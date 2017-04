Kleine und mittlere Betriebe sind die Wirtschaft

Grußwort von Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff zur diesjährigen Verleihung des Großen Preises des Mittelstandes



Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt: Die Oskar-Patzelt-Stiftung lässt nicht locker. (c) www.AndreasLander.de

Die Oskar-Patzelt-Stiftung lässt nicht locker. Ihr beharrlicher Einsatz für die Belange mittelständischer Unternehmen ist in hohem Maße bewundernswert. Sichtbar wird das vor allem durch den jedes Jahr vergebenen Großen Preis des Mittelstandes. Der Wettbewerb würdigt nicht nur die Leistungen der Unternehmen. Er sorgt zudem für Publicity. Das ist auch dringend nötig, denn Erfolgsgeschichten mittelständischer Firmen werden oft im Verborgenen geschrieben. Ich danke der Stiftung für ihr jahrzehntelanges unermüdliches Engagement.



Ich freue mich, dass der in dieser Form einzigartige Mittelstandspreis von Mitteldeutschland ausgegangen ist. Das ist kein Zufall, denn bei uns sind die kleinen und mittleren Betriebe nicht nur das Rückgrat der Wirtschaft, sie sind die Wirtschaft selbst. Dafür steht nicht nur der Wertschöpfungsbeitrag, sondern auch das große Arbeitsplatz- und Ausbildungsangebot.



Die Unternehmen sind für die Zukunft gut gerüstet. Ihr wichtigstes Kapital ist das Know-how ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Bewusstsein dafür ist angesichts der demografischen Entwicklung gewachsen. Es ist vor diesem Hintergrund eine große Herausforderung, den Fachkräftenachwuchs weiterhin zu sichern. Rege Kontakte mit den umliegenden Schulen und Hochschulen sind dazu ebenso notwendig wie eine ordentliche Bezahlung und die Schaffung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen. Mein Eindruck ist, dass die heimischen Firmen hier deutliche Fortschritte machen.



Die Landesregierung ist fortlaufend bestrebt, bestmögliche Rahmenbedingungen für die heimischen Unternehmen zu schaffen. Auch Neugründungen stehen im Fokus. In diesem Jahr ist unser neuer Mittelstands- und Gründer-Darlehensfonds gestartet.



Sehr gern habe ich auch in diesem Jahr im Rahmen des Großen Mittelstandspreises die Schirmherrschaft für die Wettbewerbsregion Sachsen-Anhalt übernommen. Ich wünsche der Jury eine glückliche Hand bei der Auswahl der Preisträger.



Dr. Reiner Haseloff

Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt