Premier 2016

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG

29410 Salzwedel (Sachsen-Anhalt)



Hochwertige Produkte dank bewährtem Gummi-Kreislauf

Vor genau 25 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG. Am 1. April feierte das Gummiwerk, Tochter der KRAIBURG-Holding, sein Firmenjubiläum. Das Unternehmen bedient den internationalen Markt mit Fertigprodukten für Schall- und Schwingungsisolierung, Fall- und Bautenschutz, Ladungssicherung, Sportböden und Elastikschichten sowie elastischen Bodensystemen für die Pferdehaltung. 235 Mitarbeiter an zwei Standorten beschäftigt das Unternehmen. Innerhalb von 25 Jahren hat sich die Mitarbeiteranzahl somit verzehnfacht. In Salzwedel ist der Firmensitz der KRAIBURG Relastec mit Produktionsstätte, Buchhaltung, Personalwesen, Arbeitsvorbereitung und Einkauf ansässig. Am zweiten Standort in Tittmoning sind Geschäftsführung, Vertrieb und Marketing präsent.



Moderne Technologien und ständige Weiterentwicklungen machen KRAIBURG Relastec zu einem kompetenten Partner für Architekten, Planer und Systemanbieter. Jährlich nimmt das Unternehmen 85.000 Tonnen Recyclingmaterial an und verarbeitet es zu hochwertigen Produkten. Mit diesem „Gummikreislauf“ zählt KRAIBURG Relastec in der Gummi-Recycling-Branche zu den weltweit bedeutendsten Firmen. Aus technischen Gummimaterialien stellt das Unternehmen neue Produkte für die Bauindustrie sowie für Spiel- und Sportplätze her und handelt damit umweltbewusst und ressourcenschonend. Alle Produkte sind vollständig recycelbar. Jährlich werden rund zehn Millionen Reifen entsorgt sowie anschließend der stofflichen Wiederverwertung zugeführt.



In den Bereichen Fallschutz, Trittschalldämmung und Bautenschutz ist KRAIBURG Relastec einer der Marktführer weltweit. Die 235 Angestellten und elf Auszubildenden überzeugen mit fachlicher Kompetenz und werden innerhalb des Unternehmens mithilfe von Auslandsaufenthalten, Mentoring-Programmen, Seminaren und Übernahmen der Kosten für berufsbegleitende Studien umfassend gefördert. Vorträge zum Thema „Stressmanagement“ verringern die psychische Belastung am Arbeitsplatz. Unterstützt wird das durch Lärmschutz- und Teambildungsevents. Die Mitarbeiter können an Cardio-Checks, Ernährungsberatungen und Gesundheitstagen teilnehmen, im Ruheraum entspannen und sich am Arbeitsplatz massieren lassen. Für eine gesunde Ernährung sorgt zudem kostenfreies Obst.



Die KRAIBURG Relastec vergibt Praktika an Schüler in Vorbereitung auf deren Ausbildung und arbeitet dafür eng mit dem Arbeitsamt und verschiedenen Bildungsträgern zusammen. Im Rahmen des „Girls-Day und Boys-Day“ konnten sich die Schüler im Betrieb über zukünftige Lehrberufe informieren. Regelmäßig besichtigen Schüler der 9. Klasse beim „Dialog Schule-Wirtschaft“ der Wirtschaftsjunioren Altmark das Unternehmen und erhalten Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten aus erster Hand. In Zusammenarbeit mit örtlichen Schulen fördert die KRAIBURG Relastec am so genannten „Entdeckertag“ auf dem Produktionsgelände in Salzwedel die Neugier junger Menschen und gewährt Einblicke in die Produktionsprozesse.



Das Unternehmen unterstützt regelmäßig Sport-, Kultur- und Sozialprojekte mit Sach- und Geldspenden, wie den Behinderten- und Rehabilitations-Sportverein Salzwedel e. V., ortsansässige Schulen und Kindergärten, das Krankenhaus, die Feuerwehr, das christliche Jugendwerk und das Diakonische Werk Altmark.



Die KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG wurde zum neunten Mal in Folge, in diesem Jahr vom Altmarkkreis Salzwedel sowie dem Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) Altmarkkreis Salzwedel, zum Premier nominiert. 2015 erfolgte die Auszeichnung als Premier-Finalist.





MICHAEL KOCH GMBH

76698 Ubstadt-Weiher (Baden-Württemberg)



Bremsenergie netzunabhängig managen

Im badischen Ubstadt-Weiher, zwischen der Rheinebene und Kraichgau, liegt das „Fabrikle“ von Michael Koch. Sichere Widerstände für die elektrische Antriebstechnik sind das Metier der Firma. Mittlerweile beliefern die rund 40 Mitarbeiter des Low-Tech-Unternehmens Kunden weltweit. Das Unternehmen ist der erste und einzige Anbieter für unterbrechungsfreie Stromversorgung für Antriebe und bietet universelle, von der Antriebselektronik unabhängige Produkte. In kompakter Bauweise mit hoher Schutzart und maximalen Sicherheitsanspruch stellt Koch leistungsfähige Bremswiderstände her. Das Erfolgsrezept: Besondere Sicherheit und Technologie sowie eine hundertprozentige Zuverlässigkeit der Produkte und des Unternehmens.



Da die spezifischen Zykluszeiten und entstehenden Energien einer Maschine ausschlaggebend für die Kunden sind und unzählige konstruktive Lösungen nötig sind, um das jeweils angestrebte Optimum zu erreichen, bietet Koch passgenaue individuelle Komponenten mit perfekter Performance.



Die Michael Koch GmbH ist korporatives Mitglied des Transparency International Deutschland e. V. und setzt sich für ein Miteinander ohne Korruption ein. Das Unternehmen agiert sehr umweltbewusst und bekennt sich mit der Zertifizierung seines Umweltmanagements nach EMAS III sowie seines Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO zu einer nachhaltigen Unternehmenskultur. In den vergangenen Jahren hat Koch mehrere Auszeichnungen für technische Innovationen, Umwelt und Nachhaltigkeit erhalten und das in einem Umfang, den kaum ein Unternehmen dieser Größenordnung vorweisen kann.



In der Michael Koch GmbH hat gegenwärtig sieben Auszubildende. Darüber hinaus werden gemeinsam mit der Dualen Hochschule Mannheim Studienplätze in der Betriebswirtschaftslehre Industrie angeboten. Auf Grund der EMAS-Zertifizierung achtet die Unternehmensführung intensiv auf die Arbeitssicherheit im Betrieb. Regelmäßige betriebsärztliche Untersuchungen werden durchgeführt und im Betrieb finden Gesundheitstage statt. Darüber hinaus erhalten alle Teil- sowie Vollzeitmitarbeiter regelmäßige ADAC-Fahrsicherheitstrainings. Die individuelle Arbeitszeitgestaltung wird ergänzt durch kostenfreie Getränke und Obst am Arbeitsplatz. Gemeinsame Grillfeste mit den Familien und Mitarbeiteressen im Quartal steigern zusätzlich die Mitarbeitermotivation und begünstigen die Teambildung.



Das soziale Engagement ist eine Herzensangelegenheit für die Michael Koch GmbH. Durch regelmäßige Kontakte und Kooperationen mit Schulen werden Vollstipendien für Schüler aus sozial benachteiligten Familien ermöglicht. Michael Koch ist als stellvertretender Bürgermeister (Ehrenamt) der Gemeinde Ubstadt-Weiher regional stark engagiert. Das Unternehmen hilft der Gemeinde, wo immer es klemmt – auch bei der Reinigung der Lösswände. Zudem wurden Spendenaktionen für Flüchtlinge organisiert. Mit dem gesammelten Geld konnten Decken und warme Kleidung beschafft werden. Der Restbetrag ging an die Gemeinde für die allgemeine Flüchtlingsarbeit.



Die Michael Koch GmbH wurde zum siebten Mal seit 2009, in diesem Jahr von der Gemeinde Ubstadt-Weiher, zum Premier nominiert. 2011 erfolgte die Auszeichnung als Premier-Finalist.





Pollin Electronic GmbH

85104 Pförring (Bayern)



Elektronik und Technik für Preisbewusste

Vor vier Generationen gründete die Familie Pollin im bayrischen Pförring eine kleine Maschinenhandlung für Motoren, Zentrifugen und Fahrräder. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens nahm 1974 mit dem An- und Verkauf der Konkursmasse eines Radioherstellers Fahrt auf. Der damals durchaus riskante Schritt führte schließlich 1995 zur Gründung der „Pollin Electronic GmbH“. Mithilfe zahlreicher Umstellungen entwickelte sich das Unternehmen in den Folgejahren vom Handwerksbetrieb zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Bayerns. Pollin Electronic ist heute der führende Spezialversender für Elektronik und Technik-Sonderposten in Deutschland sowie ein moderner Multichannel-Anbieter, der mit innovativer Technik zu erschwinglichen Preisen Technik-Fans, Bastler und Firmenkunden aus ganz Deutschland beliefert. 1998 bezog Pollin Electronic das neue Logistikzentrum im Gewerbegebiet Pförring.



Mit der Einweihung des deutlich erweiterten Handelszentrums mit neuem Logistikzentrum, vergrößertem Electronic Center und Verwaltungsgebäude im Jahr 2008 legte das Unternehmen den Grundstein für ein beständiges, zukünftiges Wachstum. Die Erweiterungen ermöglichen seitdem eine schnellere Bearbeitung der Aufträge, verkürzen die Lieferzeiten zum Nutzen der Kunden und schaffen zudem neue Arbeitsplätze in der Verwaltung. Von 2000 bis 2014 verfünffachte das Unternehmen seinen Umsatz. Der Versand der Paketsendungen stieg von 100.000 auf rund eine Million.



Nach 2007 und 2011 wurde Pollin Electronic 2013 erneut als Preisträger der „Bayerns Best 50“ ausgezeichnet und zählt somit zu den 50 wachstumsstärksten Unternehmen in Bayern. Im vergangenen Jahr ernannte „Computer Bild“ den Elektronik-Versandhändler Pollin Electronic zum „Top Shop 2015“. Dafür wurden im Vorfeld 8.500 Online-Shops von Testern unter die Lupe genommen. Heute beschäftigt das Unternehmen 250 Mitarbeiter sowie 40 Azubis und bietet die Ausbildung in dreizehn verschiedenen Berufsfeldern an. Dazu zählen unter anderem die Bereiche Technik, IT, Kaufmännische Berufe, Kreativ- und Logistikberufe. 95 Prozent der Azubis bleiben nach Abschluss der Ausbildung im Unternehmen. Die neue Ausbildungsrichtung „Dualer Studiengang Bachelor of Arts“ wurde in die Unternehmensstrukturen integriert.



Besonders am Herzen liegt der Unternehmensleitung die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter, eine gute Teammotivation sowie ein hoher Qualitätsanspruch bei der täglichen Arbeit. 50 Prozent aller Führungskräfte sind bei Pollin Frauen, ein für die Branche beachtlicher Wert. Im Zuge einer umfassenden Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz bietet das Unternehmen allen Mitarbeitern die Teilnahme an jährlichen Kursen wie Yoga, Autogenes Training und Wirbelsäulen-Gymnastik an. Das stößt bei den Mitarbeitern ebenso auf großen Zuspruch wie der jährliche Gesundheitstag mit wechselnden Themen und die Projektgruppe mit einem externen Berater zum Thema „Work-Life-Balance“. Die Maßnahmen helfen den Mitarbeitern, ein harmonisches Zusammenspiel von Berufs- und Privatleben zu generieren und folglich Überlastungen zu vermeiden.



Pollin unterstützt die Initiative des Vereins „TfK – Technik für Kinder“ mit engagierten Tutoren und Übungsmaterialien. Rund 3.000 Schüler im Alter von neun bis 13 Jahren konnten so mithilfe von Bausätzen der Pollin Electronic selbst herausfinden, wie spannend und faszinierend Technik sein kann. An der Hauptschule Pförring soll mithilfe des Projektes in den Klassen sieben bis neun vermehrt das Interesse an technischen Berufen geweckt werden. Der örtliche Kindergarten erfährt ebenfalls eine umfangreiche Unterstützung durch Computerspenden und Sponsoring. Das Unternehmen ist darüber hinaus Premiumsponsor des Bundesliga-Fußball-Vereins FC Ingolstadt 04 und seit mehreren Jahren Hauptsponsor des Radrennens „Pförringer Straßenpreis“.



Die Pollin Electronic GmbH wurde zum sechsten Mal in Folge, in diesem Jahr vom Klaus Petersen Management Consulting und der Regierung von Oberbayern, zum Premier nominiert. 2013 folgte die Ehrung als Premier-Finalist.