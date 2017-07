Ramelow: Verborgene Meister

(Hervorhebungen durch die Redaktion)

Sehr geehrte Damen und Herren,herzlich grüße ich Sie zur 23. Preisverleihung der Oskar-Patzelt-Stiftung. Der „Große Preis des Mittelstandes" ist DAS gesellschaftliche Ereignis für die Akteure der Wirtschaft. Auch „mein" Bundesland Thüringen ist mit 174 Nominierungen im Rennen. Darüber freue ich mich natürlich besonders.Dazu gehören Firmen die optische Instrumente anfertigen, Hersteller von Mess- Kontroll- und Navigationsgeräten, Entwickler von Medizintechnik und Produzenten elektronischer Bauelemente.Ob Handwerk, Dienstleistung oder Industrie: Der Thüringer Wirtschaft gelingt es auf beeindruckende Weise, national und international neue Märkte zu erobern und zu behaupten. Den Erfolg spiegeln die aktuellen wirtschaftlichen Kennziffern wider: Während Bruttoinlandsprodukt, Exporte und Löhne steigen, sank die Arbeitslosigkeit auf die geringste Quote unter den neuen Bundesländern.Wir wollen diese positive Entwicklung vorantreiben und deshalb setzt Thüringen auf Sie, auf die Akteure des Mittelstandes. Wir haben und brauchen in Thüringen eine starke Wirtschaft und dynamische Unternehmerinnen und Unternehmer. Und wir haben eine Wirtschaft, die in neuen Herausforderungen Chancen und Möglichkeiten erkennt.Eine Herausforderung ist zum Beispiel die fortschreitende Digitalisierung. Um den Mittelstand weiter zu stärken investieren Landesregierung und öffentliche Hand in leistungsfähige und flächendeckende Breitbandnetze. Damit bauen wir für Thüringen eine konkurrenzfähige digitale Infrastruktur.Eine weitere Herausforderung ist der absehbare Fachkräftemangel, der schon jetzt in manchen Branchen spürbar ist. Deshalb werben wir für den Zuzug von Menschen und für die Ansiedlung von Unternehmen, die Thüringen noch attraktiver machen. Dabei dürfen Herkunft, Alter, Geschlecht und Religion keine Rolle spielen. Denn für ein auch zukünftig erfolgreiches Thüringen brauchen wir die Köpfe und Hände vieler.„Respekt und Achtung" - damit ist die diesjährige Preisverleihung der Oskar-Patzelt-Stiftung überschrieben. Ein wichtiger Grundsatz, denn Respekt und Achtung sind das Fundament einer funktionierenden Gesellschaft:Die Politik steht in der Verantwortung die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Wirtschaft gute Entwicklungsmöglichkeiten hat.Ich danke allen Akteuren der Wirtschaft für ihre erfolgreiche Arbeit und gratuliere herzlich den Gewinnerinnen und Gewinnern des „Großen Preises des Mittelstandes"!Ihnen allen wünsche ich weiterhin viel Erfolg und heute einen glanzvollen und lange in Erinnerung bleibenden Abend.IhrBodo RamelowThüringer Ministerpräsident