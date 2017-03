Unterstützung für die „Hausaufgaben“

19 für den „Großen Preis des Mittelstandes 2017“ nominierte Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Wettbewerbsregion Berlin/Brandenburg nahmen am 30. März in Potsdam an einem Workshop der Oskar-Patzelt-Stiftung teil.



© freshidea - Fotolia

Vorstandssprecher Bernd Schenke stellte einleitend die Oskar-Patzelt-Stiftung, ihre Struktur und Ziele vor, um anschließend auf die speziellen Fakten und Besonderheiten bei der Ausfertigung der elektronischen Erhebungsbogen hinzuweisen.

Er machte deutlich, dass mit diesem Wettbewerb das einzelne (nominierte) Unternehmen in seiner Gesamtheit auf den Prüfstand gestellt und analysiert wird. Was in der Folge in den zurückliegenden Jahren dazu führte, dass zahlreiche Unternehmen das Wettbewerbsergebnis kritisch auswerteten und es auf diese Weise als Führungsinstrument nutzten.



Die Workshopteilnehmer äußerten, dass die mit der Nominierungsinformation an die Unternehmen durch die Bundesgeschäftsstelle erfolgte Handreichung „Nominiert: Was tun?“, von C. Kalkbrenner, als sehr hilfreich empfunden wird.



Bernd Schenke versicherte allen nominierten Unternehmen der Wettbewerbsregion Berlin/Brandenburg in einem persönlichen Schreiben, dass er bis 15. April (Einsendeschluss für die Erhebungsbogen) jederzeit unterstützend zur Verfügung steht.



Am 24. Mai erhalten die Unternehmen, die die „Juryliste“ erreicht haben, in Potsdam aus den Händen von Wirtschaftsminister Albrecht Gerber die Urkunden. Und am 9. September heißt es zur Auszeichnungsgala in Dresden für die Besten: „Wir bitten nach vorn….“