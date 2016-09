Die Finalisten 2016 aus Sachsen

01069 Dresden Das creative Hobby wurde erstmals nominiert – vom „Vertriebsbüro Hinner Vertriebsberatung-Coaching“.1994 eröffnete Manuela Schwenke ihr erstes Fachgeschäft für Bastel-, Handarbeits- und Künstlerbedarf im sächsischen Pirna. Weitere Filialen in Bautzen, Berlin, Erfurt, Leipzig und Magdeburg sowie drei Geschäfte in Dresden kamen hinzu und sind seitdem zur festen Anlaufstelle für kreative Menschen aller Altersgruppen geworden.„Das creative Hobby“ unterstützt Menschen bei der Auslebung ihrer Kreativität mit passendem Material sowie ausführlicher Beratung. Die 38 Mitarbeiter und zwei Auszubildenden werden umfassend geschult und bringen ihre eigenen Ideen und Erfahrungen in die Warenauswahl mit ein.Das Unternehmen unterstützt außerdem besonders engagierte Mitarbeiter beim Absolvieren eines berufsbegleitenden Studiums. Ihre künstlerischen Ideen können die Mitarbeiter beispielsweise als Zeichner auf Conventions ausleben. Sie erhalten dafür sogar Prämien vom Unternehmen. Die Liebe zum Basteln gibt „Das creative Hobby“ auch an Schulen und Einrichtungen weiter, einschließlich Sponsoring des passenden Materials. Stadtfeste werden mit Bastelstraßen und den Materialien aus dem Fachgeschäft ausgestattet. Das Kinder- und Jugendhaus Gruna sowie der Kreativwettbewerb der AOK werden durch „Das creative Hobby“ gefördert.09599 FreibergDie Freiberg Instruments GmbH wurde vom Deutschen Bundestag nominiert.Das Unternehmen produziert Sondermaschinen im Bereich der Messtechnik. Ein weltweites Händlernetzwerk ist bereits erschlossen. In den kommenden Jahren rechnet das Unternehmen mit einem deutlichen Wachstum.Das Portfolio der Freiberg Instruments GmbH besteht grundlegend aus drei technologischen Standbeinen. Der erste Haupttechnologiezweig umfasst die Messung der Lebensdauer von Minoritätsträgern an Halbleitermaterialien. Der zweite Bereich umfasst die „lexsyg“-Geräteserie, mit deren Hilfe das Alter von geologischen und archäologischen Proben bestimmt werden kann. Der dritte Geschäftsbereich – worin das Unternehmen führend ist – ist die weltweite Lieferung von ESR-Tischgeräten.28 Mitarbeiter sowie zwei Auszubildende beschäftigt das Unternehmen. Das Team besteht zu 90 Prozent aus unter 40-Jährigen. Der 30-prozentige Anteil von Promovierten zeugt von höchster Spezialisierung der Mitarbeiter.Der internationale Mix der Belegschaft sorgt für einen kontinuierlichen Austausch von Ideen sowie Arbeitsweisen und sorgt täglich für kreative Ideen.Die Mitarbeiter des Unternehmens sind finanziell über Prämien direkt am Geschäftserfolg beteiligt und profitieren von flachen Strukturen. Das interne soziale Engagement ergänzt die Freiberg Instruments durch regelmäßiges Sponsoring von Schulen und Kindergärten in der Region, so beispielsweise mit Spenden zugunsten des Scholl-Gymnasiums Freiberg und des Kinderschutzbundes Freiberg.09423 GelenauDie Mauersberger Badtechnik Betriebs-GmbH ist zum achten Mal in Folge nominiert – dieses Mal von der Volksbank Mittweida eG.Seit 1995 fertigt das Unternehmen edle Design-Produkte für den Sanitätsbereich. In der Manufaktur im erzgebirgischen Gelenau werden exklusive Bade- und Duschwannen sowie Whirlpools hergestellt.Das Unternehmen mit 46 Mitarbeitern produziert ausschließlich in Gelenau, südlich von Chemnitz, was die Produkte nach eigener Aussage zum "ehrlichen deutschen Produkt" macht. Die von Mauersberger entwickelte und seit 2009 erhältliche freistehende Badewanne aus Mineralwerkstoff ist auf dem Markt einzigartig. Erweitert um das Mauersberger-Whirlpool- sowie das Licht- und Soundsystem werden diese Wannen zu hochwertigen Unikaten.In Gelenau wird sich auch intensiv um das Wohl und die Kompetenzen der Angestellten gekümmert. Jährlich bietet die Firma jedem Mitarbeiter ein Gespräch zum Thema Altersvorsorge an. Viele Mauersberger-Mitarbeiter haben die angebotene zusätzliche betriebliche Altersvorsorge mit Entgeldumwandlung abgeschlossen. Außerdem findet regelmäßig alle vier Wochen eine Mitarbeiter-Schulung statt.Kinder liegen dem Betrieb im Erzgebirge besonders am Herzen. So freut sich der Nachwuchs der „Mauersberger“ jedes Jahr aufs Neue auf die Geschenke zur Kinderweihnachtsfeier des Unternehmens. Außerdem erhält der Kindergartenverein Klaffenbacher Kinder e. V. regelmäßig Spendengelder aus der Kasse des Unternehmens.01900 GroßröhrsdorfDas Unternehmen ist erstmals durch die Stadt Großröhrsdorf nominiert.Die ONI Temperiertechnik Rhytemper GmbH ist der führende Hersteller von Temperaturregelungstechnik für die kunststoffverarbeitende Industrie sowie für Gießereibranchen und besitzt dank ihres breitgefächerten Produktspektrums im Bereich Temperiersysteme eine weltweite Alleinstellung am Markt. Einer der Schwerpunkte des Unternehmens liegt auf dem Bereich der Mehrkreistemperierung. Zu den Kunden zählen namhafte Konzerne wie Audi, BMW, Bosch, Playmobil, Siemens, VW und ZF.Das Expertenwissen des Gesellschafters Wolfgang Oehm und des Geschäftsführers Dietmar Hofmann sowie deren Zusammenwirken mit hochqualifizierten und motivierten Mitarbeitern bilden die Basis für diese Spitzenposition auf dem Markt. Nach Beteiligungen verschiedener Unternehmen existiert seit 2008 die neue Gesellschaft unter dem Namen ONI Temperiertechnik Rhytemper GmbH und beschäftigt aktuell 40 Mitarbeiter sowie zwei Auszubildende. Die Innovationskraft des Unternehmens wurde bereits durch eine Auszeichnung im Wettbewerb INNOVATION der Euroregion Neiße-Nisa-Nysa gewürdigt.Interne und externe Schulungen sowie Praxisschulungen bei Referenzkunden sorgen für die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter. Gute Ergebnisse und außergewöhnlicher Einsatz werden mit Sach- und Geldprämien honoriert. Im Jahr 2015 schüttete die Unternehmensleitung beispielsweise mehr als 12.800 Euro an die Mitarbeiter aus. Projekterfolge werden in Fachzeitschriften veröffentlicht und einem breiten Fachpublikum zugänglich gemacht. Die eigenen Mitarbeiter verwöhnt ONI Temperiertechnik mit Sonderdarlehen für den Hausbau sowie mit überdurchschnittlichen Löhnen und Sonderprämien. Daneben zeigt das Unternehmen auch Engagement für soziale Einrichtungen. Sportvereine, Kinder- und Jugendgruppen sowie Schützenvereine erhalten Geldspenden und anderweitige Unterstützung.ONI Temperiertechnik agiert nicht hinter verschlossenen Türen, sondern bietet regelmäßig Betriebsbesichtigungen an. Außerdem können Schüler Berufspraktika absolvieren und dabei umfangreich Berufspraxis sammeln. In den letzten Jahren verstärkte das Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem POLYSAX Bildungszentrum Kunststoffe Bautzen sowie mit Fachinstituten und Hochschulen wie der TH Köln. Die Hochschulen zeigen dabei großes Interesse an den Systemlösungen des Unternehmens. Unter anderem war Prof. Dr. Georg Menges von der RWTH Aachen, einer der Pioniere auf dem Gebiet der Kunststofftechnik, in Großröhrsdorf zu Gast.Gesellschafter Wolfgang Oehm hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Wissen und seine unternehmerischen Erfahrungen an Geschäftspartner und interessierte Jungunternehmer weiterzugeben. Im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung, von Kompetenzinitiativen oder den Wirtschaftsjunioren referiert er über seinen Schritt in die Selbstständigkeit und hilft mit seinen Kontakten. Jungen Unternehmern bietet er zudem die Möglichkeit, sich kostenfrei auf den ONI-Messeständen zu präsentieren.