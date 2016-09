Die Freiheit, Chancen zu ergreifen

Der Mittelstand fungiert sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten als Rückgrat der Volkswirtschaft. Kleine und mittlere Unternehmen beschäftigen einen großen Teil der Arbeitnehmer im Privatsektor und schaffen die meisten neuen Arbeitsplätze. In unseren beiden Ländern unterstützen diese Unternehmen die Wirtschaft in ihrer Region, schaffen vor Ort Arbeitsplätze und stärken die Gemeinden, in denen sie ansässig sind. Sie stehen für Kreativität und Schaffenskraft und tun damit mehr, als das Wirtschaftswachstum zu fördern – sie verkörpern den Unternehmergeist, der unsere Länder voranbringt. In dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld der heutigen Zeit ist das von besonderer Bedeutung.Der große Preis des Mittelstandes, den die Oskar-Patzelt-Stiftung vergibt, zeichnet nicht nur erfolgreiche deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer sowie kleine und mittlere Unternehmen aus, er würdigt auch den Unternehmergeist, der die gemeinsamen Überzeugungen unserer beiden Länder widerspiegelt: Offenheit, Freiheit und Transparenz.Diese Freiheit ermöglicht es geschäftstüchtigen Unternehmern, Innovationsmöglichkeiten zu nutzen – Dinge zu verbessern, die nicht passen oder nicht funktionieren, neue Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen und viele verschiedene Probleme zu lösen, auch im sozialen Bereich. Wer sich in dieser schnelllebigen Zeit nicht vorwärts bewegt, fällt zurück. Um erfolgreich zu sein, müssen sich Unternehmen in Zukunftsbereichen aufstellen, und meiner Erfahrung nach sind sie dann besonders erfolgreich, wenn sie eine langfristige strategische Herangehensweise wählen, die auf klaren Werten und Zielen beruht.Die Unternehmen, die die Oskar-Patzelt-Stiftung jedes Jahr mit dem Großen Preis des Mittelstandes auszeichnet, übernehmen eine wichtige Rolle bei der Förderung unserer gemeinsamen Interessen – Interessen, die auf gemeinsamen Werten wie Rechtsstaatlichkeit, Verbraucherschutz und Schutz des geistigen Eigentums, Transparenz bei Geschäftsabschlüssen, Umweltschutz und Achtung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer basieren. Dazu gratuliere ich den Preisträgern recht herzlich. Unsere Fähigkeit, die Bedingungen zu schaffen, die wir für die Innovationen und den Wohlstand der Zukunft brauchen, beruht auf dem, was Sie heute leisten.Ihr John B. EmersonBotschafter der Vereinigten Statten in DeutschlandKontakt:(Hervorhebung durch die Redaktion)