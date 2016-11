Tradition und frischer Wind

Arnsdorfer „Raumausstattung Schwarzmeier“ feiert 130-jähriges Bestehen



19. Februar 2016: Raumausstattung Schwarzmeier in kreative Hände übergeben Foto zeigt Antonia Schwarzmeier (29, re.) mit ihren Eltern Jürgen und Florentine Schwarzmeier (beide 66) Bildquelle: MEDIENKONTOR

„Ich werde mal Künstlerin, denn soviel arbeiten wie meine Eltern will ich mal nicht“, so Antonia Schwarzmeier vor vielen Jahren gegenüber einer Schulfreundin. Aber wahrscheinlich war ihr das Raumausstatter-Handwerk doch schon in die Wiege gelegt, denn das 100-jährige Jubiläum erlebte sie bereits mit – im 6. Monat im Bauch ihrer Mutter. Und passend wurde auch vor rund vier Wochen Antonias Tochter Hermine geboren – vielleicht wird das die 6. Generation im Familienunternehmen?



Begonnen hatte alles am 1. Oktober 1886, als August Schwarzmeier ein Gewerbe anmeldete. Vier Säulen bestimmten sein damaliges Werken: Tapeziermeister, Möbelhandel, Fleischbeschauer und Allianz-Vertreter. 27 Jahre durfte er sein Unternehmen leiten, bevor 1913 Sohn Willi Schwarzmeier die Firma übernahm. Nach dem Krieg legte dessen Sohn Heinz, der dann auch noch die Meisterprüfung machte, wieder richtig los, aufgrund seines Todes übernahm schließlich seine Frau 1965 das Unternehmen. „Meine Mutter hat mir zu DDR-Zeiten immer gesagt, dass man, auch wenn es viele öffentliche Aufträge gäbe, nie den Privatkunden vergessen darf“, erinnert sich der heutige Senior-Chef Jürgen Schwarzmeier, der 1987 den Betrieb übernahm. Und ist froh, das es so war: Nach der politischen Wende profitierten er und seine Frau Florentine davon – denn die Öffentlichen blieben erst mal aus. Der gelernte Tischler und studierte Holztechnologe Jürgen Schwarzmeier hat knapp 30 Jahre lang das Unternehmen weiterentwickelt und als gute Adresse für besondere Wohnansprüche am Markt etabliert. Aus einem Teil von Werkstatt und Lager formten seine Frau und er einen Showroom, der größten Ansprüchen genügte.



Über Jahrzehnte hinweg schaffte das Ehepaar Schwarzmeier mit seinem Raumausstattungsunternehmen einzigartige Wohn- und Arbeitswelten mithilfe von individuell ausgewählten Materialien, Accessoires und Ausstattungsobjekten. Jetzt übergaben beide die Unternehmensleitung an ihre Tochter Antonia und somit an die fünfte Generation des Raumausstatterbetriebes. Die studierte Innenarchitektin kehrte nach zahlreichen Auslandsaufenthalten und Praktika in den elterlichen Betrieb zurück und betreibt jetzt selbst das familiäre Handwerksunternehmen. „Junge Leute für den Beruf des Raumausstatters zu begeistern, wird bei mir eine wichtige Rolle spielen“, so Antonia Schwarzmeier.



Die Begeisterung und Leidenschaft für Innenarchitektur und Raumausstattung übertrug sich bereits früh auf Tochter Antonia. „Auch wenn ich bis dato lieber Künstlerin werden wollte, wusste ich bereits mit zwölf Jahren, dass ich später einmal genau das Gleiche wie meine Mutter machen möchte. Ich habe mich dann mit meinem Kunst-Leistungskurs dem Thema immer mehr angenähert und nach dem Abitur zwei Jahre lang in Frankreich anspruchsvolle Dekoration und klassische Polsterei bei den französischen Wandergesellen (Compagnons) gelernt“, verrät Antonia Schwarzmeier. Es folgten ein Master-Studium der Innenarchitektur in Halle/Burg Giebichenstein, ein einjähriges Möbeldesign-Studium in St. Petersburg sowie Architektur-Praktika in Rumänien und Sachsen. „Nach all diesen Einsätzen und Auslandserfahrungen habe ich auch meine eigene Familiengeschichte anders wahrgenommen und mich deshalb entschieden, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Ich möchte zukünftig den Innenarchitekturbereich im Unternehmen ganzheitlich ausbauen. Die Themen Nachhaltigkeit und Kreativität sind mir dabei sehr wichtig“, sagt Antonia Schwarzmeier. „Meinen Eltern bin ich gerade in meiner Start-Situation sehr dankbar, dass sie mich unterstützen und dabei auch offen sind für meine neuen Ideen.“



Dabei unterstützen vier erfahrene Mitarbeiter und ihre Eltern das Wirken der jungen Unternehmerin, denn „jeder ist nichts ohne seine Mannschaft“. Die Polstertradition des Familienbetriebes mit ihren Werten soll beibehalten werden. „Die Gruppe der Raumausstatter unter den Restauratoren ist sehr überschaubar. Ich will dieses Handwerk weiter leben und besonders auch junge Leute dafür begeistern und ausbilden, damit diese Fähigkeiten nicht verloren gehen – es wäre schade um unseren so wunderschönen Raumausstatterberuf“, so Antonia Schwarzmeier abschließend.

