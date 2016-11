Wie Sie dorthin kommen, wo Sie in Zukunft sein wollen



Die Wettbewerbsteilnehmer werden von Dritten nominiert, von ehrenamtlichen Servicestellen unterstützt, von rund 100 unabhängigen, ehrenamtlichen Juroren in 12 Regionaljurys und einer Abschlussjury bewertet. Sie erhalten das Ergebnis der Juryentscheidung zu den fünf Kriterien als OPS-Rating mitgeteilt und werden nach Erreichen der Nominierungs-, der Jury- und der Auszeichnungsliste umfangreich promoted. All das ohne Teilnahme- oder Bearbeitungsgebühren. Und das bleibt auch so.



Doch mit ehrenamtlichem Engagement allein kann nicht alles bewältigt werden. Die Produktion des PT-Magazin, der Online-Plattformen, der zentralen Veranstaltungen und der Qualifizierten Rating-Feedbacks obliegen seit 2009 der OPS Netzwerk GmbH.



Weitergehende Wünsche nach differenziertem Benchmarking und Qualifizierung setzt die Oskar-Patzelt-Stiftung künftig in Kooperation mit kompetenten Partnern um. Christian Wewezow und Michael Noack von der Clockwise GmbH haben das Qualifizierte Rating Feedback zu einem praktischen „Rating der Besten“ weiterentwickelt auf der Basis der fünf Wettbewerbskriterien.



Christian Kalkbrenner wird mit der Wirtschaftsmagnet GmbH Unternehmen auf der Basis der Kriterien des Wettbewerbs für das Siegel „Wirtschaftsmagnet“ qualifizieren. So erhöhen die Unternehmen ihre Attraktivität als Arbeitgeber, als Kunde, als Lieferant, als Kooperationspartner, als Werte-Schaffer, als Partner der Region. Nebeneffekt: Eine Fülle konkreter, individueller Verbesserungsoptionen.



Und mit Nikolaus Förster von der impulse akademie erhalten die Mitglieder des Netzwerks der Besten hochspezialisierte Qualifizierungsmöglichkeiten. Förster hat „Story Telling“ und „Visioning“ in Deutschland positioniert. Noch dieses Jahr, am 11./12. November, findet exklusiv für das Netzwerk der Besten in Hamburg ein VISIONING-SEMINAR.



Denn für den Erfolg ist es wichtig, genau zu wissen, wo man mit seinem Unternehmen hin will. Wer sein Ziel nicht kennt, wird sich immer wieder im Alltäglichen verlieren. Mit „Visioning“ können Sie Ihre eigene Unternehmensvision entwickeln. Nicht nur im Spitzensport tragen konkrete Erfolgsbilder substanziell dazu bei, Ziele tatsächlich zu erreichen.



WAS SIE WOLLEN

Sie wollen sich immer wieder neue Ziele setzen, die Sie auch erreichen, weil Sie im Tagesgeschäft den Überblick behalten. Sie wollen Ihre Kraft und Energie in die richtigen Aufgaben stecken. Sie möchten Ihre Mitarbeiter, Kunden und Investoren mit einer inspirierenden, motivierenden Unternehmensvision begeistern.



WAS SIE BEKOMMEN

Ihnen wird klar, was Sie wirklich antreibt und was Sie in den nächsten Jahren erreichen möchten. Sie schreiben erste Erfolgsbilder – als Grundlage für eine fundierte Zukunftsstrategie. Sie erhalten konkrete Anleitungen und praxiserprobte Tipps, wie Sie die Technik „Visioning“ auch bei kleineren Projekten im Alltag selbst einsetzen können.



Jetzt anmelden unter:

040 / 609 45 22-78

11./12. NOVEMBER IN HAMBURG



EXKLUSIVES VISIONING-SEMINAR