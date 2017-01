Nominierungsschluss am 31. Januar

Die in Leipzig ansässige Oskar-Patzelt-Stiftung lobt seit 1995 bundesweit den bedeutendsten deutschen Wirtschaftspreis, denaus.Für den aktuell laufenden 23. Wettbewerb ist amIn den zurückliegenden 22 Wettbewerbsjahren wurden mehr alskleine und mittelständische Unternehmen von mehr alsInstitutionen (Ministerien, Kommunen, Kammern, Verbände, Firmen und Einzelpersonen) nominiert.Der Wettbewerb wird in den 16 Bundesländern von Ministerpräsidenten oder Wirtschafts-ministern als Schirmherren begleitet. Das laufende Wettbewerbsjahr 2017 steht unter dem Motto „Respekt und Achtung“ und findet mit den regionalen Auszeichnungsgala – Dresden (09.09.), Düsseldorf (16.09.) und Würzburg (30.09.) – sowie der Bundesgala (28.10.) in Berlin seinen Höhepunkt und Abschluss.Die Oskar-Patzelt-Stiftung wurde 2008 (Vorstand und Gründer Dr. Helfried Schmidt) von Bundespräsident Horst Köhler und 2016 (Vorstand Petra Tröger) von Bundespräsident Joachim Gauck mit dem „Bundesverdienstkreuz“ ausgezeichnet. Seit 2011 verfügt sie - als bisher einziger Wirtschaftswettbewerb in Deutschland - über ein nach DIN ISO 9001:2008 zertifiziertes Qualitätsmanagement-system. Im Jahr 2012 erreichte der „Große Preis des Mittelstandes“ die TOP-10-Bestenliste der deutschen Teilnehmer am „Europäischen Unternehmensförderpreis“ der Europäischen Kommission. Im Jahr 2015 wurde der Stiftung der „Company Change Award“ für das Unternehmen mit der besten Change Kultur verliehen.Weitere Informationen zur Oskar-Patzelt-Stiftung und zum „Großen Preis des Mittelstandes“ – wie die Ausschreibung oder bisherige Preisträger aus Ihrem Verbreitungsgebiet – finden Sie unter www.mittelstandspreis.com Mit freundlichen Grüßen