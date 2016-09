Deutschland kann sich glücklich schätzen: Es verfügt über einen ebenso innovativen wie leistungsstarken Mittelstand. Nicht umsonst wird er das „Rückgrat der deutschen Wirtschaft“ genannt. Die Menschen, die dort arbeiten, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, leisten hervorragende Arbeit. Umso wichtiger ist es, diese Anstrengungen zu würdigen.Mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ werden die Leistungen hervorgehoben. Die jährlichen Nominierungen von mehr als 4000 Unternehmen zeigen die Stärke des deutschen Mittelstandes. Er stellt Millionen Arbeitsplätze bereit. Unternehmerisches Engagement entscheidet also nicht nur über den Erfolg des Unternehmens, sondern auch mit über den Erfolg unseres Landes. BrandenburgIch gratuliere allen, die in diesem Jahr erfolgreich am Wettbewerb der Oskar-Patzelt-Stiftung teilgenommen haben und wünsche ihnen alles erdenklich Gute für ihr weiteres Engagement. Noch immer gilt: Zusammen sind wir stark!Dr. Dietmar WoidkeMinisterpräsident des Landes BrandenburgSchirmherr des Großen Preises des Mittelstandes 2016 für die Wettbewerbsregion BrandenburgKontakt:(Hervorhebungen durch die Redaktion)