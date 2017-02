Erneut beachtliches Nominierungsergebnis

Dr. Helfried Schmidt,

Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung und Gründer des Wettbewerbs

Petra Tröger

, Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung

Bis 15. Februar 2017

bis 15. April

Bis 31. Mai

Blickpunkt der bundesweit etwa 100 Juroren

Im Herbst

Abschluss des Wettbewerbsjahres 2017 und Auftakt für den 24. Wettbewerb 2018

Wettbewerbsjahr Wettbewerbsregion 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 Baden-Württemberg 331 332 401 531 651 619 874 876 Bayern 359 354 934 1.040 1.058 1.127 1.225 997 Berlin/Brandenburg 343 402 340 317 361 365 294 259 Hessen 167 206 237 194 301 302 258 487 Mecklenburg-Vorpomm. 114 101 77 89 99 89 81 105 Niedersachsen/Bremen 170 162 116 203 266 237 250 211 Nordrhein-Westfalen 307 298 335 389 430 864 403 429 Rheinland-Pf./Saarland 350 329 336 378 439 515 548 610 Sachsen 369 350 335 422 465 429 360 405 Sachsen-Anhalt 243 246 184 211 185 172 170 211 Schleswig-Hol./Hamburg 63 90 84 116 125 126 139 157 Thüringen 195 196 155 145 175 164 161 176 Gesamt: 3.011 3.366 3.522 4-035 4.555 5.009 4.763 4.923

Die 1. Etappe im 23. bundesweiten Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes 2017“ wurde am 31. Januar 2017 abgeschlossen.Für den von der Oskar-Patzelt-Stiftung mit Sitz in Leipzig seit nunmehr 23 Jahren jährlich ausgelobten Wettbewerb wurden in diesem Jahr(2016: 4763) ausgesprochen. Darunter sindNominierungen fürund(2016: 99) fürund(2016: 55) fürundDie Nominierungen kamen von mehr als 1.000 Nominierenden aus allen 16 Bundesländern, darunter von 64 Bundestags- und Landtagsabgeordneten.Sonderpreise:Preisträger der Jahre 1995 bis 2016 wurden zum „“ nominiert,in den Vorjahren als „Kommune des Jahres“ ausgezeichnete wirtschaftsfreundliche Kommune wurden zur „“ nominiert,in den Vorjahren bereits ausgezeichnete mittelstandsfreundliche Banken und Kreditinstitute wurden zur „“ nominiert, undwurden zum Sonderpreis „“ nominiert.Damit verzeichnet der Wettbewerb - der 2011 im Ranking des isw Halle/S. als bedeutendster deutscher Wirtschaftspreis ermittelt wurde, 2012 zu den TOP 10 der deutschen Teilnehmer am „Europäischen Unternehmensförderpreis“ der EU-Kommission gehörte, 2015 den „Company Change Award“ erhielt und 2008 und 2016 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde - auch im 23. Jahr eine überaus stabile und bundesweit hohe Resonanz.“ lautet das Motto des Wettbewerbsjahres. Denn jede Minute entsteht ein neuer Arbeitsplatz im Mittelstand, während die Großunternehmen und die öffentliche Hand alle drei Minuten einen Arbeitsplatz abbauen. Der vollständig ehrenamtlich organisierte Wettbewerb ist eine Chance und zugleich ein Mittel, um ideelle Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing zu verknüpfen. An den Nominierungen beteiligten sich daher wie in den Vorjahren Ministerien, Bundesverbände, Kammern, Wirtschaftsfördergesellschaften, Vereine, Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie produzierende Unternehmen, die auf diese Weise ihren Geschäftspartnern öffentlich Dank sagen und Anerkennung zollen für eine jahrelange zuverlässige Zusammenarbeit.Für, bestätigt die wiederum hohe Beteiligung an der Nominierung die ungebrochene Akzeptanz des Wettbewerbs: „Es geht uns vor allem darum, dem deutschen Mittelstand Respekt und Anerkennung für sein Durchhalten in Krisenzeiten und für seine Erneuerungsfähigkeiten zu vermitteln.“, unterstreicht: „Es geht in diesem Wettbewerb insbesondere um die ganzheitliche Bewertung eines Unternehmens, um betriebswirtschaftlichen Ergebnisse insgesamt sowie um Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung, nicht nur für das Unternehmen, sondern für die Gesellschaft.“Alle Nominierungen des 23. Wettbewerbs sind unter www.kompetenznetz-mittelstand.de und www.mittelstandspreis.com veröffentlicht. Dort finden Sie auch weitere Informationen zum laufenden Wettbewerb.werden alle Nominierten über ihre Nominierung informiert. Sie habenGelegenheit, die Fragen der Juroren im Wettbewerbsportal www.kompetenznetz-mittelstand.de zu beantworten. Zur Unterstützung der nominierten Unternehmen finden im Monat März in verschiedenen Wettbewerbsregionen Workshops statt. Die regionalen, ehrenamtlich tätigen mehr als 50 Servicestellen der Stiftung und bisherige Preisträger vermitteln dabei ihre Wettbewerbserfahrungen und geben Hinweise zur optimalen Ausfüllung des Bewerbungsbogens.erfolgt dann eine Vorauswertung der eingereichten Unternehmensdaten bzgl. Erfüllung der vorgegebenen Wettbewerbskriterien. Ist das Ergebnis positiv, erreicht das Unternehmen die 2. (vorletzte) Stufe im Wettbewerb („Juryliste“), dokumentiert mit einer Urkunde, die öffentlich überreicht wird.Im, die in zwölf Regionaljurys tätig werden, stehen dann ab Mai dieses Jahres die fünf Wettbewerbskriterien- Gesamtentwicklung des Unternehmens;- Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen;- Innovation/Modernisierung;- Engagement in der Region;- Service/Kundennähe/Marketingzur Bewertung der eingereichten Juryunterlagen.werden die Preisträger auf regionalen Auszeichnungsgala in Dresden (09.09.), Düsseldorf (16.09.) und Würzburg (30.09.) geehrt. Bis dahin bleiben die Ergebnisse „unter Verschluss“.(ab 01.11.2017) ist die große Bundesgala am 28. Oktober 2017 in Berlin, wo die bundesweiten Sonderpreise für 2017 vergeben werden.Seit der Erstverleihung im Jahr 1995 hat sich der Wettbewerbzum wichtigsten deutschen Mittelstandswettbewerb entwickelt. Im Jahr 2017 wurdenvon mehr als 1.000 Kommunen, Institutionen, Kammern und Verbänden nominiert. Alle nominierten Unternehmen sind unter www.mittelstandspreis.com und www.kompetenznetz-mittelstand.de veröffentlicht.Trotz krisenhafter welt- und volkswirtschaftlicher Entwicklungen hat der unternehmerische Mittelstand in den letzten fünf Jahren Millionen neuer und zusätzlicher Arbeitsplätze geschaffen. Diese gewaltigen Leistungen werden in der Öffentlichkeit jedoch kaum wahrgenommen. Der Wettbewerb trägt zur öffentlichen Würdigung des Mittelstandes als Hoffnungsträger und Wirtschaftsfaktor bei, befördert die Netzwerkbildung im Mittelstand und popularisiert Erfolgsbeispiele.Mit der Nominierung von Firmen zu diesem Wettbewerb verbinden Kommunen, Institutionen und Verbände effektiv Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing miteinander. Für die Firmen selbst ist bereits die Teilnahme am Wettbewerb, erst recht die Auszeichnung bei Erreichen der Juryliste und danach als „Finalist“ oder als „Preisträger“, ein starkes Alleinstellungsmerkmal mit vielfältigen Vermarktungsmöglichkeiten.Die Entscheidung zur Auszeichnung treffen die Jurys der zwölf Wettbewerbsregionen und eine Abschlussjury. Je Wettbewerbsregion können im Regelfall drei Unternehmen als Preisträger und fünf weitere als Finalist ausgezeichnet werden.Darüber hinaus werden bundesweite Sonderpreise ausgelobt: für die „Kommune des Jahres“, die „Bank des Jahres“ sowie der „Premier-Finalist“ bzw. „Premier“. Als „Premier-Finalist“ und „Premier“ können nur Preisträger vorangegangener Jahre ausgezeichnet werden. Die Sonderpreise werden auf der Bundesgala am 28. Oktober 2017 in Berlin verliehen.Träger des Wettbewerbs sind gemeinsam mit der Oskar-Patzelt-Stiftung (Leipzig) Industrie- und Handelskammern (IHK), Handwerkskammern (HWK), der Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft (BDWi), Unternehmer- und Arbeitgeberverbände (UV, AGV), die Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD), Landesverbände des Bundes der Selbstständigen/Deutscher Gewerbeverband (BDS/DGV) und des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft (BVMW), Regierungspräsidien, Städte und Gemeinden, in Zusammenarbeit mit Ministerien, Institutionen und Medien.Von Anbeginn an ist die Stiftung grundsätzlich ehrenamtlich organisiert und wird ohne einen Euro Steuergelder ausschließlich privat finanziert. Weder den nominierenden Institutionen noch den teilnehmenden Unternehmen entstehen irgendwelche Anmelde-, Teilnehmer- oder Bearbeitungsgebühren. Nur die Teilnahme an der festlichen Preisverleihung (Gala) mit einem anschließenden glanzvollen Ball ist kostenpflichtig.Mehr als 200 Personen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens sind gegenwärtig in 13 Jurys, fünf weiteren Stiftungsgremien und in bundesweit mehr als 50 regionalen Servicestellen aktiv engagiert. Die Oskar-Patzelt-Stiftung verkörpert Corporate Citizenship im besten Sinne.