„Wenn jeder sich Berater nennt, woran erkannt man dann die Guten?“

PT Magazin: Welches Problem im Beratermarkt löst Ihr Marktplatz?

Schächtele: Allein in Deutschland gibt es schätzungsweise 15.000 freie Berater. Leider ist die Berufsbezeichnung „Unternehmensberater“ nicht geschützt – und jeder darf sich so nennen. Wie erkennt man dann die Guten? Da dieser Teil des Beratermarkts recht unübersichtlich und diffus ist, bieten wir durch unser Matching Sicherheit und Flexibilität bei der Beraterauswahl. Unternehmer und Geschäftsführer möchten die bestmögliche Auswahl aus einem großen Beraterpool haben und dort wirkliche und nicht „selbsternannte“ Experten für ihr Projekt vorfinden. Sie wollen Strategen genauso wie „Umsetzer“, vielleicht mal nur jemanden für eine zweitägige Sparringsberatung oder den besten Experten für die Öl-Gas-Industrie mit Norwegischkenntnissen. Wer sich als Entscheider nicht selbst auf die Suche nach dem geeigneten Unternehmensberater begeben möchte, wird bei uns schnell fündig.



PT Magazin: Herr Hardt, Sie haben Ende 2014 gemeinsam mit Jan Schächtele COMATCH gegründet. Können Sie bitte kurz und knapp erklären, wie COMATCH funktioniert?



Hardt: COMATCH ist ein Marktplatz, der freiberufliche Berater und Projekte zusammenbringt oder Firmen mit Beratern – je nach Perspektive. COMATCH fungiert als Vertragspartner für beide Seiten. Der Unternehmer erhält 3-5 Beraterprofile zum Vorschlag aus einem Pool intensiv ausgewählter Berater, die genau auf seine Suchkriterien passen und kann selbst auswählen, wen er engagiert. Für die erfolgreiche Vermittlung zahlt er 15 Prozent des Beratertagessatzes an COMATCH.



PT Magazin: Wie kamen Sie auf die Idee, sich mit COMATCH selbstständig zu machen? Gibt es einen Moment, der rückblickend die Initialzündung auslöste?

Hardt: Jan Schächtele und ich kennen uns noch aus Beraterzeiten. Eines Tages bin ich im Hotelbett aufgewacht und wusste: „Ich will nicht länger Consultant sein”. Jan war bereits ein Jahr früher bei McKinsey ausgestiegen und kam gerade von seiner Weltreise wieder. Wir haben uns im August 2014 in Hamburg in einer bayerischen Eckkneipe - Jan hatte ein bisschen Heimweh nach dem Süden - getroffen und darüber geredet, uns selbstständig zu machen. Dort haben wir das erste Mal über die Idee von digitaler Beratervermittlung geredet.



PT Magazin: Welche Herausforderungen mussten Sie meistern, bis COMATCH so funktionierte?

Hardt: Das waren ganz klassische Schwierigkeiten, die alle Gründer kennen: Wie die ersten Mitarbeiter finden? Von wem die Finanzierung erhalten? Rückblickend gesehen denke ich, dass wir jedoch durch die Beratertätigkeit sehr professionell und strukturiert an die Gründung herangegangen sind. Dadurch waren wir relativ schnell und unsere Firma hatte von Anfang an Struktur, wovon wir heute profitieren.



PT Magazin: Gibt es Entscheidungen, die sich als Fehler erwiesen und wenn ja, gab es Lehren, die Sie aus ihnen ziehen konnten?

Schächtele: Einer unser ersten Mitarbeiter war ein völliger Fehlgriff. Als Lehre ziehe ich daraus: Auch wenn man sich einmal geirrt hat, sollte man Menschen weiterhin mit Grundvertrauen begegnen.



PT Magazin: Wann wussten Sie, dass Sie das Richtige machen?

Hardt: Obwohl unsere Seite comatch.com noch nicht mal “live” war, hatten wir bereits eineinhalb Monate nach der offiziellen Firmengründung unser erstes Projekt akquiriert. Dieses schnelle Feedback hat uns ermutigt und gezeigt, dass unsere Idee nachgefragt wird und wir in der Lage sind, unsere Kunden auch von uns zu überzeugen.



PT Magazin: Sie feiern bald den 1500. COMATCH-Berater. Wären Sie eine richtige Beratung, dann würden Sie schon in der Größenordnung beispielsweise von McKinsey oder Roland Berger mitspielen. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?

Schächtele: Vor allem durch die grundsätzlichen Veränderungen in der Gesellschaft, die von unserem Modell aufgenommen werden. Die Menschen werden sich immer mehr in Richtung Selbstbestimmtheit und Flexibilität in der Arbeit entwickeln. Die Berater erzählen uns immer wieder in den persönlichen Interviews, das sie selbst bestimmen möchten, mit wem, wann und wo sie arbeiten möchten - auch wenn die Motive dahinter sehr unterschiedlich sind. Für manche ist es Familie, einige gründen selbst nebenher - da gibt es die spannendsten Geschichten. Wir haben dieses Bedürfnis zum richtigen Zeitpunkt in die digitale Welt überführt.



PT Magazin: Sie betonen immer wieder, dass Ihnen Beraterqualität sehr wichtig ist und dass Sie auch viele der Bewerber ablehnen. Gerade im Mittelstand ist die Angst groß, den „falschen“ Berater zu beauftragen. Was ist ein guter Berater für Sie?

Hardt: Ein Berater, der den Kunden an erste Stelle setzt und auf dessen Bedürfnisse eingeht. Der Berater, oder natürlich auch die Beraterin, reagieren flexibel, wie sie ihm am besten helfen können. Und das mit hohem Energieniveau und Motivationsgrad.



PT Magazin: Welche Kriterien müssen erfahrene COMATCH-Experten erfüllen und einhalten?

Schächtele: Wir führen einen zweistufigen Qualitätscheck mit allen Bewerbern durch. Im ersten Schritt schauen wir uns sehr genau die Lebensläufe an. Ein Berater muss mindestens zwei Jahre für eine renommierte Beratung gearbeitet haben, ein Industrieexperte braucht zehn Jahre in einer Branche oder Funktion und er muss in diesen zehn Jahren auch deutliche Schritte gemacht haben, sich das Thema wirklich angeeignet haben. Wenn das gegeben ist, finden wir im persönlichen Gespräch noch raus, welche Stärken der Berater hat, welche Projekte am besten passen würden.



PT Magazin: Können Sie unseren Unternehmern erklären, welche Formen von Beratung eher typisch sind?



Hardt: Es gibt verschiedene Typen von Beratung, die im Markt koexistieren. Das beginnt beim Expertentelefonat, das nur eine halbe Stunde dauern kann und am anderen Ende der Skala gibt es Interimsprojekte, die schon mal 9 Monate dauern. In der klassischen Projektberatung gibt es spezielle Boutiqueberatungen für HR-Themen oder den Mittelstand, große Häuser mit internationalem Renommee oder Einzelberater. Die Formen, Einsatzmöglichkeiten und die Dauer sind sehr heterogen.



PT Magazin: Was sind typische Fragestellungen in Ihren Beratungsprojekten im Mittelstand?

Hardt: Wir bedienen alle Strategie-und Managementthemen, die typischerweise zwischen wenigen Wochen und einem halben Jahr Zeit benötigen. Das reicht von Produktionskostenoptimierung bis hin zu Expansionsthemen oder Digitalisierungsprojekten.



PT Magazin: Beratung ist ihre Leidenschaft, jetzt als Geschäftsführer einer Firma mit 20 Angestellten sind Sie selbst Mittelständler und haben andere Aufgaben. Wie hat sich Ihr Tagesablauf verändert?

Schächtele: Das Tagesgeschäft hat sich viel stärker in eine klassische Managementfunktion verändert. Der Hauptunterschied besteht vor allem darin, dass ich nicht mehr nur inhaltliche Themen betreue, sondern die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu erfüllen habe. Ich sehe mich als Unternehmer mit allen typischen Herausforderungen: ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, zu wachsen, sich im internationalen Umfeld zu etablieren.



PT Magazin: In welche Länder möchten Sie denn expandieren?

Hardt: Gerade eben haben wir die französische Version unserer Website auf den Weg gebracht. Das heißt, Frankreich, Luxemburg und natürlich die französischsprachige Schweiz können wir nun besser bedienen. Im Großen und Ganzen wollen wir unsere Präsenz in den Kernmärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie in Skandinavien und Benelux verstärken, bevor wir uns weiteren neuen Ländern annähern. Auf Beraterseite sind wir aber schon sehr international aufgestellt: Die Berater leben in 32 verschiedenen Ländern und sprechen 47 verschiedene Sprachen.



PT Magazin: Als Gründer haben Sie wahrscheinlich ein ähnliches Arbeitspensum wie als Berater. Wenn Sie mal Zeit zum Lesen finden: Was sind Ihre drei Lieblingsbücher?

Schächtele: Als Vielleser sind meine Lieblingsbücher „Die Würfel sind gefallen” von Sartre, weil die Botschaft ist, dass man das Beste aus seinem Leben machen sollte. „Der Tuareg” von Alberto Vazquez-Figuero und „Im Name der Rose” von Umberto Eco. Vielleicht weil die Verfilmung von Ecos Buch in der Nähe meiner Uni gedreht wurde, im Kloster Eberbach im Rheingau.

Hardt: Ich lese auch sehr gern, vor allem Krimis und Thriller. Ich empfehle Tom Rob Smiths „Kind 44”, mich interessiert die Sowjetunion sehr. Alle Bücher von Don Winslow, und gut gefallen hat mir „Operation Schneewolf” von Glenn Meades.



PT Magazin: Und Hand aufs Herz: Vermissen Sie es manchmal, Berater zu sein?

Schächtele: Manchmal kommen Projektbeschreibungen rein, die wirklich reizvoll klingen, da werde ich schon ein bisschen wehmütig.



PT Magazin: Vielen Dank für das Gespräch.