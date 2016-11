MIT – Landesvorsitzender Klaus-Dieter Weber im Amt des Vorsitzenden bestätigt

Hauptversammlung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt wählt Vorsitzenden Klaus-Dieter Weber für weitere zwei Jahre



Klaus-Dieter Weber (Bild: © Holger Wegener) (Bild: © Holger Wegener)

Niederndodeleben, 05.11.2016.

„Der Mittelstand ist der Verlierer der letzten Legislaturperiode der Bundesregierung“ – mehr als klare Worte formulierte der wiedergewählte Landesvorsitzende in seiner Antrittsrede und erhielt dafür anhaltenden Beifall.



Die Mitgliederversammlung bestätigte den Geschäftsführenden Gesellschafter der Firmengruppe Rundfunk Gernrode mit 98 % Mehrheit im Amt. „Ich freue mich über das Vertrauen, welches mir durch die hohe Zustimmung beim Landesdelegiertentag am 05. November ausgesprochen wurde.



Themenschwerpunkte des MIT-Landesverbandes waren neben dem Bericht über die geleistete MIT-Arbeit der zurückliegenden Legislaturperiode wichtige Antragsberatungen. Mehrere Anträge an die Landespolitik wurden beschlossen, u. A. ein Antrag gegen die Einführung der blauen Plakette und dafür, dass bei der Besetzung der Mindestlohnkommission zwingend Vertreter aus dem Mittelstand berücksichtigt werden sollen.



„Die Wiederwahl als Landesvorsitzender der MIT Sachsen-Anhalt erfüllt mich mit Freude und Stolz, gleichzeitig sehe ich die Bestätigung in meinem Amt als Verpflichtung für die Zukunft an“, so Weber.