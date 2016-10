Sonderpreis Junge Wirtschaft 2016

Weiß-Hotel GmbH - TRIHOTEL am Schweizer Wald

18055 Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)



Service mit Herz

Im Jahr 2010 übernahm der 29jährige Benjamin Weiß als damals jüngster Honorardozent Mecklenburg-Vorpommerns die Alleinnachfolge eines eingeführten und 2006 mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ ausgezeichneten Familienunternehmens. Er investierte erfolgreich in die Wettbewerbsfähigkeit. Damit stellte er sich erfolgreich den Qualitätskriterien eines 4,5 Sterne Hotels (First-Class-Superior) und gehört zu den TOP10 der besten 250 deutschen Tagungs- und Eventlocations.



Für die 1.800 Quadratmeter große Wellness-Angebotsvielfalt des Hotels wurde ein „regenerativer Wellnessurlaub“ entwickelt. Hier wird nicht gefastet. Hier findet mentale und körperliche Prävention statt, ohne auf die luxuriösen Annehmlichkeiten eines Wellnesshotels zu verzichten.



Seit 2010 bietet das Weiß-Hotel - TRIHOTEL am Schweizer Wald – als einziges Privathotel, einen durchgängigen Spielplan mit eigenen, professionellen Theater-& Showproduktionen. Der Hotellier ist nicht nur direkt für seine Gäste da, sondern auch auf der Bühne des ROCKTHEATER ROSTOCK als Sänger, Schauspieler und Musiker. Nach nur fünfwöchiger Bauzeit öffnete 2015 das Erlebnis-restaurant 5ELEMENTE mit Show- und Kulturküche inklusive professioneller Theaterbeleuchtung und Soundanlage. In der „Hells Kitchen“, „Soul Kitchen“ oder „Poetry Kitchen“ erleben die Gäste die Show schon vor der eigentlichen Show in Kombination mit einer Küchenparty.



Die fünf Elemente der Natur wurden im Einrichtungskonzept spektakulär verbaut und wurden im gastronomischen Konzept für die Speisekarte aufgegriffen. Hier wird live geräuchert, flambiert und karamellisiert, es gibt essbare Erde und Wildkräuter aus dem Schweizer Wald. Wenn abends die Sonne untergeht, versinkt auch die einmalige Fotolichtdecke im feuerroten Sonnenuntergang.



Das TRIHOTEL bietet nicht nur den Gästen „Service mit Herz“, sondern auch dem Personal: Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, während seiner Arbeitszeit an Meditations-Atempausen an fünf Tagen in der Woche teilzunehmen und bis zu fünf Beratungen/Behandlungen pro Jahr kostenfrei für seine spezifischen Gesundheitsprobleme zu nutzen. Auszubildende werden bei fachlicher Eignung auch nach der Ausbildung im TRIHOTEL beschäftigt. Vierzig Prozent der Auszubildenden haben einen Migrationshintergrund. Die interkulturelle Verständigung und die internationale Zusammenarbeit im Haus sorgen für gelebte Aufklärung und Weltoffenheit im Team. Die Botschaft des Hotelteams „Weltoffenheit – Toleranz – Menschlichkeit“ wurde auch medienwirksam von Schlagerstar Roland Kaiser unterstützt.



Weiß nimmt an keiner der üblichen Ketten- oder Marketingvereinbarungen der Hotellerie teil, sondern pflegt die in über zwei Jahrzehnten herausgearbeitete Eigenmarke TRIHOTEL. Er löste sich auch von der Übermacht der großen Reiseveranstalter und steigerte mit professionellen Onlineauftritten und Multi-Channel-Vertrieb die Eigenvertriebsquote um mehr als 300 Prozent.



Das gelingt, weil hier in zweiter Generation wirklich Privathotellerie zelebriert wird. Und weil die eigenen, einzigartigen Verkaufsvorteile mit voller Kraft und unbeeindruckt vom Wettbewerb frontal unternehmerisch „verkauft“ werden. Trotz der Ansiedlung von fünf zusätzlichen Hotels in Rostock konnte dadurch im Jahr 2014 die Auslastung auf über 70 Prozent gesteigert werden. Auch beim eigenen Konzept von Qualität und Selbstbewusstsein im Pricing lässt sich das Weiß-Hotel nicht von den vielen Low-Budget-Anbietern auf dem regionalen und nationalen Markt beirren.



Eine integrierte Investitions- und Finanzplanung auf Basis einer strategischen Unternehmensprognose und quartalsweisen Strategieberatungen sichert den betriebswirtschaftlichen Kurs. Das hauseigene TQM System lehnt sich an den preisgekrönten Standards von Ritz Carlton an.



Weiß-Hotel GmbH - TRIHOTEL am Schweizer Wald wurde zum achten Mal in Folge seit dem Jahr 2009 zum „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert, u.a. vom Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg e.V.