Die Preisträger 2016 aus Sachsen

02782 SeifhennersdorfDie KiEZ Querxenland gGmbH war 2014 Finalist beim „Großen Preis des Mittelstandes“ und wurde zum dritten Mal seit 2014 zum Wettbewerb nominiert. In diesem Jahr wurde die KiEZ Querxenland gGmbH durch die Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien, das Vertriebsbüro Hinner, den Landesverband KiEZ Sachsen e. V., den LTV Landestourismusverband Sachsen e. V. und der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien nominiert.Gar sagenhaft geht es im Querxenland in der Oberlausitz zu: Die KiEZ Querxenland gGmbH betreibt im Naturpark Zittauer Gebirge am Rande der Stadt seit 1991 eines der engagiertesten Kinder- und Jugendzentren Deutschlands. Lernen geht hier in dem ehemaligen Pionierlager wie im Märchen: Die Jugendlichen lernen mit Spaß durch Erleben und stärken nebenbei sogar ihre sozialen Kompetenzen.Namensgeber des KiEZ sind die Querxe, an die in der Oberlausitz heute noch viele Menschen glauben. Diese kleinen Männlein gehören zur Familie der Heinzelmännchen und Zwerge. Sie können sich mit ihrer Nebelkappe unsichtbar machen, sind fleißige und heimliche Helfer des Menschen, treiben aber auch gern Schabernack. Zum Beispiel stibitzen sie Brot – aber nur, wenn es ohne Kümmel gebacken wurde!Die Querxe sind nicht nur Namensgeber, sondern tauchen in der einen oder anderen Form auch immer wieder im Kindererholungszentrum auf. So gibt es auf dem acht Hektar großen Gelände sechs verschiedene Gästehäuser: das „Familienhäusel“ sowie die so genannten „Querxenhäusel“, eines davon ist sogar rollstuhlgerecht. Mit ihren jeweils 36 oder 72 Betten eignen sich die Häuser optimal für Gruppen und Schulklassen, aber auch für Familien. In den Sommermonaten öffnen zudem 24 Bungalows, sodass insgesamt 540 Gäste auf dem weitläufigen Gelände viel Platz haben.Für Spaß, Erholung und außerschulisches Lernen hat das KiEZ viel zu bieten: Neben Fitnessraum, Sauna, Computerkabinett, Spielcenter, Billardraum, Beachvolleyballfeldern, Trimm-dich-Pfad, BMX-Strecke, Kletterberg, Sinnesgarten und Grillplätzen gibt es im Querxenland auch mehrere Seminar- und Probenräume mit moderner Technik, einen Erlebnispädagogischen Teamparcour, einen Kunstrasenplatz sowie ein Mehrzwecksportfeld.Um das anspruchsvolle, selbstgesteckte Ziel „Lernen durch Erleben“ tagtäglich aufs Neue erfolgreich umzusetzen, arbeiten 33 Mitarbeiter mit pädagogischer oder sozialpädagogischer Ausbildung im Querxenland. Mit ihrem Fachwissen sichern sie eine qualitativ hochwertige Programmgestaltung und unterstützen die Gruppenbetreuer und Eltern bei Bedarf jederzeit kompetent. Eine weitere Besonderheit des Querxenlandes ist die Zweisprachigkeit des kompletten Informations- und Leitsystems auf Grund der Nähe zur tschechischen Grenze. Das KiEZ Querxenland arbeitet zudem gemeinnützig, überregional und legt den Schwerpunkt auf die Profilierung sozialpädagogischer und touristischer Angebote. Außerschulische Jugendprojekte, Feriencamps für Kinder und Familienfreizeiten gehören ebenso zum Programm wie internationale Kinder- und Jugendbegegnungen.02959 SchleifeDie REINERT LOGISTIC GmbH & Co. KG wurde zum vierten Mal seit 2013 zum Wettbewerb nominiert durch das Vertriebsbüro Hinner und die Schoepe Display GmbH. 2015 erfolgte die Auszeichnung als Finalist.Das Transport- und Logistikunternehmen REINERT LOGISTIC GmbH & Co. KG transportiert Güter aller Art und Größe quer durch Europa und gehört mit seinen über 1.200 Mitarbeitern zu den mittelständischen Schwergewichten in der Branche. In Ostsachsen zählt das Unternehmen zu den größten Arbeitgebern des Mittelstandes. Der moderne Fuhrpark aus über 750 Fahrzeugen aller Größen- und Hubraumklassen ermöglicht es REINERT LOGISTIC, einen umfassenden Transportservice aus einer Hand anzubieten. Der Logistikexperte mit Hauptsitz in Schleife bei Weißwasser unterhält über ganz Deutschland verteilt sieben Niederlassungen und kann so jedem Kunden einen regionalen Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Obwohl am Rande der Republik beheimatet, konnte das Unternehmen dank flächendeckender Präsenz von der Lausitz aus kontinuierlich wachsen.REINERT LOGISTICS besitzt im Feld der mittelständischen Speditionsbetriebe deutschlandweit einen der größten und modernsten Fuhrparks. Das Durchschnittsalter der Fuhrparkfahrzeuge beträgt nur zwei Jahre. Technische Besonderheiten wie Leichtbauweise bei Planensattel-Aufliegern mit bis zu 27 Tonnen Nutzlast und neueste, moderne Sicherheitstechnik sowie integrierte Kräne sind Merkmale der REINERT-Flotte. Außerdem erfüllt der gesamte REINERT-Fuhrpark die klimaschonende und verbrauchsarme EURO-6-Norm. Dank dieser Top-Ausstattung werden die Verlade- und Entladekapazitäten sowie der Lkw-Einsatz optimiert und gleichzeitig Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß reduziert. Außerdem bietet REINERT ein besonderes Novum der Transportlogistik: Dank Fahrzeugtelematik können Kunden über eine Internetplattform jederzeit den aktuellen Verbleib ihrer Lieferung nachverfolgen und dies in Echtzeit. Ein Anruf, ob die gesendeten Produkte angekommen sind, erübrigt sich also.Der exzellente Service von REINERT LOGISTIC beschert dem Fuhrunternehmen viele zufriedene Stammkunden. Die treue Kundschaft der Ostsachsen profitiert von der fortlaufenden Weiterentwicklung der Leistungen und Einführung von Neuerungen. Der konstante Austausch mit den Kunden gepaart mit der Fachkompetenz jedes Mitarbeiters bilden die Grundlage für den Unternehmenserfolg. Flache Hierarchie und kurze Entscheidungswege sorgen bei REINERT LOGISTIC für ein familiäres Arbeitsklima. Von der Gründung des Unternehmens im Jahr 1990 bis heute ist René Reinert alleiniger Geschäftsführer. Er leitet den Transportdienstleister zusammen mit einem überschaubaren mittleren Management.REINERT LOGISTIC ist sehr aktiv im Bereich Sportförderung. So ist das Unternehmen zum Beispiel Sponsor des firmeneigenen REINERT Lkw-Rennstalls, der an den FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIPS teilnimmt und bereits zahlreiche Erfolge feiern konnte. Nennenswert ist auch das Engagement von REINERT LOGISTIC als Gesellschafter der Profi-Eishockey-Mannschaft "Lausitzer Füchse" in Weißwasser.04315 LeipzigDie TAS AG war 2015 Finalist beim „Großen Preis des Mittelstandes“ und wurde zum vierten Mal seit 2013 zum Wettbewerb nominiert durch die KVS Bus- und Limousinenservice GmbH, Herrn Daniel Hoch, der Deutsche Post AG - Direkt Marketing Center Berlin und dem Gründerforum Deutschland.Als Telemarketing in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckte, wagten Jochen und Sylvia Geyer 1992 den Sprung ins kalte Wasser. Die Gründer der TAS AG boten damals als erstes Unternehmen in Ostdeutschland telefonische Vertriebs- und Serviceunterstützung als Dienstleistung an.Heute ist die Leipziger TAS AG mit rund 500 Mitarbeitern einer der größten familiengeführten Servicedienstleister für Kundendialog in Deutschland. Der Hauptstandort und damit auch Produktionsstandort der TAS AG ist Leipzig. Hinzu kommen Vertriebsbüros in Frankfurt/Main, Berlin und Köln sowie ein internationaler Standort in Luqa auf dem Inselstaat Malta. Zu den Kunden zählen viele namhafte Unternehmen, unter anderem die Postbank, die Allianz, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Otto und SB-Möbel Boss.Das Leistungsportfolio der TAS AG umfasst unter anderem den Kundenservice über sämtliche Dialogkanäle hinweg, ganzheitliche Vertriebs- und Logistikunterstützung sowie praxisnahe Schulungsangebote für Kundenberater und Führungskräfte. Alle Bereiche des Familienunternehmens sind vom TÜV für Daten- und Informationssicherheit zertifiziert. Damit verfügt die TAS AG über ein entscheidendes Qualitätsmerkmal in der Call-Center-Branche. 2009 wurde die TAS AG als erstes Unternehmen der Branche vom TÜV Rheinland ausgezeichnet.Zur Verbesserung interner Prozesse entwickelte TAS das firmeneigene Online-Tool „Chronos“ zur individualisierten Abrechnung der Arbeitszeiten und der Boni für die Mitarbeiter. Mit dem Programm sind Dienstplan, Arbeitsstunden und Urlaubstage jederzeit für die Mitarbeiter einsehbar. Das Programm zeigt automatisch an, wann ein Mitarbeiter ein Schulungsthema auffrischen sollte oder für welchen Produktbereich er besonders geeignet ist. Das vereinfacht die individuelle Weiterentwicklung jedes Mitarbeiters.Um eigene Führungskräfte auszubilden, entwickelte TAS ein „High Potential Program“, um Kundenberater zu Teamleitern und Teamleiter zu Projektleitern auszubilden sowie Potenziale der Mitarbeiter für andere Abteilungen zu erkennen. Für den Firmennachwuchs sorgen derzeit acht Auszubildende sowie vier Werkstudenten. Für die Mitarbeiterzufriedenheit bietet die TAS AG moderne, mit Akustikdecken und guter Beleuchtung ausgestattete Arbeitsplätze, ein hauseigenes Gesundheitsprogramm TASfit, regelmäßige Präventionskurse und Massagen im Unternehmen sowie eine betriebliche Altersvorsorge.Die TAS AG macht sich nicht nur für ihre eigenen Mitarbeiter stark, sondern auch für die Region. Die Firma engagiert sich für zahlreiche Projekte, unter anderem für zahlreiche Leipziger Schulen, das „Restaurant des Herzens“ – eine Gaststätte für Bedürftige in Leipzig – und das Kinderhospiz „Bärenherz“.