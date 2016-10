Auf dem Lutherweg zu neuen Denkwegen

Das sachsen-anhaltische Kemberg bezeichnet sich als Eingangstor zur Dübener Heide. Hier verläuft die Südroute des Lutherweges von der Lutherstadt Wittenberg über Kemberg, Bad Düben, Bitterfeld nach Petersroda/Brehna. Viele suchen beim Wandern durch den Naturpark eine Auszeit vom Alltagsstress.



Martin Luther legte seine Wege gewiss aus anderen Gründen per pedes zurück. Zu Zeiten des Reformators rannte das Leben längst nicht in so rasantem Tempo davon wie heute. Der große Findling an der B2 zwischen Kemberg und Bad Düben markiert ein Wegzeichen, an dem Luther sich mit Studenten und Kollegen getroffen haben soll. Der Felsbrocken heißt jetzt „Lutherstein“. „Wer von hier aus zu Fuß geht, braucht etwa einen Tag bis nach Wittenberg“, sagt Theresia Stadtler-Philipp. Sie und Bärbel Pankoke haben ein intensives Wochenende hinter sich. Sie sind ein Stück des Lutherweges gegangen und haben dabei gedanklich die Lösung eines Problems vorwärts bewegt. Im Verlaufe des Weges sei ihnen klar geworden, welche Veränderungen sie herbeiführen müssten, sagen die Freundinnen. Jeder Mensch trage die Lösungen für seine Probleme in sich. Mit richtungsweisenden Fragen können die Expertinnen helfen, den Weg dorthin zu finden.



Theresia Stadtler-Philipp und Bärbel Pankoke stellen ihre beruflichen Kompetenzen auch in den Dienst des Wittenberger Vereins „These 62“. Das ist ein ökumenischer Treffpunkt für Christinnen und Christen verschiedener Kirchen, Freikirchen, Kommunitäten und christlicher Werke. Sie wollen mit ihren Gästen und Besuchern die 62. These Martin Luthers aus heutiger Sichtweise heraus neu ergründen: „Der wahre Schatz der Kirche ist das Allerheiligste Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes.“ – Was bedeutet Reformation anhand dieser These 500 Jahre später im hier und jetzt?



Theresia Stadtler-Philipp erzählt von ihrem persönlichen Neuanfang in der Lutherstadt. Als sie 2013 an einem Scheideweg stand, fühlte sie sich durch die Begegnung mit Menschen aus dieser Region motiviert, ihren Lebensmittelpunkt hierher zu verlegen.



„Gott brauchte einen Aufhänger, um mich von Dortmund nach Wittenberg zu führen“, sagt sie heute. Die „These 62“ als Ort der Begegnung habe ihr das Ankommen in der Lutherstadt erleichtert. Die hohe Akzeptanz und Wertschätzung des Vereins zeige sich auch darin, dass er von Vertretern des kommunalen Tourismus-Managements gebeten wurde, zusätzlich ein kirchliches Reisebüro für die religiösen Angebote einzurichten.



Im Frühjahr 2016 gründete die „These 62“ das Pilgerbüro, Leiterin ist Theresia Stadtler-Philipp. „Zwar ist das Reformationsjubiläum 2017 der Anlass, aber unser Pilgerbüro soll darüber hinaus bestehen bleiben“, betont sie. Bei der Konzeption der Reiseangebote habe man sich an den Ergebnissen der Studie „Spiritueller Tourismus in Sachsen-Anhalt“, orientiert. Dass Pilgerwege auf großes Interesse stoßen, brachte die berufsmäßigen Coaches Theresia Stadtler-Philipp und Bärbel Pankoke auf die Idee, Impulstage anzubieten. Sie sind mit dem Thema „Reformation auf dem Weg“ überschrieben. Soll heißen: Impulse öffnen neue Denkwege. Im Gehen passiert Veränderung.

Die moderne Wissenschaft weiß, dass sich bei Bewegung unsere beiden Gehirnhälften kreativ vernetzen. Die Gehirnwellenfrequenz befindet sich dabei im Alphabereich, in einem Zustand der „entspannten Wachheit“. Beim Gehen auf Alphawellen wird auch Martin Luther so manches durch den Kopf gegangen sein. Vermutlich hat er auf seinen Fußmärschen durch die Dübener Heide für manch ein Problem die Lösung gefunden.



Allerdings hatte Luther noch kein Handy dabei. „Viele Menschen merken inzwischen, dass die modernen Kommunikationsmittel ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz wie auch im privaten Bereich erheblich stören“, weiß Bärbel Pankoke. Zu Lernen, wie man sein Leben öfter mal offline schaltet, ist auch ein Angebot des Pilgerbüros.



Die Impulstage haben jeweils eine der fünf Solas der Reformation zum Thema. In den Solas sind die reformatorischen Grundprinzipien des christlichen Glaubens zusammengefasst: Sola Fide (allein der Glaube), Sola Scriptura (allein die Schrift), Solus Christus (allein Christus), Sola Gratia (allein die Gnade), Soli Deo Gloria (Gott allein gehört die Ehre). „Wir führen mit gezielten Fragen und Bildkarten hin zu den Solas, die jeder in seinen persönlichen Kontext einordnet“, erklärt Bärbel Pankoke. Beim Gehen komme dann das Verstehen. „Die Impulse haben das Ziel, die problematische Alltags- und Lebenssituation zu verbessern“, sagt die Expertin. Am Ende des Tages würden konkrete Maßnahmen formuliert. Die bauen die Brücke von der Realität hin zur gewünschten persönlichen Ideal-Situation.



Man müsse dann auch wirklich über diese Brücke gehen, meint Bärbel Pankoke – und bringt eine persönliche Entscheidung ins Gespräch. So oft habe sie die noch gar nicht ausgesprochen, sagt sie und lacht. Nach mehrjährigem Aufenthalt in Irland als Physiotherapeutin in der Neuro-Rehabilitation soll jetzt die Lutherstadt Wittenberg ihr Wohnsitz werden.