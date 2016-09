Begehrte Auszeichnung

Sehr geehrte Damen und Herren, auch 2016 bringt die Oskar-Patzelt-Stiftung den deutschen Mittelstand wieder ganz groß raus. Damit liegen die Stiftung und Sachsen-Anhalts Landesregierung auf einer Wellenlänge. Auch wir rücken unsere heimischen Mittelständler konsequent in den Fokus. Aus gutem Grund: Denn kleine und mittlere Unternehmen sind die starke Basis unserer Wirtschaft. Hier werden die Grundlagen gelegt für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand; hier sind Fortschritt und Innovation zuhause. Mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ werden die großen Leistungen zumeist kleinerer Unternehmen nun schon seit 22 Jahren gewürdigt. Dafür geht mein großer Dank an die Oskar-Patzelt-Stiftung, die ja obendrein vollständig ehrenamtlich arbeitet.Das Wichtigste aber sind die Preisträgerinnen und Preisträger, denen ich herzlich gratuliere.Ich wünsche eine spannende Gala und hoffe, dass auch 2016 wieder viele „Große Preise“ an ausgezeichnete Mittelständler aus Sachsen-Anhalt gehen.Ihr Jörg FelgnerMinister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-AnhaltKontakt:(Hervorhebung durch die Redaktion)