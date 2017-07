So sehen Sieger aus

Urkunden „Jurystufe erreicht“ bundesweit übergeben



Das Team der Weinkellerei Steinhauser freut sich über das Erreichen der Jurystufe des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“. (© ANDY HEINRICH) Peter Staudt (3.v.l.), Leiter der Servicestelle Region Paderborn beim Überreichen der Urkunden auf einer BVMW-Veranstaltung bei der Sparkasse Hochsauerland. (© sabrinity.com) Regionen Heilbronn-Franken und Rhein-Neckar: Urkundenübergabe beim 17. Strategietreffen der Weltmarktführer mit Prof. Dr. Wolfgang Reinhard (3.v.l.), MdL und Mitglied des Präsidiums der Oskar-Patzelt-Stiftung. (© desigN Foto)

Auch wenn das Team der Weinkellerei Steinhauser im Württembergischen Kressbronn am Bodensee „erst“ die ‚Jurystufe‘ im Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ erreicht hat, feiern sie zu Recht die bisher erreichten Erfolge. Vielleicht kein Zufall, dass Geschäftsführer Martin Steinhauser links im Bild mit erhobenem Glas auf einer Leiter posiert. Nach der Nominierung nun der zweite wichtige Schritt auf dem Weg zum Finalisten oder gar Preisträger. Das Bild trägt Symbolcharakter auch in dieser Hinsicht: Es sind Mitarbeiter, die stolz die Urkunden des Wettbewerbes (links unten) und das Plakat zum Großen Preis des Mittelstandes (oben im Bild) in die Kamera halten. In der Mail an die PT-Redaktion heißt es schlicht: „…das Bild von meiner Mannschaft (kommt in unser Schwäbischen Zeitung)“. Diese Worte sagen einiges aus.



Und natürlich überlässt Steinhauser auch das nicht dem Zufall. Ein professioneller Fotograf muss es schon sein. „Qualität ist seit 1828 das Prinzip, nachdem alle unternehmerischen Entscheidungen getroffen wurden.“, heißt es auf der Homepage. Und dies „seit Generationen“. Das lebt Steinhauser auch, wenn er zum Dialogtag in Leipzig (siehe Seite 16 f.) seinen Sohn Moritz zum „Op:werken“ im Netzwerk der Besten mitbringt, der schon heute wichtige Geschäftsbereiche mitverantwortet. Ganz nebenbei bemerkt: Steinhauser saß selbst in einem PowerTalk-Podium, ungeplant und ganz spontan, weil ein Gast krankheitsbedingt ausfiel. PR nach innen und außen - Steinhauser macht es vor, die vielfältigen Möglichkeiten rund um den Wettbewerb nicht nur öffentlichkeitswirksam zu nutzen.



Viele Verantwortliche der über 50 Servicestellen der Oskar-Patzelt-Stiftung meldeten der Bundesgeschäftsstelle, dass Urkunden teils im feierlichen Rahmen im Beisein von Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft überreicht wurden (Seite 32). Bei der Pressearbeit erhielten die Nominierten tatkräftige Unterstützung von den Servicestellenleitern.



Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Davon zeugen viele positive Rückmeldungen mit Beispielen von Presseveröffentlichungen, Berichten auf Internetseiten und Facebook-Posts. Zudem kommen verstärkt Werbemittel wie großflächige Displays und Roll-ups zum Einsatz. Auch Visitenkarten und E-Mail-Signaturen werden mit dem Hinweis auf die Teilnahme am Wettbewerb ergänzt.



Wie immer sind es am Ende viele Puzzleteile, die zum Erfolg führen. Und es lohnt sich: Rainer Dünhaupt, Vorstandsbeauftragter für die regionalen Servicestellen, erreichten nach den Urkundenübergaben auch viele weitergeleitete Mails von Nominierten und ihren Gästen, die sich herzlich für „die tolle Veranstaltung“, „den super Rundgang“ oder „die schnelle Zusendung der Bilder“ bedankten. Leidenschaft und Professionalität, das zeichnet die Besten der Besten aus.



Klaus-Peter Sorgau