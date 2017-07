Live is live

Auszeichnungsgala verspricht Hochspannung und überrascht zu 100 Prozent



(© Boris Löffert)

Es gibt Momente im Leben, da scheint es, als ginge es um alles oder nichts. Wettkampfsportler kennen das allzu gut. Bei Olympia sind selbst Weltmeister überwältigt dabei zu sein, um ihre bisherigen Erfolge in besonderer Art zu toppen. So stellen sich auch mittelständische Unternehmer den hohen Anforderungen für die Auszeichnung „Großer Preis des Mittelstandes“.



„Wer hier nominiert wurde, gehört zur Elite des deutschen Mittelstandes und hat allein durch diese Auswahl bereits eine Auszeichnung 1. Güte erfahren.“, sagt Barbara Stamm, Präsidentin des Bayerischen Landtages. Die Nominierung ist gleichzeitig die Eintrittskarte ins Netzwerk der Besten. Es geht um nichts Geringeres, als um Deutschlands wichtigsten Wirtschaftspreis.



Vier einfache Worte…

Entsprechend hoch ist die Spannung bei den Auszeichnungsgalas der Wettbewerbsregionen. Es sind nur vier einfache Worte, die einem Ritterschlag gleichkommen: „Wir bitten nach vorne…“ Spätestens jetzt stockt manchem der Atem. Adrenalin pur lässt den Puls rasen und im Ohr pochen. Gänsehaut, denn klar ist: Jetzt passiert etwas ganz Besonderes. Auf wen werden gleich die Scheinwerfer und Kameras gerichtet? Selbst gestandene Unternehmer, verantwortlich für viele Mitarbeiter und Millioneninvestitionen, werden leicht nervös und ungeduldig. Diesen Höhepunkt auch nur miterleben zu dürfen, ist Ausdruck von „Respekt und Achtung“ – hart erarbeitet und hoch verdient. Ein Gemeinschaftsgeist der Mittelständler beherrscht den Saal, so beschreiben ehemalige Teilnehmer die spannungsgeladene wie auch festliche Atmosphäre. Dann ist es soweit: Die Finalisten werden namentlich genannt und schreiten über den roten Teppich zur Bühne.



Film ab!

Tosender Applaus ebnet den Weg für die anschließende Ehrung der Preisträger. Außer den bereits ausgezeichneten Finalisten könnte es jeden der rund 500 Gäste im Saal „treffen“. Alle Augen sind gebannt auf die Videoleinwand gerichtet. Denn die gesamte Vorbereitung passierte streng geheim. Es wird dunkel im Saal, bis auf den festlichen Schein der Kerzen, und manch einer der nun Ausgezeichneten ist ganz froh darüber bei all der Aufregung…. Nun heißt es: Film ab! Ein kurzer, informativer Film präsentiert die Preisträger mit ihren besonderen Leistungen. Dazu eine maßgeschneiderte Laudatio und die persönliche Überreichung von Urkunde und Statue, die den „Großen Preis des Mittelstandes“ repräsentiert. Auszeichnung dafür, bundesweit zu den besten mittelständischen Unternehmen in ganz Deutschland zu zählen. Da kochen Emotionen hoch – öffentliche Anerkennung, hier und jetzt, und auch noch Wochen, Monate später. Für all die geleistete Arbeit des gesamten Unternehmens, oft unermüdlich unterstützt durch Familie, Weggefährten und Freunde.



Nach der Prämierung ist vor der Prämierung

Gefühle tiefer Dankbarkeit und berechtigten Stolzes auf das Erreichte übermannen die Geehrten. Und Zuversicht, denn für die meisten Unternehmer ist das gerade hier Erlebte zugleich auch Ansporn weiterzumachen, sich auch künftig höchsten Anforderungen zu stellen. Denn auch hier gilt: Wer aufhört sich zu verbessern, hört auf gut zu sein. Nach der Prämierung ist vor der Prämierung.



Das große Finale der besonderen Art

Nur wer live dabei ist, kann den besonderen Zauber der Bälle um den Großen Preis des Mittelstandes spüren. Es ist nicht nur die Mischung aus unternehmerischer Prominenz – gemeint sind die Besten der Besten –, atemberaubender Show und überraschender Highlights bis tief in die Nacht. Es ist nicht nur die Einzigartigkeit dieser besonderen, branchenübergreifenden und deutschlandweiten Auszeichnung. Dieser fast schon familiäre Geist erwächst vor allem auch durch die Herzlichkeit und der Professionalität aller Macher vor und hinter der Bühne wie auch dem aufrichtigen Engagement aller Ehrenamtlichen rund um diese Auszeichnung, die jedes Jahr viele Stunden mit Herzblut zum Gelingen dieser Höhepunkte beitragen.



Worte von Teilnehmern, die uns nach solchen Galabällen erreichen, bestätigen dies sehr individuell:



„Das war ja wieder einmal ein in mehrfacher Hinsicht ausgezeichneter Samstagabend… Mich beeindruckt ja immer wieder die Leichtigkeit, mit der Sie (zusammen mit Ihrer Moderatorin) durch den Abend führen und vor allem die Preisträger persönlich sehr verbindlich auszeichnen…. Kompliment! Mit dabei sein zu dürfen, hat mich an dem Abend mit großem Stolz erfüllt.“ - Hermann-Josef Raatgering, 2016



„… Der GROSSE PREIS dagegen zeigte, DIE SPRECHEN UNSERE SPRACHE!! Die sind EINER VON UNS. - Bernhard Hopp, 2016



„..und es beeindruckt mich sehr, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Willen Sie Ihre „Berufung“ wahrnehmen. Ganz herzlichen Dank dafür!!! Und selbst Ihre Umarmungen heute früh zeigen mir, wie ehrlich und herzlich dieses alles gehandhabt und gelebt wird. … Ich bin ohne Ende stolz und froh darüber, Sie kennengelernt zu haben, von Ihnen beiden lernen zu dürfen und über Sie beide die Kraft zu verspüren, immer weiter zu „kämpfen“. Danke!!! - Volker Scheffels, 2016



„ Erstmals nominiert, waren wir sehr beeindruckt und für mich, als Hauptverantwortlicher bei Fleig, war dieser Abend auch ein klares Zeichen der Inspiration.“ - Wolfgang Isenman, 2016



„…Auch in Zukunft wollen und werden wir mit den hohen Ansprüchen, die der Preis als „Premier Kommune des Jahres 2016“ an uns stellt, fortschrittlich umgehen. - Robert Abts, 2016



„ Ein paar Tage sind nun vergangen, seit ich auf die Bühne in Würzburg gerufen wurde… Das war ein wunderschöner, zugleich aufregender Moment. Sich unter den fünf genannten Unternehmen in Baden-Württemberg wieder zu finden, ist eine schöne Bestätigung für die geleistete Arbeit und ungeheure Motivation für die Mitarbeiter. Sie haben es in Würzburg wieder geschafft einen ganz besonderen Abend zu gestalten und uns Gäste ganz prima und abwechslungsreich zu unterhalten. - Joachim Huber, 2015



Klaus-Peter Sorgau