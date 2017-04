Ministerpräsident Erwin Sellering will auch künftig die Wirtschaftspolitik in Mecklenburg-Vorpommern auf die Entwicklung des Mittelstandes ausrichten. (© Pressestelle Staatskanzlei M-V)

Der Mittelstand ist in Mecklenburg-Vorpommern das Fundament der Wirtschaft. 99,5% der Unternehmen gehören quantitativ zum Mittelstand und beschäftigen 80,4% aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land.

Mecklenburg-Vorpommern hat seit der Jahrtausendwende deutlich an Wirtschaftskraft gewonnen. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich mehr als halbiert. Diese gute Entwicklung verdanken wir ganz maßgeblich den kleinen und mittleren Unternehmen, die sich mit klugen Ideen und innovativen Produkten am Markt durchgesetzt haben.

Deshalb werden wir auch künftig die Wirtschaftspolitik in Mecklenburg-Vorpommern klar und gezielt auf die Entwicklung des Mittelstandes ausrichten. Das Handwerk und die Unternehmen vor Ort wollen wir mit gezielter Förderung und unbürokratischen Verfahren unterstützen. Dazu gehört auch, dass wir den Firmen helfen, auf internationalen Märkten erfolgreich zu sein. In Zukunft werden branchenübergreifende Unternehmensnetzwerke immer mehr an Bedeutung gewinnen. Sie tragen wesentlich zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bei und werden ausdrücklich durch die Landesregierung unterstützt.

Mit dem „Großen Preis des Mittelstandes" wird den mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern die Anerkennung und Würdigung zuteil, die sie verdient haben. Ich danke der Oskar-Patzelt-Stiftung dafür, dass sie auch in diesem Jahr diesen herausragenden Wettbewerb ausgerichtet hat. Den Juroren wünsche ich eine glückliche Hand bei der Auswahl der Preisträger.

Ihr

Erwin Sellering