Standort-Wahrnehmung als Wirtschaftsfaktor

Was macht Berlin für globale Unternehmen interessant? 15 Unternehmen erklären, wie globale Marken und Berlins Image voneinander profitieren



(© Gandini - Fotolia)

Städte werden in ihrer Wahrnehmung oft mit Unternehmen verbunden: So wird München mit BMW und Siemens assoziiert, Wolfsburg mit Volkswagen oder Stuttgart mit Bosch und Daimler.



In Berlin geht der Trend nun zum umgekehrten Fall: Unternehmen, ob mit oder ohne Hauptsitz in der Hauptstadt, wollen für Berlin stehen - das ergab eine Befragung des Berlin-Partner-Netzwerks unter 15 global agierenden Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Beteiligt haben sich Airbnb Germany GmbH, Bayer Pharma AG, BMW Group, openBerlin Cisco Innovation Center, Continental AG, Deutsche Bank AG, hub:raum – Deutsche Telekom AG, E.ON Deutschland | E.ON SE, GE Power Conversion GmbH, Deutsche Lufthansa AG, Pfizer Deutschland GmbH, Siemens AG, Osram AG, ideation:hub - Volkswagen AG und Würth Elektronik eiSoS GmbH & Co. KG.



Bei den Antworten auf die Frage, ob und inwiefern sich Berlins Image auch auf global agierende Unternehmen überträgt bzw. ob und wie diese von dem Ruf der Hauptstadt profitieren, wurde deutlich, dass Berlin als innovative, dynamische, kreative und weltoffene Metropole Attribute besitzt, für die auch viele Unternehmen wahrgenommen werden möchten. Über zwei Drittel der Befragten sahen bei diesen Attributen starke Überschneidungen mit ihren Marken und haben sich daher gezielt für ein Engagement in Berlin entschieden. Vor allem drei Eigenschaften Berlins zeigten sich als besonders gewinnbringend: der Zugang zu jungen Talenten, die Berliner Startup-Szene als Innovationstreiber und die Offenheit und Experimentierfreude der Berlinerinnen und Berliner.



Innovationsbringende Startup-Szene

Berlin ist international für seine herausragende Startup- und Tech-Szene bekannt. Mit Startup-Programmen erproben global agierende Unternehmen wie Cisco oder Pfizer aus Berlin heraus Geschäftsmodelle von morgen, und bereits elf DAX-30-Unternehmen haben Innovationszentren in Berlin. In der internationalen Wahrnehmung Deutschlands hat Berlin eine tragende Rolle.



„Berlin steht für Dynamik, Innovation und Offenheit und ist weltweit eine der gefragtesten Destinationen der Airbnb-Reisenden. Gleichzeitig profitieren wir vom Austausch mit etablierten und jungen Unternehmen, Kreativen und den Airbnb-Gastgebern, die wir in Berlin treffen können. Berlin ist darüber hinaus wegen seiner Vielfalt und Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter eine der besten Städte zum Leben und Arbeiten, wovon wir als Arbeitgeber natürlich auch profitieren.“

Alexander Schwarz,

General Manager Germany,

Austria, Switzerland,

Airbnb Germany GmbH



„Von der Anziehungskraft, die Berlin weltweit als innovative und kreative Metropole ausübt, profitieren nicht nur Berliner Unternehmen. Wenn Deutschland in puncto Startups in der Welt unterwegs ist, dann ist Berlin das beste Aushängeschild.“

Udo Schlömer, Gründer und CEO,

Factory Berlin



Anziehungskraft auf Talente

Berlin als Kreativmetropole wirkt wie ein Magnet auf Top-Talente aus der ganzen Welt. Um rund 45.000 Menschen wächst die Stadt jährlich, darunter viele qualifizierte Fachkräfte, die zum Leben, Arbeiten und Gründen nach Berlin kommen. Das wirkt sich auch auf das Recruiting-Verhalten von Unternehmen aus. Der Ruf der Stadt wird hier als starker Standortvorteil bei der Talentgewinnung gesehen.



„Berlin ist gerade im Ausland eine sehr positiv besetzte Marke. Sie hilft uns, internationale Talente für Pfizer Deutschland zu gewinnen. Zwei Jahre nach dem Umzug konnten wir auch die europäische Pfizer Geschäftseinheit Onkologie in Berlin ansiedeln. Das zeigt: Das Image hilft.“

Martin Fensch, Senior Director Corporate Affairs & Country Operations,

Pfizer Deutschland GmbH



„Würth Elektronik profitiert von Berlin in vielerlei Hinsicht. Vor allem ist es der Ruf als weltoffene Stadt, der viele junge und kreative Menschen in die Stadt zieht. Der universitäre Background und die vielen Fachhochschulen und Institute schaffen einen Pool an potenziellen Mitarbeitern von morgen. Darüber hinaus können wir Forschungsprojekte diskutieren und auf den Weg bringen.“

Pierre Lohrber, Standortleiter

Competence Center Berlin,

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG



„Berlin zieht Top-Talente und Unternehmen aus aller Welt an, hier entstehen jeden Tag innovative Produkte und Lösungen.“

Dr. Bernd Heinrichs, Managing Director

Cisco IoT EMEAR & openBerlin Innovation Center



Offenheit und Experimentierfreude

Die deutsche Hauptstadt nimmt in vielerlei Hinsicht eine Trendsetterrolle ein. Allein im Bereich der Sharing Economy bietet Berlin den besten Boden, um Lösungen auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Mit über 3.000 Fahrzeugen ist Berlin weltweit die führende Carsharing-Metropole. So ist es kein Zufall, dass BMW in Berlin mit DriveNow sehr erfolgreich vertreten ist. Auch andere der befragten Unternehmen sehen die deutsche Hauptstadt als Zukunftsschmiede.



„Wir brauchen die Berlinerinnen und Berliner, die mit uns gemeinsam die nachhaltige Stadt der Zukunft ausprobieren, wir brauchen ihr kritisches Feedback und ihren Gestaltungs- und Umsetzungswillen außerhalb der üblichen Konventionen.“

Sebastian Lührs, Leiter Strategie und

Geschäftsentwicklung,

E.ON Deutschland



„Die seit Jahren stark steigende Zahl unserer Berliner DriveNow-Kunden bestätigt uns, dass ein kundenorientiertes, innovatives und hochwertiges Mobilitätsangebot perfekt mit einer weltoffenen und experimentierfreudigen Metropole wie Berlin harmoniert.“

Uwe Dreher, Leiter der

Markenkommunikation BMW



„Die Volkswagen AG profitiert indirekt vom Image Berlins, das viele innovative Menschen nach Berlin zieht, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und die uns als Leit-Kunden in der Produktentwicklung helfen.“

Felix Scharf,

Volkswagen AG, Ideation:Hub



Quelle: Berlin to go – Businessmagazin von Berlin Partner