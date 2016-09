Einzigartiger Beitrag

Die ungebrochen große Resonanz auch nach über 20 Jahren zeigt, dass trotz zahlreicher Wirtschaftspreise ein großer Bedarf an einem Preis speziell für kleine und mittlere Unternehmen besteht. (© Fotograf: Thorsten Schneider; Nutzungsrecht: Carsten Linnemann)

Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, sehr geehrte Frau Tröger, verehrte Gäste der Oskar-Patzelt-Stiftung, zur diesjährigen Verleihung des Wirtschaftspreises „Großer Preis des Mittelstandes“ sende ich Ihnen meine besten Grüße. Fast 5.000 Unternehmen wurden in diesem Jahr für die wohl wichtigste Auszeichnung für den deutschen Mittelstand nominiert. Die ungebrochen große Resonanz auch nach über 20 Jahren zeigt, dass trotz zahlreicher Wirtschaftspreise ein großer Bedarf an einem Preis speziell für kleine und mittlere Unternehmen besteht.Als Rückgrat der deutschen Wirtschaft verdient der Mittelstand besonderes politisches Gehör. Es sind vor allem die mittelständischen Unternehmer und familiengeführten Betriebe, denen wir in Deutschland eine hohe Beschäftigung, Produktivität und Innovationskraft zu verdanken haben.Im Namen der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) wünsche ich allen Wettbewerbsteilnehmern viel Erfolg und einen ausgelassenen Festball. Sie haben es sich verdient.Mit freundlichen GrüßenDr. Carsten Linnemann MdBMIT-BundesvorsitzenderKontakt:(Hervorhebungen durch die Redaktion)