Bundesverdienstkreuz für Mittelstandswettbewerb

Joachim Böhm, Vorsitzender des Vorstandes des HERR-BERGE Senioren-, Familien- und Behindertenzentrum der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden in Westsachsen e.V.,

Prof. Dr. Michael Brand, geistiger Vater und Motor des Zentrums für Regenerative Therapien Dresden (CRTD),

Rainer Eichhorn, Mitglied des Beirates des „Bündnisses für Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region“ gegen extremistisches Gedankengut,

Dr. Georg Girardet, für sein lebenslanges, außerordentliches Engagement in den Bereichen Kunst und Kultur und seine erbrachten herausragenden Verdienste um die Weiterentwicklung Leipzigs als Kulturstadt geehrt,

Peter Gorka, engagierte sich mehr als 50 Jahre leidenschaftlich für die Entwicklung des Sports und prägte dabei maßgeblich den schulischen, außerschulischen und insbesondere den Tennissport in Dresden und Sachsen,

Prof. Dr. Hans-Jürgen Hardtke, für hervorragende Leistungen als Wissenschaftler, Forscher und Hochschullehrer sowie seine außerordentlich intensive wie erfolgreiche ehrenamtliche Arbeit auf dem Gebiet der Natur- und Heimatpflege in Sachsen,

Dr. Luisa Mantovani-Löffler, Dr. Luisa Mantovani-Löffler leistet Herausragendes bei der Begleitung von an Krebs erkrankten Menschen,

Matthias Netwall, Matthias Netwall engagiert sich im Ehrenamt außerordentlich erfolgreich für Menschen in schwierigen Lebenssituationen, so unterstützt er seit mehr als 20 Jahren die Volksgruppe der Roma in Rumänien,

Sven Seifert, steht an der Spitze der Hilfsorganisation arche noVa – Initiative für Menschen in Not e. V., die aktiv Katastrophen- und Aufbauhilfe leistet,

Dr. Hans-Werner Uherek, für herausragendes persönliches und ehrenamtliches Engagement für die fachliche Weiterbildung und -entwicklung des landwirtschaftlichen Sachverständigenwesens,

Frank von Römer, hat sich mit herausragendem Engagement um die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern in Deutschland verdient gemacht,

Gertrud Winzer, hat mit den Krabat-Festspielen die Welt von Krabat in der Lausitz wieder entstehen lassen und einen Schatz der sorbischen Kultur gehoben und bewahrt.

wurde am 23. November 2016 in Dresden die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die engagierte Unternehmerin ist Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung, die den jährlichen Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ ausrichtet.Die hohe Ehrung wurde von Sachsens Ministerpräsidentim Auftrag von Bundespräsidentvorgenommen. Tillich unterstrich, dass der „Große Preis des Mittelstandes“ heute zu den größten und wichtigsten Mittelstandswettbewerben überhaupt gehört und bereits über die Grenzen Deutschlands hinaus in ganz Europa bekannt ist. „Jedes Jahr werde ich um Übernahme der Schirmherrschaft für den Wettbewerb gefragt“ unterstrich Tillich, „und jedes Jahr sage ich diese Schirmherrschaft gern zu.“Petra Tröger steht seit 20 Jahren gemeinsam mit Dr.an der Spitze der Stiftung. Sie dankte in bewegenden Worten für die hohe Wertschätzung und bedankte sich „vor allem beim Mittelstand, dem wir alles zu verdanken haben.“Bei der feierlichen Zeremonie am Mittwoch in der Sächsischen Staatskanzlei würdigte der Regierungschef das herausragende Engagement der insgesamt 13 geehrten Bürgerinnen und Bürger aus Sachsen, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. „Es ist mir eine große Ehre, heute stellvertretend für den Bundespräsidenten diesen Verdienstorden zu überreichen“, sagte Tillich. „Sie haben nicht darauf gewartet, dass andere aktiv werden, sondern sind vorangegangen und haben Verantwortung übernommen. Sie alle stehen mit ihrem Engagement beispielhaft für die vielen anderen, die sich in Familie, Beruf und Ehrenamt in außerordentlicher Weise einbringen – zum Wohle unseres Landes und zum Wohle der Menschen. Die Geehrten stehen für die große Mehrheit in Sachsen und in Deutschland, denen das Miteinander am Herzen liegt, die sich für die Gemeinschaft engagieren und die für ein weltoffenes und tolerantes Land einstehen.“In der ehrenamtlich arbeitenden Oskar-Patzelt-Stiftung sind mehr als 200 Persönlichkeiten aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens aktiv engagiert. Mit diesen entwickelte Petra Tröger den bundesweit erfolgreich agierenden Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“. Dieser Preis ist eine Initiative für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland, mit dem es gilt, herausragende unternehmerische Leistungen auf den Gebieten von wirtschaftlichen Innovationen sowie Markt- und Arbeitsplatzentwicklungen zu würdigen. Dank des außergewöhnlichen Einsatzes von Petra Tröger konnte sich der „Große Preis des Mittelstandes“ bis heute zu dieser außerordentlich erfolgreichen Initiative mit jährlich über 4.000 nominierten Unternehmen entwickeln.Weiterhin ausgezeichnet wurden folgende Persönlichkeiten: