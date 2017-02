„Gemeinsam wollen wir Marktführer für Unternehmensnachfolge in Sachsen werden“

Seit mittlerweile 20 Jahren berät die Dresdner Unternehmensberatung „SAX Finanz Consult GmbH“ Unternehmen in strategischen und betriebswirtschaftlichen Belangen und fungiert als Verbindungsstelle zwischen ihnen und Banken. Zum Jubiläum schließt sich die SAX Finanz Consult GmbH mit dem Beratungsunternehmen CONVISIO zur „SAX Business Consult GmbH“ zusammen. Ziel der Berater ist es, die größte sächsische Beratung für Unternehmensnachfolge in Sachsen und gleichzeitig Marktführer zu werden.

Nach einem Maschinenbaustudium und langjähriger Tätigkeit im Bankenwesen gründete der gebürtige Dresdner Dipl.-Ing. Ralf Riedel 1997 eine Unternehmensberatung, zunächst nur als Nebenjob. „2003 habe ich dann der Bank den Rücken gekehrt und mich dazu entschlossen, dem Mittelstand die dringend benötige Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Mit weiteren Beratern baute ich das Geschäft aus und wandelte es 2005 in eine GmbH um. Der Name ‚Sax Finanz Consult’ entsprang meiner Expertise im Bereich Finanzierungen und unserer Verbindung zu Sachsen“, erklärt Geschäftsführer Ralf Riedel. 2013 lernte er Rico Knauer, mittlerweile Berater und Prokurist der SAX Business Consult GmbH, kennen. Beide nahmen teil an der Qualifizierung zum „Zertifizierten Berater für Unternehmensnachfolge“, initiiert von der HTW Dresden und der Ellipsis GmbH, und legten dort mit Erfolg die Prüfung ab. Rico Knauer verfügt ebenfalls über viele Erfahrungen im Unternehmerleben: „Nach der Wende habe ich meine Expertise im Bereich Vertrieb entwickelt. Elf Jahre war ich für den Mittelstand tätig und habe immer mehr Erfahrungen im Bereich Strategie und Vertriebsentwicklung gemacht. 2003 wechselte ich ebenfalls in die Unternehmensberatung und habe so Ralf Riedel kennengelernt. Gemeinsam haben wir Strategien entwickelt, Projekte umgesetzt und Werte gelebt – die Unternehmensnachfolge wurde unser gemeinsames Steckenpferd“, so Rico Knauer. Wenn es heute für andere Unternehmensberatungen zu schwierig wird, setzen die Berater von SAX Business Consult an. Das trifft auch im besonderen Maße auf Unternehmensfinanzierungen jeglicher Art zu.





Nach der Wende haben zahlreiche Unternehmer in Sachsen neu gegründet und Arbeitsplätze sowie Werte geschaffen. „Diese Generation geht jetzt auf die 60 zu und schaut sich nach Nachfolgern um. Rund 19.000 Unternehmen stehen in Sachsen zur Nachfolge bereit, wir begleiten mit unserer Expertise, Netzwerken und externen Unterstützern die komplexen Übergangsprozesse. Dafür haben wir auch eine eigene Datenbank geschaffen, mittels dieser abgebende Unternehmer und Interessierte sowie Investoren sich informieren können“, erklärt Riedel. Zehn Mitarbeiter umfasst das Beratungsunternehmen mittlerweile, der Fokus soll weiterhin auf Sachsen liegen. „Ein Generationswechsel benötigt viel Kommunikation und teilweise Veränderungen im Unternehmen selbst. Wir gehen auf die Wünsche der vorhergehenden Generation ein und bringen gleichzeitig neue Impulse. Wir wollen sächsische Unternehmen ermuntern, sich intensiv über Unternehmensnachfolge zu informieren und sich bei Bedarf auch mit Beratungen wie uns in Verbindung zu setzen. Diese Beratungsleistungen sind zudem förderfähig und bieten allen Unternehmen einen nachhaltigen Erfolg“, so Knauer abschließend.

Weitere Informationen: www.sax-bc.de