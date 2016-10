Sonderpreis Lebenswerk 2016

Rödl & Partner

„Jeder Einzelne zählt!“

Mit der besonderen Auszeichnung „Lebenswerk“ wird in diesem Jahr ein ganz besonderes Unternehmen und dessen Gründer geehrt. Die Rede ist von keinem Geringeren als Dr. Bernd Rödl, dem Gründer von Rödl & Partner, der leider im November 2015 mit nur 72 Jahren einem Krebsleiden erlag.



Er war einer der ersten Rechtsanwälte in Deutschland, der die Prüfung zum Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ablegte und somit eine fachübergreifende und multidisziplinäre Beratung aus einer Hand anbieten konnte.



Seine Kunden waren und sind bis heute überwiegend international tätige deutsche Familienunternehmen – der Kern des Geschäftsmodells von Rödl & Partner.



Rödl startete 1977 als Ein-Mann-Kanzlei in Nürnberg. Der Durchbruch für die Kanzlei gelang mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Als erste westdeutsche Wirtschaftskanzlei eröffnete Rödl & Partner noch vor der Wiedervereinigung eine Kanzlei in Sachsen. Noch 1989 folgten weitere Standorte in Mittel- und Osteuropa, 1994 in Asien, 1998 in West- und Nordeuropa, 2000 in den USA, 2005 in Südamerika und 2008 in Afrika.



Wie kein anderer in seiner Branche hat er mit seiner One-Man-Power eines der erfolgreichsten deutschen inhabergeführten Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit heute 4.200 Mitarbeitern weltweit und 106 eigenen Standorten in 49 Ländern geschaffen. Dieses gewaltige Geschäftsvolumen wurde vor allem durch organisches Wachstum erzielt, Übernahmen blieben die Ausnahme.



Heute ist Rödl & Partner das einzige weltweit tätige Beratungsunternehmen, das in nahezu allen relevanten Ländern mit eigenen Standorten vertreten ist und an nahezu jedem Standort sämtliche für Transaktionen erforderlichen Tätigkeiten erbringen kann. Damit sich der Mandant nicht mit mehreren Ansprechpartnern abstimmen muss, gibt es in jedem Projekt einen zentralen Ansprechpartner, den sogenannten Kümmerer.

Dieses „Kümmerer-Prinzip“ macht Rödl & Partner unverwechselbar.



Seine größte unternehmerische Leistung, so sagte Prof. Dr. Bernd Rödl selbst, war es, dass dieses Unternehmen in herausragender Weise als Familienunternehmen fortgeführt wird. Das ist in dieser Branche ein außergewöhnlicher Glücksfall.



Sein soziales und kulturelles Engagement kam insbesondere dem Partnerschaftsverein Charkow-Nürnberg und unzähligen Einrichtungen weltweit zugute.



Ende 2010 hat sich Dr. Bernd Rödl aus der operativen Geschäftsführung verabschiedet und die Leitung an seinen Sohn Prof. Dr. Christian Rödl übergeben, der seit 1999 Hand in Hand mit seinem Vater im Unternehmen arbeitete.



2011 ging Rödl & Partner eine Kooperation mit den Castellers de Barcelona ein. Diese Repräsentanten der Tradition der „human towers“ haben einen Wahlspruchm der auch Grundwerte und Mentalität bei Rödl & Partner beschreibt: „Força, Equilibri, Valor i Seny” (Kraft, Balance, Mut und Verstand). „Jeder Einzelne zählt”. Das verkörpert eine Philosophie von Zusammenhalt, Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist, von Wachstum aus eigener Kraft, das Rödl & Partner zu dem gemacht hat, was es heute ist.



Rödl & Partner setzen Eigenverantwortung und direkte Kommunikation vor überbordende Regularien, wie Dienstvorschriften. So wird zugleich unternehmerisches wie soziales Denken gefördert. An allen Standorten von Rödl & Partner agieren Menschen, die sich ihrer Verankerung in der Gesellschaft bewusst sind. Denn es gilt: „Força, Equilibri, Valor i Seny” und „Jeder Einzelne zählt”.



Rödl & Partner wurde zum achten Mal in Folge zum „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert, u.a. von der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken, von der BayStartUP GmbH, von der Stölzel Holding GmbH, von der IMBEMA Consult GmbH und der Klaus Petersen M.A. Management Consulting.