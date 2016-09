Einer der wichtigsten Wettbewerbe

An diesem Wettbewerb gefällt mir besonders gut, dass er in zwei Richtungen wirkt: Er vereint Ansporn und Wertschätzung. (© Sächsische Staatskanzlei/Laurence Chaperon)

Zur Gala anlässlich der 22. Preisverleihung der Oskar-Patzelt-Stiftung grüße ich alle Nominierten und Gäste recht herzlich.An diesem Wettbewerb gefällt mir besonders gut, dass er in zwei Richtungen wirkt: Er vereint Ansporn und Wertschätzung. Die Nominierung, die Kriterien und die Stufen des Wettbewerbs machen deutlich, dass die unternehmerische und die betriebliche Leistung zählen. Das ist Ansporn für Firmen und Mitarbeiter in ganz Deutschland. Darauf fußt der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes. Und das Tableau der Nominierten sowie die Auszeichnung selbst zeigen jedes Jahr, wie groß der wirtschaftliche und gesellschaftliche Beitrag des Mittelstandes in den zahlreichen Wettbewerbsregionen ist. Diese Wertschätzung hat der Mittelstand wirklich verdient.. Ich beglückwünsche die Preisträger 2016 und wünsche allen Gästen der Preisverleihung einen festlichen Abend!Stanislaw TillichMinisterpräsident des Freistaates Sachsen