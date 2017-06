Wir haben in Deutschland ein tolles Bildungssystem und wir können es besser machen!

Professor Dr. Dr. h.c. Jörg Winterberg führte als Rektor der Hochschule Heidelberg das sogenannte Core Prinzip ein, welches aktives und eigenverantwortliches Lernen in den Vordergrund stellt. Mittlerweile ist er Geschäftsführer der SRH Higher Education GmbH und verantwortet das Management von zehn privaten Hochschulen mit 110 Studiengängen. Er gründete eine internationale Hochschule in Paraguay und wurde aufgrund seiner Verdienste zum Wissenschaftlichen Beirat der Oskar-Patzelt-Stiftung ernannt. Im Wirtschaftsgespräch mit dem Kuratoriumsvorsitzenden und Mittelstandsexperten Christian Wewezow spricht Professor Jörg Winterberg über seine bildungspolitischen Visionen, moderne Lernmethoden und die Bedeutung des deutschen Mittelstandes.



Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg Winterberg, Rektor der SRH Hochschule Heidelberg, und Christian Wewezow, Vorsitzender des Kuratoriums der Oskar-Patzelt-Stiftung, bei der Übergabe der Ernennungsurkunde zum Wissenschaftlichen Beirat der Oskar-Patzelt-Stiftung in Heidelberg. (Foto: SRH Hochschule Heidelberg)