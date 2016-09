Richtige Akzente

Die englische Übersetzung für Mittelstand ist relativ einfach: „Mittelstand“. Doch nicht nur als eigenständiges Wort hat es der Begriff in fremdsprachige Wörterbücher geschafft. Weltweit genießt der „German Mittelstand“ ein hohes Ansehen bei Unternehmern und Politikern als Symbol für Innovationen, Wachstum, Beschäftigung und Ausbildung in unserem Land. Als zahlreiche Volkswirtschaften in der letzten Wirtschaftskrise ins Wanken gerieten, blieb es hierzulande vergleichsweise ruhig. Es war ein Beweis, dass wirtschaftlicher Erfolg nicht nur auf Quartalszahlen beruht, sondern auch auf einer generationenübergreifenden Unternehmertradition.Mit ihrer ausgeprägten unternehmerischen Verantwortungsbereitschaft und einer traditionell starken regionalen Verankerung sind mittelständische Unternehmen eine fest verwurzelte, tragende Säule unserer Sozialen Marktwirtschaft. Sie machen über 99 Prozent der deutschen Unternehmen aus, bilden über 82 Prozent der Lehrlinge aus, stellen 60 Prozent der deutschen Arbeitsplätze und tragen mit 56 Prozent zu unserer Wirtschaftsleistung bei.Die in Deutschland seit mehr als 100 Jahren gewachsenen Unternehmerstrukturen sind einzigartig auf der Welt. Doch nicht nur zarte Pflanzen, sondern auch Bäume brauchen gute Bedingungen. Immer müssen wir uns der enormen Bedeutung des Mittelstandes für unser Land und für unsere gesellschaftliche Stabilität bewusst sein. Der Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ setzt hier die richtigen Akzente, fördert und inspiriert mittelständisches Unternehmertum. Für diese Initiative bin ich der Oskar-Petzold-Stiftung mehr als dankbar. Mein größter Dank und Respekt gebührt jedoch den Preisträgern und ihrer Vorbildfunktion.Fühlen Sie sich für Ihren Mut, Ihre Innovationsbereitschaft und für Ihr Verantwortungsbewusstsein geehrt und gehen Sie Ihren Weg unbeirrt weiter. Es lohnt sich.Werner M. BahlsenPräsident des Wirtschaftsrates der CDUKontakt: