Müller: Lust auf Unternehmertum

(Hervorhebungen durch die Redaktion)

Innovative Ideen, ja bahnbrechende Erfindungen sind in unserem Land untrennbar mit dem Mittelstand verbunden. In Berlin wird da immer noch gern an die Verdienste des Druckereibesitzers Ernst Litfaß erinnert oder an Reinhold Burgers Erfindung der Thermoskanne beim Eisfabrikanten Carl von Linde.in Zeiten harten internationalen Wettbewerbs, demografischen Wandels und technischer Umbrüche wie der Digitalisierung. In einer Stadt mit großer Anziehungskraft wie Berlin macht er jungen Menschen Lust darauf, selbst Unternehmerin oder Unternehmer zu sein.Das Verdienst der Oskar-Patzelt-Stiftung ist es, darauf immer wieder öffentlich hinzuweisen und die Leistungen des Mittelstandes als Rückgrat unserer Wirtschaft in besonderer Weise zu würdigen. In diesem Jahr standen die Jurorinnen und Juroren vor der Mammutaufgabe, aus 4.923 vorgeschlagenen mittelständischen Unternehmen und Persönlichkeiten, darunter 258 aus der Wettbewerbsregion Berlin/ Brandenburg, die Besten der Besten auszuwählen. Auf das Ergebnis bin ich gespannt. Ich wünsche für die Verleihung des Großen Preises des Mittelstandes allen viel Erfolg, Ihnen und Ihren Gästen eine schöne Gala, gute Unterhaltung und ideenreiche Gespräche.Michael MüllerRegierender Bürgermeister von BerlinKontakt: