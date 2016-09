Der Mittelstand ist das Herzstück unserer Wirtschaft und wichtiger Garant unseres Wohlstands. Er verdient deshalb besondere Anerkennung. Der „Große Preis des Mittelstandes“ mit seinem diesjährigen Motto „Gesunder Mittelstand – Starke Wirtschaft – Mehr Arbeitsplätze“ bringt dies treffend zum Ausdruck und macht das Engagement der Unternehmen sichtbar, die sich in besonderer Weise hervorgetan haben: durch die Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, durch Modernisierung und Innovation, durch Engagement in der Region sowie durch Service, Kundennähe und Marketing. Das begrüße ich sehr, da die Wertschätzung für den Mittelstand nicht hoch genug ausfallen kann.Rund 600.000 Unternehmen bilden den bayerischen Mittelstand. Sie erwirtschaften 40 Prozent des Umsatzes in Bayern, beschäftigen drei Viertel aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer und stellen rund 84 Prozent aller Ausbildungsplätze bereit. Der Mittelstand leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des bayerischen Gemeinwesens. Sein Spektrum reicht vom Startup bis zum Traditionsunternehmen, vom klassischen Handwerksbetrieb bis zur High-Tech-Schmiede, vom regionalen Anbieter bis zum international erfolgreichen Wettbewerber.In den kommenden Jahren steht der Mittelstand vor großen Herausforderungen. Hierzu gehören die fortschreitende Digitalisierung ebenso wie die Globalisierung und der demographische Wandel. Dank seiner Vielseitigkeit, Dynamik und Innovationskraft ist er bestens gerüstet, auch diese Aufgaben bestens zu meistern. Mit einer konsequent mittelstandsfreundlichen Politik schaffen wir verlässliche Rahmenbedingungen, damit unsere kleinen und mittleren Unternehmen auch weiterhin Job-Motor Nummer eins und Quelle kontinuierlicher Innovationen bleiben.Den diesjährigen Preisträgern gratuliere ich herzlich zur Auszeichnung und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Mein besonderer Dank gilt der Oskar-Patzelt-Stiftung als Ausrichterin der 22. Preisverleihung.Ilse Aigner, MdLStellvertretende Ministerpräsidentin des Freistaates Bayern undBayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und TechnologieKontakt: