Die Finalisten 2016 aus Sachsen-Anhalt

06846 Dessau-RoßlauDie Anhaltische Hospiz- und Palliativgesellschaft gGmbH wurde zum ersten Mal für den Wettbewerb vom Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Dessau-Roßlau nominiert.In Würde sterben und das ohne Schmerzen – das wünscht sich wohl jeder. Die letzten Lebenstage oder -wochen gestalten und Schwerstkranke im Sinne von „Nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben“ begleiten – ist das Anliegen der Anhaltischen Hospiz- und Palliativgesellschaft.Die Anhaltische Hospiz- und Palliativgesellschaft gGmbH hat ein regionales Netzwerk geknüpft, das in seiner Komplexität der ambulanten und stationären Angebote sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche einzigartig in Deutschland ist. So werden unter anderem Pflegekräfte so ausgebildet, dass sie selbst bei der außerklinischen Beatmungs- und Intensivpflege palliativ tätig sein können.Das „Alt-Hospiz“, das 2007 eröffnet wurde, ist in Dessau als das „Blaue Haus“ bekannt. Es wurde in Form eines Tropfens erbaut und verfügt über acht hell und freundlich eingerichtete Einzelzimmer. In Zerbst – unweit von Dessau gelegen – wird ein weiteres Hospiz gebaut und soll im nächsten Jahr eröffnet werden.Ein ambulanter Hospizdienst sowie das ambulante Palliativ-Care-Team kümmern sich um schwerkranke Menschen, die ihre letzte Lebensphase lieber Zuhause verbringen möchten.Freundlichkeit, Menschlichkeit, Wärme und Zuversicht ausstrahlen, das können sie nur, wenn sie sich in ihrer Tätigkeit gut aufgehoben fühlen. Das ist bei der Hospiz- und Palliativgesellschaft der Fall. So gibt es mit jedem Mitarbeiter mindestens ein Personalgespräch pro Jahr. Außerdem werden familienfreundliche Arbeitszeiten sowie individuelle Weiterbildungen angeboten. In monatlichen Teambesprechungen ist Raum zur Auswertung von Erlebnissen und Belastungen und das Angebot von Einzelgesprächen mit einer Psychologin wird gern in Anspruch genommen.Dienstbesprechungen informieren die Mitarbeiter über die wirtschaftliche Situation, neue Projekte sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens.06295 Lutherstadt Eisleben EWS „Die Schuhfabrik“ wurde zum sechsten Mal nominiert. In diesem Jahr von der IHK Halle-Dessau.Bei Feuerwehrstiefeln steht eines im Vordergrund: Die Sicherheit; daneben sollen sie praktisch sein und bequem. Schließlich müssen sich die Feuerwehrleute oft stundenlang in ihnen bewegen. Doch unansehnlich sollen die Stiefel auch nicht sein. Mit hochwertigen Feuerwehrstiefeln und Sicherheitsschuhen die all dies erfüllen und noch dazu schick aussehen, erarbeitete sich EWS „Die Schuhfabrik“ in Eisleben einen Platz unter den fünf führenden Herstellern in Europa.Die Firma blickt auf eine 70-jährige Geschichte zurück. Nach 1945 produzierte die Schuhfabrik Eisleben Arbeitsschuhe, im Volksmund Knobelbecher genannt. Nach der politischen Wende von 1990 kam es zur Zerreißprobe für das mittelständische Unternehmen und schließlich zur Insolvenz. Jörg Schlichting glaubte an die Zukunft und kaufte die marode Fabrik, die seither unter EWS „Die Schuhfabrik“ firmiert. Seit 2005 schreibt das Unternehmen Erfolgsgeschichte.Auf Grundlage des stabilen Geschäftsverlaufs der Schuhfabrik und der kontinuierlichen Nachfrage nach EWS-Produkten ist auch die Mitarbeiteranzahl konstant. Neueinstellungen werden in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberservice und Bildungsträgern vorgenommen. Die klassische Berufsausbildung gibt es bei EWS nicht mehr. Die Firma qualifiziert Jugendliche und Quereinsteiger praxisorientiert für die Tätigkeit im Unternehmen.In der Region engagiert sich die Firma, indem sie verschiedene Vereine finanziell unterstützt. Beispielsweise die Lebenshilfe Mansfelder Land, die Luther-Gedenkstätten und natürlich die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung.06217 MerseburgDie Glaconchemie GmbH wurde zum zweiten Mal für den Wettbewerb nominiert. In diesem Jahr durch den Landkreis Saalekreis.Glaconchemie, gegründet im Jahr 2000, verarbeitet Koppelprodukte der Biodiesel-Herstellung zu Grund- und Ausgangsstoffen für die Anwendung in der pharmazeutischen, chemischen, Farben- und Lack-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie weiter. Kerngeschäft ist die Herstellung qualitativ hochwertigen pharmazeutischen und technischen Glycerins auf der Basis nachhaltig ökologisch angebauter Rohstoffe.Der seit 2005 in Merseburg ansässige Betrieb nutzt die Nähe zu den Chemieparks Leuna und Schkopau und die ausgezeichnete Infrastruktur für kurze Wege zu Kunden, Partnern und Lieferanten. Glaconchemie produziert Glycerin in Pharmaqualität, beispielsweise für die Kosmetikindustrie.Etwa acht Prozent des in Europa produzierten Glycerins kommen aus dem Haus Glaconchemie. Insgesamt werden 50 Prozent der Produkte im Ausland abgesetzt.Hochmotivierte, ausgezeichnet ausgebildete Fachkräfte bilden das Rückgrat der Firma. 52 Mitarbeiter und vier Auszubildende sind derzeit im Unternehmen beschäftigt. Die Glaconchemie betreibt eine eigene Abteilung für Forschung und Entwicklung, die ständig die Anlagen und damit die Qualität der Ausbeuten verbessert.Auch die Verbundenheit mit der Region wird seit vielen Jahren gepflegt. So haben die Mitarbeiter und die Geschäftsführung eine Tierpatenschaft im Merseburger Zoo übernommen. Außerdem unterstützt das Unternehmen Sportvereine und hilft dem Merseburger Altstadtverein bei der Bewältigung der Hochwasserschäden an der Neumarktkirche. 2014 hat die Glaconchemie erstmals zusammen mit der Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH das Walter-Bauer-Stipendium finanziert.39326 Colbitz/OT LindhorstDie Humanas GmbH wurde in diesem Jahr erstmals für den Wettbewerb durch den VDAB (Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe) nominiert.Der demografische Wandel hat Pflegebedürftigkeit in den Alltag gebracht. Ein großer Teil der älteren Menschen ist heute am Lebensende auf Pflege angewiesen. Gleichzeitig nehmen sie die Abhängigkeit von Anderen als größte Angst wahr.Ina und Dr. Jörg Biastoch wollten dies mit der Gründung der Humanas GmbH umsetzen. Anfang der Neunzigerjahre hatte sich Dr. Jörg Biastoch in einer Forschungsarbeit mit der Frage beschäftigt, wie Altenpflege in Deutschland in Zukunft zu organisieren ist. Schon damals gab es die Forderung, dass Altenpflege dezentral, wohnortnah, vernetzt sein und in den Sozialraum integriert werden muss, um den Herausforderungen der Zukunft und den demographischen Veränderungen gerecht zu werden. Zwar wurden die Forschungsarbeiten von der Politik wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber nicht in die Praxis überführt. So entstand die Idee, sich diesen Zielen mit einem eigenen Unternehmen zuzuwenden.Der erste Wohnpark wurde 2006 eröffnet. In diesem Jahr feiert die Humanas GmbH mit dem zehnjährigen Bestehen ein kleines Jubiläum.Das Fürsorge- und Pflegeunternehmen hat sich sehr gut entwickelt: Auf Grund der hohen Nachfrage durch die Kommunen entstanden bereits sechs Wohnparks. Jeder Standort gibt bis zu 60 Mitarbeitern einen Arbeitsplätze und das im ländlichen Sachsen-Anhalt. Getreu dem Slogan „Leben, wo man Zuhause ist“, bieten die Biastochs und ihre 140 Mitarbeiter Menschen in jeder Lebenslage und in jedem Alter ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in der eigenen Heimat. Dabei ist die Vielfalt aus innovativen und flexiblen Kombinationen verschiedener ambulanter und teilstationärer Wohn- und Pflegeformen in Sachsen-Anhalt einzigartig.