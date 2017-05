Aus der ZAB wird die WFBB

Wachstumsmotor im Osten

Am 10. April 2017 firmiert die ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB) um zurDer neue Name wird ergänzt durch den Claim „Standort.Unternehmen.Menschen“. Zeitgleich zieht die Zentrale der Gesellschaft vom bisherigen Standort in Potsdam-Babelsberg in die Potsdamer Innenstadt.Wenige Wochen vorher legte die ZAB auf ihrer Jahrespressekonferenz für 2016 eine erfolgreiche Jahresbilanz vor: Mit 3.543 Arbeitsplätzen hat sie eines der besten Geschäftsergebnisse seit ihrer Gründung im Jahre 2001 erzielt.Diese Arbeitsplätze - im Vorjahr 3.075 - sind wie das Investitionsvolumen von 273 Mio. Euro mit den 385 Unternehmensprojekten verbunden, die die Gesellschaft betreut hat. Dahinter stehen 99 Ansiedlungs- und 252 Innovationsprojekte sowie 34 Existenzgründungen. Zudem hat die ZAB 1.361 Unternehmen und 2.478 Einzelpersonen zu den Themen Fachkräfte, Weiterbildung sowie Arbeitswelt und Elternzeit beraten.Brandenburgs Minister für Wirtschaft und Energie,erklärte hierzu: „Das gute Ergebnis 2016 ist ein schöner Start für die neue Marke Wirtschaftsförderung Brandenburg. Die Gesellschaft hat im vergangenen Jahr Investitionen und Innovationen quer durch alle Regionen und Branchen Brandenburgs betreut und neue Unternehmen ins Land geholt. Ich danke dem Team der künftigen WFBB für die erfolgreiche Arbeit in den vergangenen 15 Jahren. Mit der neuen, selbsterklärenden Marke Wirtschaftsförderung Brandenburg und ihren Servicepaketen kann sie noch schlagkräftiger und kundennäher arbeiten - für Investoren, ansässige Unternehmen und Gründer.“ZAB-Geschäftsführer Dr.hob hervor: „Motor unserer erfolgreichen Entwicklung waren vor allem Industrie und Logistik. Neben 62 Unternehmensentwicklungen im Land konnten wir auch 37 neue Unternehmen für Brandenburg gewinnen. Dazu zählen das Schweizer Gesundheitsunternehmen Oviva, das Maschinenbauunternehmen Rolbatch aus Polen und das Hermes Logistikzentrum.Brandenburg kommt international gut an. Seit 2001 haben wir insgesamt 201 internationale Investitionsprojekte betreut. Eine hohe Nachfrage besteht weiter nach unseren Services im Bereich Arbeit mit mehr als 3.800 Beratungen im vergangenen Jahr. Das Fachkräfteportal hat im vergangenen Jahr mit 172.987 Nutzern einen neuen Rekord erreicht.Dieses und unsere weiteren Angebote werden wir unter unserer neuen Marke ab April in sechs kompakten Servicepaketen bündeln. Diese liefern Unternehmen einen schnellen Überblick über unsere Services für Investitionen, Innovationen, Fachkräfte, Gründungen, Internationalisierung und Energieberatung.“Und ZAB-Geschäftsführerergänzte: „Die Digitalisierung ist für die märkischen Unternehmen eine zentrale Herausforderung, der sie sich selbstbewusst stellen. Entsprechend stieg die Anzahl der von uns betreuten Technologieprojekte im vergangenen Jahr auf 286. Das sind knapp 20 mehr als 2015. Wir unterstützen die Unternehmen mit passgenauen Services darin, ihre Innovationskraft und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.Auf dem Energiesektor haben wir mit 524 Beratungen erstmals die 500er-Marke übersprungen. Insbesondere das Thema Energieeffizienz steht im Fokus der Unternehmen.In der Außenwirtschaft spüren wir das offensive Agieren der Unternehmen. Insgesamt 610 märkische Betriebe haben wir bei der Erschließung internationaler Märkte unterstützt. Erstmals ging es beispielsweise mit 12 Unternehmen nach Peru und Chile. Außerdem haben wir gemeinsam mit der IHK Potsdam die erste Brandenburger Unternehmerreise in den Iran organisiert. Daran haben elf Unternehmen teilgenommen.“Die Wirtschaftsförderung Brandenburg hat unter den deutschen Wirtschaftsfördergesellschaften eine einmalig breite Angebotspalette. Sie reicht von Ansiedlungen über Bestandsentwicklung, Fachkräfte- und Innovationsförderung, Existenzgründung bis zur Außenwirtschafts- und Energieberatung.Die Ergebnisse der Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes Brandenburg in der Langfristbetrachtung lesen sich so: Das Ergebnis von 2016 eingerechnet, hat sie seit ihrer Gründung im Jahr 2001 insgesamt 6.294 Unternehmensprojekte betreut. Damit sind 51.761 Arbeitsplätze und ein Investitionsvolumen von annähernd zehn Mrd. Euro verbunden.