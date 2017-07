Pop: Mut zur Veränderung

(Hervorhebungen durch die Redaktion)

Sehr geehrte Damen und Herren,ich freue mich sehr, dass Berliner Unternehmerinnen und Unternehmer auch in diesem Jahr in so großer Zahl am Wettbewerb zum Großen Preis des Mittelstands teilnehmen.Da mit dem Wirtschaftswachstum auch ein außerordentlicher Zuwachs an neuen Arbeitsplätzen einhergeht, profitieren alle Berlinerinnen und Berliner von dieser Entwicklung. Hierfür möchte ich mich als Wirtschaftssenatorin des Landes Berlin bei Ihnen bedanken.Bei aller Freude über das Erreichte haben Politik und Wirtschaft auch immer die Zukunft im Blick. Und hier sehen wir Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam stellen müssen.Hier darf sich keiner etwas vormachen: Diese Herausforderung betrifft die gesamte Wirtschaft, vom Handwerker bis zum großen Industriebetrieb. Keine Nische ist zu klein, um nicht von digitalen Geschäftsmodellen angegriffen zu werden.Der Berliner Senat hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, bei diesen Prozessen zu unterstützen., die Berliner Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen wird. Diese Agentur wird beraten, vernetzen, weiterbilden. Sie wird Beispiele sammeln und weitertragen und dient als Experimentierfeld, um konkrete Anwendungen auszu­pro­bieren. Vor allem soll die Digitalagentur auch gemeinsame Projekte von Berliner Startups und etablierten Unternehmen initiieren und begleiten. Auch zu den für alle Mittelständler brennenden Fragen nach IT-Sicherheit und Datenschutz wird es Beratungs- und Informationsangebote geben.Ich freue mich, dass der Große Preis des Mittelstands diese Leistungen würdigt und für einen Abend in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt. Für Ihre Unternehmen wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg.Ramona Pop,Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin