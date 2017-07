Mittelstandspreis: Deutschlands erfolgreichste Unternehmen

Unternehmen aus Oberbayern und Schwaben beim „Großen Preis des Mittelstandes" gut im Rennen



V.l.n.r.: Josef Christian Kainz (Leiter der Zweigniederlassung Süddeutschland der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich), Dr. Thies Claussen (Ehemaliger Vorstand der LfA Förderbank Bayern und Buchautor), Anett Kersten (Leiterin der Servicestelle München), Dieter Thoma (Deutsche Skisprunglegende), Dr. Gert Bruckner (Ministerialdirigent im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie), © Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Bundesweit wurden heuer 4.923 Unternehmen für den Großen Preis des Mittelstandes von mehr als 1.400 Kommunen, Institutionen, Kammern, Verbänden, Firmen und Einzelpersonen nominiert. Von jenen insgesamt 839 Unternehmen, die mit dem Erreichen der Jurystufe weiterhin im Wettbewerb sind, haben 204 herausragende Betriebe aus Oberbayern und Schwaben gute Chancen auf den begehrten Titel. Die Urkunden für die Erreichung der Jurystufe des bedeutendsten Wirtschaftspreises für den deutschen Mittelstand wurden kürzlich nominierte Unternehmen aus der Region auf Einladung der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) auf Schloss Nymphenburg durch Dr. Gert Bruckner, Ministerialdirigent im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, sowie der deutschen Skisprunglegende Dieter Thoma übergeben.



Eine der begehrtesten Auszeichnungen

„Es ist eine der begehrtesten Wirtschaftsauszeichnungen. Vor allem werden die Unternehmen in ihrer Gesamtheit und ihrer langfristigen Entwicklung sowie ihrer komplexen Rolle in der Gesellschaft betrachtet und bewertet“, verwies Josef Christian Kainz, Leiter der Zweigniederlassung Süddeutschland der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, beim Festakt auf den Nachhaltigkeits-Schwerpunkt des Preises. Die RLB OÖ selbst wurde bereits dreimal als „Deutschlands Bank des Jahres“ ausgezeichnet, zuletzt im Jahr 2016. Die Preisträger der Regionen Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen werden am 30. September 2017 in Würzburg bekanntgegeben.



Über die Oskar-Patzelt-Stiftung

Die Oskar-Patzelt-Stiftung nimmt sich bundesweit der Würdigung hervorragender Leistungen mittelständischer Unternehmen an und verleiht jährlich im Herbst den Wirtschaftspreis „Großer Preis des Mittelstandes”. Die Ziele der Oskar-Patzelt-Stiftung sind die Förderung des Respekts und Achtung vor unternehmerischer Verantwortung sowie einer Kultur der Selbständigkeit und der Netzwerkbildung im Mittelstand. Die Stiftung präsentiert und popularisiert die Erfolge engagierter Unternehmerpersönlichkeiten.



Über die Raiffeisenlandesbank OÖ

Die Raiffeisenlandesbank OÖ ist in Süddeutschland ein starker Partner für die Wirtschaft, für die Industrie und eine Vielzahl von mittelständischen Unternehmen sowie gehobene Privatkunden. Aktuell werden in acht Niederlassungen rund 8.700 Kunden begleitet und betreut. Diese Position will man künftig noch weiter ausbauen. Ziel ist die Intensivierung bestehender Geschäftsverbindungen. Darüber hinaus will die RLB OÖ die Zahl der zufriedenen Kunden weiter erhöhen. Als Voraussetzung dafür verfügt die fünftgrößte Bank Österreichs über eine Kernkapitalquote (CET1-Quote in der Kreditinstitutsgruppe) in Höhe von 14,6 Prozent. Nach der deutlichen Erhöhung um 2,6 Prozentpunkte im Jahr 2015 konnte die Kernkapitalquote im vergangenen Jahr neuerlich um 0,8 Prozentpunkte angehoben werden. Bei der Kapitalstärke liegt man damit im vorderen Drittel aller EZB-geprüften Banken und ist für Projekte der Kunden bestens vorbereitet. Wichtig dabei: Die Erhöhung der Kernkapitalquote konnte aus eigener Stärke erreicht werden und nicht durch Kapitalerhöhungen von außen.