwortung ernst und engagiert sich besonders im Bereich der Ausbildung, so dass junge Menschen eine solide und gute Basis für ihre berufliche Zukunft legen können. Das ist wichtig, gerade in Zeiten, in denen viele junge Menschen zu uns kommen, um Schutz zu finden und ein neues Leben fern von Krieg und Flucht für sich und ihre Familien bei uns aufzubauen. Hier leistet der Mittelstand großartige Integrationsarbeit – und dafür bin ich dankbar.

Die Oskar-Patzelt-Stiftung hat sich auf die Fahnen geschrieben, mittelständische Unternehmen, die sich in mehrfacher Hinsicht besonders hervorgetan haben, mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ auszuzeichnen. Und das alles ehrenamtlich und privat finanziert. Deshalb möchte ich den Initiatoren des Wettbewerbs und allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern an dieser Stelle auch ganz herzlich danken.

Jedes Jahr werden mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ verdiente mittelständische Unternehmen aus ganz Deutschland ins „Scheinwerferlicht“ gerückt – Betriebe, die nicht nur gut gewirtschaftet haben, sondern die darüber hinaus viel zur Schaffung und Sicherung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen beigetragen haben, die besonders innovativ sind und sich für ihre Region engagiert haben. Deshalb bin ich sehr stolz, dass für die Region Schleswig-Holstein/Hamburg dieses Jahr 136 Nominierte mit dabei sind – Unternehmen aus Kiel und Lübeck, aus Scharbeutz und Seth, aus Norderstedt und Ahrensburg. Mittelständler, die biologische Backwaren herstellen, Spezialisten der Feinmechanik oder Medizintechnik, von der großen Werft bis zur kleinen Erlebnisbahn. Genau so bunt und vielfältig ist unser Mittelstand in Schleswig-Holstein, dem echten Norden. Und deshalb ist es gut, dass es den „Großen Preis des Mittelstandes“ gibt, der diesen tollen Betrieben die richtige Bühne bereitet!

Torsten Albig

Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein





Kontakt:

Torsten Albig im Kompetenznetz-Mittelstand



(Hervorhebung durch die Redaktion)