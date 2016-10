Premier-Kommune 2016

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH

41460 Neuss (Nordrhein-Westfalen)



Mittelstand als Rückgrat

Rund 29.000 vorwiegend mittelständische Unternehmen mit mehr als 130.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben ihren Sitz im Rhein-Kreis Neuss und bilden damit das Rückgrat der Wirtschaft der Region. Ein ausgewogener Branchenmix mit Schwerpunkten in den Bereichen aluminiumverarbeitende Industrie, Energie, Chemie und Logistik sowie dem Agrar- und Ernährungssektor sorgen für eine gute Wirtschaftslage. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises ist gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft kontinuierlich bemüht, mit Neuansiedlungen und Gründerhilfen diese Wirtschaftsstruktur zu stärken.



Bereits 2002 beteiligte sich der Landkreis mit weiteren elf Modellregionen Nordrhein-Westfalens überaus erfolgreich am Projekt „Mittelstandsfreundliche Verwaltung“. 2006 war der Rhein-Kreis Neuss Gründungsmitglied der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e. V. Seit 2008 gehört die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH zu den zertifizierten Startercentern in NRW zur Unterstützung von Gründern und Jungunternehmern.



Für den „Kunden Mittelstand“ ist die Kreisverwaltung erste und wichtigste Anlaufstelle. Eine Vielzahl kurzer und mittelfristiger Maßnahmen verbessert die ergebnisorientierte Kommunikation zwischen lokalen Institutionen und kleinen sowie mittelständischen Unternehmen. So werden Projekte ansässiger Firmen forciert, nationale und internationale Wirtschaftskontakte und Wirtschaftsinvestitionen initiiert und begleitet sowie eigene Projekte zur Unterstützung des Mittelstandes entwickelt. Das Technologiezentrum Glehn (TZG) Business Center in Neuss, eine Tochter des Landkreises, fungiert in diesen Prozessen als wichtige Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Mittelstand. Ein eigenes Gütezeichen „Zukunft Mittelstand“ wurde entwickelt. Beim 6. Mittelstandsbarometer von Sparkasse und Creditreform bewerteten die befragten Unternehmer die Arbeit der Kreiswirtschaftsförderung mit dem besten Wert seit Erhebung der Umfrage.



Die Fachkräftesicherung durch Projekte zum Thema „Übergang Schule und Beruf“ sowie eine zielgerichtete Unterstützung der Clusterarbeit in den Leitbranchen wie Chemie, Energie, Logistik, IT, Medien/Kommunikation, Metallverarbeitung, Textil und Umwelt sind weitere Schwerpunkte der Wirtschaftsförderung. Das wird auch durch enge Kooperationen wie mit den Berufsbildungszentren und Hochschulen des Landkreises - der Europa Hochschule und der Fachhochschule Neuss - unterstützt.



Mit 55 Prozent liegt die Investitionsbereitschaft des Mittelstandes im Rhein-Kreis Neuss weit über dem Bundestrend. Bei Umweltinvestitionen übertrifft der Kreis umliegende Regionen sogar um das Zehnfache. Bemerkenswert ist auch, dass die Gewerbeabmeldungen deutlich unter dem Durchschnitt des Landes NRW liegen und weiter eine sinkende Tendenz haben. Die Unternehmen des Rhein-Kreises Neuss sind international stark ausgerichtet. Ihre Exportquote beträgt 55 Prozent. Der Kreis selbst steht im Fokus ausländischer Investitionen in Deutschland: Mehr als neun Prozent der Firmen sind in ausländischem Besitz oder werden von ausländischen Staatsangehörigen geführt.



Seit 2007 nimmt die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Rhein-Kreis Neuss kontinuierlich zu. Seit 2008 belegt er in NRW Platz 1 beim Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen; entsprechend stieg auch die Kaufkraft.



Zu den Nahzielen des Rhein-Kreises Neuss gehört eine gezielte branchenspezifische Vernetzung des Mittelstandes auf regionaler Ebene, die Sicherstellung eines ausreichenden Gewerbeflächenangebots und die Weiterentwicklung der mittelstandsfreundlichen Verwaltung.



Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH wurde zum zweiten Mal durch die Wirtschaftsvereinigung Grevenbroich-Jüchen-Rommerskirchen und die IMB GmbH & Co. KG zum Premier-Kommune nominiert. 2013 erfolgte die Auszeichnung als „Kommune des Jahres“.