Premier-Bank 2016

Kreissparkasse Mayen

56727 Mayen (Rheinland-Pfalz)



160 Jahre Herzblut

Die Geschichte der kommunalen Bank in Mayen begann mit 300 Talern als erste Einlage bei der „Creis-Communal-Casse“. 160 Jahre später ist die Kreissparkasse Mayen unbestrittener Marktführer in der Vordereifel. Rund 60 Prozent der Unternehmer, Handwerksbetriebe und Freiberufler des Landkreises Mayen-Koblenz werden von der Kreissparkasse betreut, und weit mehr als die Hälfte aller Existenzgründer vertrauen den Kundenberatern des Finanzinstitutes auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Als ausgewiesene Partnerin des Mittelstandes sorgt die Sparkasse mit der Vergabe von Krediten und langfristigen Darlehen für Planungssicherheit bei den Unternehmen und sorgt für Stabilität im regionalen Wirtschaftssystem. Neben dem klassischen Bankgeschäft berät die Bank die Firmen auch zu allen Belangen rund um öffentliche Fördermittel.



Die Kreissparkasse führt aktuell mehr als über 170.000 Kundenkonten mit Einlagen in Höhe von rund 1,3 Mrd. Euro. Das Kreditvolumen beträgt mehr als 1,2 Mrd., die Bilanzsumme lag im vergangenen Jahr bei beachtlichen 1,7 Mrd. Euro. Insgesamt 454 Beschäftigte arbeiten derzeit in den 36 Filialen der Bank, 70 davon in Teilzeit. Hinzukommen über 40 Auszubildende.



Begünstigt durch die zentrale Lage des Landkreises Mayen-Koblenz, in dessen Einzugsbereich etwa 365.000 Menschen ihre Kaufkraft einbringen, konnte sich der mit 210.000 Einwohnern bevölkerungsreichste Kreis in Rheinland-Pfalz zu einem der bedeutendsten Wirtschaftsstandorte des Bundeslandes entwickeln. Die Kreissparkasse wiederum hatte einen wesentlichen Anteil daran, dass die ursprünglich von der Stein- und Erdindustrie dominierte Wirtschaft der Region heute einen Branchenmix aus innovativen wie auch traditionellen mittelständischen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen aufweisen kann.



Die Wachstumszahlen des Finanzinstitutes der vergangenen Jahre belegen die hohe Kundennähe der Bank und die erfolgreiche Marktbearbeitung quer durch alle Kundengruppen.



Neben individueller Finanzberatung veranstaltet die Sparkasse auch zahlreiche thematische Wirtschaftsforen sowie Veranstaltungen mit Wirtschaftsförderern, Kammern und Innungen für die mittelständischen Unternehmer der Region. Die Bank ist selbst auch als Unternehmer aktiv. Allein in den letzten zehn Jahren vergab die Sparkasse Aufträge in Höhe von 20 Mio. Euro. Zuletzt investierte sie über sechs Mio. für ihren Hauptsitz in Mayen. Das Gebäude mit 85 neuen Arbeitsplätzen wurde 2014 für seine Energieeffizienz und nachhaltige Bauweise mit dem europäischen Green Building Award ausgezeichnet.



Als engagiertes Finanzinstitut fördert die Kreissparkasse über ihre Stiftung „Für unsere Jugend“ Kurse, Projekte und Arbeitsmaterialien für die im Landkreis untergebrachten jungen Flüchtlinge unter 21 Jahre zum Erlernen der deutschen Sprache. Zwei von ihnen konnten im Unternehmen ein Praktikum absolvieren. Nach anschließender Einstiegsqualifizierung absolvieren sie derzeit eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Außerdem bietet die Sparkasse den Flüchtlingen ein sechs Monate kostenfreies Girokonto.



Wie bei einer Sparkasse üblich, ist sie beim Sponsoring sehr aktiv. In den letzten zehn Jahren gab das Finanzinstitut insgesamt zehn Mio. Euro für die Förderung von Vereinsarbeit, Sport, Kunst, Kultur, Musik, Jugendarbeit, Stipendien, Soziales, Umwelt, Schulen, Kindergärten und Gemeinden aus. Die erwähnte Jugendstiftung kann zudem auf ein Stiftungskapital von derzeit vier Mio. Euro zurückgreifen.



Die Kreissparkasse Mayen wurde zum vierten Mal zum Premier durch die HEGAS Vermögensverwaltungs KG, die Unternehmensgruppe Jungbluth Nutzfahrzeuge, den S-W Verlag Gmbh & Co. KG, die Verbandsgemeindeverwaltung Pellenz, die Stadt Mayen, die Verbandsgemeinde Vordereifel, die WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH und die Daub GmbH nominiert. 2012 erfolgte die Auszeichnung als „Bank des Jahres“.