Das Netzwerk der Besten birgt einen einmaligen Fundus an ganz persönlichen Erfahrungen. Erfolgserfahrungen, Bewältigungserfahrungen, Chancenerfahrungen, Krisenerfahrungen. In den vergangenen Jahren wuchs bei unseren traditionellen Frühjahrstagungen und Wirtschaftsforen das Bedürfnis der Teilnehmer, miteinander ins Gespräch zu kommen und einander Anregungen und Impulse zu geben. Die üblichen Tagungspausen sind dafür zu kurz.Aus dem Grunde testeten wir am 18. März 2016 zur 12. Frühjahrstagung Fulda unter dem Motto „Neues wagen“ ein neues Format: DenModeratorbrachte in einer Podiumsdiskussion die ausgezeichneten Unternehmer(K&S Anlagenbau GmbH),(Indula GmbH),(Bibliothekseinrichtung Lenk GmbH),(Günzburger Steigtechnik GmbH),(ONI-Wärmetrafo GmbH) und(WISSENSBILANZ-DEUTSCHLAND) miteinander und mit dem Publikum ins Gespräch. Der Test gelang: Die Gäste im Publikum lauschten gespannt und diskutierten angeregt mit.Auch der zweite Test dieses Formats am 22. April 2017 zum 8. Wirtschaftsforum in Leipzig unter dem Motto „Ändern statt ärgern!“ war ein Erfolg. Erneut moderierte Christian Kalkbrenner eine Diskussion, diesmal mit(ASL - Alles Saubere Leistung - GmbH),(miunske Gmbh),(Familien-Campingplatz Pommernland GmbH) und(Vollack GmbH & Co. KG) zum Thema „Schule, Uni, Arbeitsplatz“.Das alles war Anlass, um im Jahr 2017 erstmals den „Dialogtag“ zu veranstalten. Der 1. Dialogtag der Oskar-Patzelt-Stiftung unter dem Motto „Im Dialog mit den Besten“ findet am 17. März 2017 im Maritim Schloss-Hotel in Fulda statt. Der Tag beginnt um 09:00 Uhr, wenn nach dem Einlass sofort ein morgendliches Netzwerken bei Kaffee und Knabberei startet.Pünktlich 10:00 Uhr eröffnet Petra Tröger, Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung, die eigentliche Tagung. Unter dem Thema „Qualitätswächter der Besten“ folgt ein kurzer Vortrag von Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG, der den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und das KFM-Scoring im Netzwerk der Besten präsentiert, www.kfmag.de.Dann startet der erste, eineinhalbstündige, OPS-Power-Talk unter dem TitelDas Motto heißt „Ziele klären, Wege finden, Netzwerk knüpfen, Ziele erreichen, Erfolge feiern.“Fünf gestandene Unternehmerpersönlichkeiten, nominiert oder ausgezeichnet beim „Großen Preis des Mittelstandes“, stellen sich dem Gespräch mit Moderatoren und Teilnehmern: Was waren die Fundamente ihres Erfolgs? Was waren die größten Hindernisse? Wie konnten sie bewältigt werden? Welche Ziele stellten sie sich – damals und heute – und warum? War der Erfolg unvermeidbar? Gab es einen Plan B oder einen Plan A2? Was raten sie jungen oder auch älteren Gründern? Wie wichtig sind Strategie und Taktik, Flexibilität und Starrsinn, Offenheit und Tunnelblick? Was lässt sich lernen? Der Diskussion unter der Moderation von Moderation von Christian Kalkbrenner, Vorsitzender des Unternehmerbeirats der Oskar-Patzelt-Stiftung, www.ub-kalkbrenner.de, stellen sich ausgezeichnete Unternehmer:Michael Koch GmbH, www.bremsenergie.de, Ubstadt-Weiher, Preisträger 2007, Premier 2016. Er produziert sichere Bremswiderstände und Energiespeicherlösungen für die elektrische Antriebstechnik im stationären Maschinenbau. Sein Thema ist „Bremsenergie managen“.DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH, www.deltalogic.de, Schwäbisch Gmünd, Finalist 2016. Er entwickelt und vertreibt seit 1993 innovative Hard- und Software-Komponenten für die Automatisierung und Steuerung von Maschinen und technischen Anlagen.Kunststofftechnik Backhaus GmbH, www.kb-backhaus.de, Kierspe, Preisträger 2014, Ehrenplakette 2016, der auf die Herstellung von Komponenten für die PKW-Innenausstattung und des Motorinnenraums sowie des Kofferraums spezialisiert ist.LAGER 3000 GmbH, www.lager3000.de, Wiefelstede, Preisträger und Ehrenplakette 2016, Finalist 2015. Er baute eines der führenden Unternehmen für Akten- und Datenlagerung, Archivmanagement und Aktendigitalisierung auf.Schoepe Display GmbH www.schoepe-display.com, Blankenfelde – Mahlow, Preisträger 2007, Premier 2014, mit langjähriger Erfahrung im Bereich problemlösender Innovationen am PoS für Kurzzeitdisplays aus Karton und Wellpappe.Noch vor der Mittagspause gibt es einen weiteren kurzen Input zum Thema „Erfolg durch Transformation“.Heidelberg Vorsitzender des Kuratoriums der Oskar-Patzelt-Stiftung, spricht zum Thema „Wie mittelständische Unternehmen Transformationsprojekte identifizieren und meistern“ www.clockwise-consulting.deDen Nachmittag eröffnet Petra Tröger, Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung, zum ThemaWie sich Nominierte präsentieren und positionieren.“ Denn Klappern gehört zum Handwerk. Auch die Teilnahme am Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ kann als Alleinstellungsmerkmal vermarktet werden! Das muss nicht aufwändig sein. Petra Tröger präsentiert Paradebeispiele zur Nachahmung: In Print und Web, in Presse und Akzidenzien, indoor und outdoor. Petra Tröger garantiert: Mindestens eine Idee für jeden Gast! Weiteres hier: www.mittelstandspreis.comVorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung, setzt mit dem Thema „5 Netzwerkzeuge“ fort. Das Kompetenznetz-Mittelstand ist der Netzwerkzeugkasten im „Netzwerk der Besten“. Mehr als 15.000 Unternehmen, nominiert oder ausgezeichnet beim „Großen Preis des Mittelstandes“ präsentieren sich hier und kommunizieren miteinander, natürlich vernetzt mit der Welt der Print-, Funk- und Onlinemedien. Helfried Schmidt gibt einen nachnutzbaren Überblick und macht sie neugierig: Aufs Mit-Machen! www.kompetenznetz-mittelstand.deImwird alles an diesem Tage bisher Gehörte und Erlebte individuell verarbeitet. Jeder Teilnehmer ist hier aktiv an den eigenen Ideen für morgen und übermorgen. Im intensiven Austausch miteinander, strukturiert und moderiert, entwickeln die Gäste IHRE EIGENE Agenda von Anregungen und Ideen. Zur Zielsetzung und Maßnahmenbestimmung. Zur Präsentation und Kommunikation. Zur Vernetzung und Verdichtung. In kurz-, mittel- und langfristiger Perspektive. Sofort umsetzbar. Im eigenen Unternehmen. Niemand geht in die Kaffeepause ohne fünf sofort umsetzbare Ideen!Nachdem man in einer halbstündigen Energiepause mit Kaffee und Gebäck Kraft getankt hat, geht es mit dem zweiten OPS-Power-Talk weiter. Beigeht es die Frage „Gezielt verbessern: Motive, Besonderheiten, Erkenntnis, Potentiale, Fehler, Tools.“Erneut stellen sich fünf gestandene Unternehmerpersönlichkeiten, nominiert oder ausgezeichnet beim „Großen Preis des Mittelstandes“, dem Gespräch mit Moderatoren und Teilnehmern: Kann sich ein Bester gezielt selbst verbessern? Warum wurde man erfolgreich? Was waren die Besonderheiten und Motive? Welche (Selbst-) Erkenntnis war im Rückblick entscheidend? Welche Potentiale wurden entdeckt? Auf der individuellen Ebene, der Teamebene, der Unternehmensebene? Welche Tools waren hilfreich? Welche Fehler waren nötig? Welche Fehlentwicklung war vermeidbar? Wie?Moderiert durchUnternehmerbeirat der Oskar- Patzelt-Stiftung, www.wissensbilanz-deutschland.de, stellen sich erneut ausgezeichnete Unternehmer:Eifler Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG, www.eifler-kt.de, Bad Salzuflen, Preisträger und Ehrenplakette 2015, Hersteller von thermoplastischen Präzisionsteilen, Modulen und Systemen vorwiegend für die Hausgeräteindustrie.Müller-Technik GmbH, www.mueller-technik.com, Steinfeld (Oldenburg), Preisträger 2014. Das innovatives Unternehmen der Kunststoffindustrie stellt hochwertige Spritzgussteil-Module aus thermoplastischen Kunststoffen her.DINO Anlagen- und Maschinenbau e.K., www.dino-bremen.de, Bremen, Finalist 2016. Kurt Nobel ist im Maschinenbau und Sonderanlagenbau zum Beispiel für Dampferzeuger, elektrische Dampfkessel, Strömungserhitzer für flüssige und gasförmige Medien tätig sowie in der Edelstahlverarbeitung und im Behälterbau.CONTALL Container & Behälterbau Kretschmer GmbH, www.contall.de, Zörbig, Preisträger 2016, Finalist 2013. Contall fertigt Abroll- und Absetzkippercontainer im Standard und Sonderbau sowie Pferdeboxen im Innen- und Außenbereich.Aktuell Bau GmbH, www.aktuell-bau.de, Magdeburg, Premier-Finalist 2014, Preisträger 2005. Er ist ein Profi im schlüsselfertigen Massivhausbau und ist mit zahlreichen Musterhäusern in mehreren Bundesländern vertreten. Zum Abschluss des Tages erfolgt um 17:00 Uhr noch eine Premiere: Die erstmalige öffentliche Verleihung des Siegelsan ausgewählte Unternehmen. Ab 2017 vergibt die Wirtschaftsmagnet GmbH in enger Kooperation mit der Oskar-Patzelt-Stiftung das Siegel „Wirtschaftsmagnet“ an besonders starke Unternehmen, die in Stakeholder-Werten denken und handeln. Erstmals auf dem 1. Dialogtag in Fulda!Auch zum 2. Dialogtag am 21. April in Leipzig werden in einem OPS-Power-Workshop Anregungen indiviualisiert, die zuvor in zwei OPS-Power-Talks durch interessante Diskussionspartner diskutiert wurden. Mit dabei sein werden unter anderem:caleg-gruppe, www.caleg.de, Calau, 2016 Ehrenplakette, 2013 Preisträger, 2008 Finalist. Die caleg-gruppe ist Produzent und Lösungsanbieter für industrielle Gehäusetechnik, Schranksysteme und Baugruppenträger mit 400 Mitarbeitern auf über 25.000 qm Produktionsfläche.CBV Blechbearbeitung GmbH, www.cbv-blech.de, Laasdorf, 2014 Ehrenplakette, 2005 Preisträger, 2004 Finalist. CBV produziert Blechteilen mittels Laserschneiden und robotergesteuerter Laserschweißtechnik auf CNC-gesteuerten Maschinen.THS Technischer Hausservice GmbH, www.erfurt-ths.de, Erfurt, 2016 Preisträger, 2014 Finalist. Gegenstand der THS Technischer Hausservice GmbH sind gebäudenahe handwerkliche Dienstleistungen in allen Gewerken, Vielseitigkeit verbunden mit Fachkompetenz, Flexibilität mit Termintreue.Unternehmensgruppe Burchard Führer GmbH, www.fuehrergruppe.de, Dessau-Roßlau, 2015 Preisträger, 2014 Finalist. Die Burchard Führer GmbH ist ein stetig wachsender Investor im Bereich der Altenpflege, 1991 gegründet durch Übernahme von Pflegeheimen aus öffentlicher Hand, Wirtschaftlichkeit von Nachhaltigkeit geprägt, mit inzwischen 2500 Mitarbeitern.Orthopädie- und Reha- Team Zimmermann GmbH, www.zimmermann-team.de, Cottbus, 2016 Preisträger, 2015 Finalist. 1991 übernahm Jörg Zimmermann die 1890 gegründeten Orthopädischen Werkstätten Cottbus. Heute gehört er mit 62 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern für Orthopädie- und Rehatechnik sowie Sanitäts- und Homecare-Fachartikel.Hirsch KG, www.hirsch-federn.de, Marktredwitz, 2015 Preisträger und Ehrenplakette, 2014 Finalist. Produziert mit 123 Mitarbeitern und 13 Azubis Druckfedern, Zugfedern, Schenkelfedern, Drehfedern, Formfedern und Drahtbiegeteile und Stanz- und Stanzbiegeteile.Unternehmensgruppe Manfred Eggert, www.auto-eggert.com, Bergen, 2016 und 2006 Ehrenplakette, 2004 Preisträger. 1990 auf der „grünen Wiese“ in Sagard gegründet, ist er mit den fünf Automobilmarken HYUNDAI, OPEL, ŠKODA, SAAB, und NISSAN an insgesamt 8 Standorten auf Rügen, in Stralsund und in Greifswald vertreten.ELMO-Elektromontagen Leipzig GmbH, www.elmo-leipzig.de, Leipzig, 2008 Premier-Finalist, 2007 Ehrenplakette, 1995 Preisträger. 45 Jahre Erfahrung in der Elektrobranche, 45 Mitarbeiter und Lehrlinge errichten und warten elektro- und kommunikationstechnische Anlagen.Wenn sich der informationsreiche Tag dem Ende zuneigt, dann ist sowohl in Fulda wie auch in Leipzig das Abendprogramm seit Jahren ein Highlight. Man lässt die Ereignisse des Tages Revue passieren, knüpft neue Kontakte, führt interessante Gespräche, lernt neue Geschäftspartner kennen. Das Ganze in einem lockeren Rahmen in stilvollem Ambiente, abgerundet mit einem Spezialitätenbuffet. Die „Fulda-Abende“ der Oskar-Patzelt-Stiftung sind legendär. Seien Sie dabei!Der 1. Dialogtag am 17.3.2017 in Fulda ist bereits ausverkauft. Sichern Sie sich Karten für den 2. Dialogtag am 21.3.2017 in Leipzig: http://shop.mittelstandspreis.com/karten/ Tel. 0341 24061-00 | E-Mail [email protected]