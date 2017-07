Wer mit den Besten tagt, hat die Experten schon im Hause



Unter dem Titel „Dialog mit den Besten“ fanden am 17. März in Fulda und am 21. April in Leipzig die ersten Dialogtage der Oskar-Patzelt-Stiftung statt. Mit dieser neuen Form des Netzwerkens werden die bisherigen jährlichen Frühjahrstagungen und Wirtschaftsforen innovativ weiterentwickelt. Die Hintergründe zur Veränderung und was das Neue daran ist, erklären Petra Tröger und Dr. Helfried Schmidt im PT-Interview.



PT: Bei den bisherigen Tagungen hatten sich auch Mittelständler getroffen, um Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Was machte diese Veränderung notwendig?



Schmidt: Auch die Oskar-Patzelt-Stiftung entwickelt sich ständig weiter. In der Vergangenheit referierten mehrere Experten und es wurde auf klassische Weise diskutiert. Aber natürlich stehen die persönlichen Kontakte im Vordergrund. Und in unserem Netzwerk der Besten sitzen ja viel mehr Experten im Publikum als im Podium. Das Bedürfnis, sich gegenseitig auszutauschen, voneinander zu lernen und praktische Anregungen für das eigene Handeln zu erhalten, ist viel größer geworden. Deshalb brauchte es einen organisatorischen Rahmen, damit möglichst viele Unternehmer vom vorhandenen Know-how gegenseitig profitieren können. Nun steht das Miteinander-Reden im Mittelpunkt. Der neue Titel „Dialogtag“ macht dies sofort deutlich. Und so verwundert es nicht, dass der Dialogtag noch vor der Eröffnung mit dem Programmpunkt „Morgendliches Netzwerken bei Kaffee und Knabberei“ startet.



PT: Was ist noch neu am „Dialogtag“, was zeichnet ihn aus?



Tröger: Das neue Highlight sind die lebendigen OPS-Power-Talks. Hier stellen sich gestandene Unternehmerpersönlichkeiten, nominiert und ausgezeichnet beim „Großen Preis des Mittelstandes“, dem Gespräch mit Moderatoren und Teilnehmern. Auf Fragen nach Motiven, Zielen, Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Lernkurven kommen hoch interessante Lebensgeschichten zum Vorschein sowie wertvolles Wissen und geballte Weisheit. Auch im OPS-Power-Workshop zwischen den Talkrunden werden alle Teilnehmer aktiv. Im intensiven Austausch miteinander – Kleingruppen machen das möglich – entwickeln die Gäste strukturiert und moderiert ihre eigene Agenda von Anregungen zu neuen Zielen und Maßnahmen, die dann ausgetauscht werden.Unsere Maxime: Niemand geht in die Kaffeepause ohne fünf sofort umsetzbare Ideen!



Das Sahnehäubchen – auch wieder nach Freiraum für Austausch und Erholung – ist das schon legendäre Abendprogramm. Parallel zum Spezialitätenbuffet, stilvoll und locker zugleich, wird auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert und ganz nebenbei werden selbstverständlich neue Geschäfte angebahnt. - So gesehen versetzen wir mit den Dialogtagen unsere eigenen Maßstäbe ans Netzwerken mehr in Richtung Mit-Mach-Events. „Op:werken“ nennen wir das aktive Miteinander im Netzwerk der Besten.



Die Interviewpartner

Dr. Helfried Schmidt ist Gründer und gemeinsam mit Petra Tröger Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung und Geschäftsführer der OPS-Netzwerk GmbH. Für ihre gemeinwohlorientierten Leistungen mit dem Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ und der Stiftung für den deutschen Mittelstand wurden sie in den Jahren 2008 und 2016 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.