Das Qualitätsprinzip

„Der Große Preis des Mittelstandes“ ist nicht ohne Weiteres zum wichtigsten deutschen Wirtschaftspreis geworden. Dahinter stehen strenge Regeln und hohe Ansprüche



Um den eigenen Zielen und der Transparenz und Qualität des „Großen Preises des Mittelstandes“ bestmöglich Rechnung zu tragen, arbeitet die Oskar-Patzelt-Stiftung nach einem zertifizierten Qualitätsmanagement und richtet ihr Handeln nach einem Corporate Governance Kodex aus, in dem zahlreiche Leitlinien, Grundlagen und Prinzipien festgelegt sind.



Qualitätsmanagement nach Maß

Qualität macht den Unterschied. Deshalb arbeitet die Oskar-Patzelt-Stiftung nach einem Qualitätsmanagement-System gemäß DIN EN ISO 9001:2008, welches in einem Handbuch festgeschrieben ist. Zu allen fachlichen Fragen des Qualitätsmanagement- Systems wird die Oskar-Patzelt-Stiftung zudem vom Ingenieurbüro Heuer, Jena (www.buero-heuer.de) kontinuierlich beraten und betreut und kann so etwaigen Qualitätsabweichungen sofort mit entsprechenden Maßnahmen reagieren. Die Organisation, Durchführung und Nachbereitung aller Phasen des Wettbewerbs werden anhand klar kommunizierter Regelungen und Vorgaben genau geplant, dokumentiert und archiviert um eine exakte Rückverfolgbarkeit aller Vorgänge zu gewährleisten. Alle Qualitätsanforderungen und -kriterien sind mit unseren Kooperations- und Netzwerkpartnern schriftlich vereinbart und eindeutig definiert. Um die Stiftung und alle ehrenamtlichen Mitarbeiter den Bedürfnissen des Wettbewerbs entsprechend mitwachsen zu lassen, werden diese regelmäßig geschult.



Unser Corporate Governance Kodex – Grundlagen

Neben dem zertifizierten Qualitätsmanagement dient ein Corporate Governance Kodex die eigenen Ansprüche und Werthaltungen der Stiftung an den Wettbewerb zu formulieren.

Die Oskar-Patzelt-Stiftung, deren Mitglieder aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik stammen, ist vollständig ehrenamtlich organisiert. Alle Mitglieder sind sich der Ziele der Stiftung bewusst und handeln stets nach dem bestehenden Corporate Governance Kodex. Die Oskar-Patzelt-Stiftung wird als Nichtregierungsorganisation (NGO) und Non-Profit-Organisation (NPO) ohne jedes Steuergeld ausschließlich privat finanziert. Der „Große Preis des Mittelstandes“ soll Gemeinnutz schaffen, indem er Regionalmarketing und Wirtschaftsförderung mit einem breiten bürgerschaftlichen Engagement und der Förderung des demokratischen Staatswesens, verknüpft.



Prinzipien des Wettbewerbs und der Stiftung

Datenschutz und Transparenz genießen innerhalb der Stiftung höchste Priorität. Alle im Zuge des Wettbewerbs gesammelten Daten sowie weitere individuelle Daten werden nur mit Zustimmung von Unternehmen bzw. der jeweiligen Ansprechpartner veröffentlicht. Sie sind ausschließlich den Beauftragten der Stiftung (Juroren, Servicestellen) und nur für die Zwecke des Wettbewerbs zugänglich. Ehrenamtlichkeit wird innerhalb der Stiftung mit Nachdruck gelebt: Die Tätigkeit in Vorstand, Kuratorium, Jurys oder den Servicestellen etc. wird in keinerlei Form vergütet. Umgekehrt verzichtet die Stiftung bei den nominierenden Institutionen und bei den nominierten Firmen/Personen konsequent auf die Erhebung von Teilnahme- oder Bearbeitungsgebühren. Alle Aufgaben, die mit ehrenamtlichem Engagement allein nicht bewältigt werden können, sondern wirtschaftlich organisiert werden müssen, werden durch die OPS Netzwerk GmbH bzw. weitere Dienstleister auf der Grundlage von Kooperations-, Werk- und Dienstverträgen übernommen.



Die Stiftung bleibt dadurch von wirtschaftlichen Risiken so weit wie möglich verschont. Die Aktivitäten der Stiftung und ihrer Dienstleister sind klar getrennt und sichern die Neutralität und Unabhängigkeit der Entscheidungsprozesse.



Auch im Ablauf des Wettbewerbs bestehen klare und konsequente Regelungen. Keine der Auszeichnungen beim „Großen Preis“ ist dotiert. Die Teilnahme am Wettbewerb durch Selbstnominierung ist ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer muss von einem Dritten dafür nominiert werden. Die Entscheidungen über die Auszeichnungen innerhalb des Wettbewerbs werden strikt nach der Geschäfts- bzw. Wettbewerbsordnung und ausschließlich von den zuständigen Jurys getroffen.



Nachhaltigkeit ist Trumpf

Ein weiterer Grundpfeiler innerhalb des Corporate Governance Kodex besteht in der Verfolgung nachhaltiger Entwicklungen. So berücksichtigt die Stiftung die Interessen aller beteiligten Personengruppen und steht im offenen Dialog mit potentiellen Partnern, Medien und Institutionen und informiert die Öffentlichkeit regelmäßig und ausführlich über Ordnungen und Entwicklungen innerhalb der Stiftung und des Wettbewerbs. Nominierte Unternehmen erhalten kostenfrei Nutzerprofile im Expertenportal www.kompetenznetz-mittelstand.de, werden auf www.mittelstandspreis.com dargestellt und erhalten bei Bedarf weitere Unterstützung durch regionale Servicestellen vor Ort. Die Stiftung wird durch den Vorstand (Führungsduo Dr. Helfried Schmidt, Petra Tröger) unter Beachtung der Regeln ordnungsgemäßer Stiftungsführung und auf der Grundlage der „Geschäftsordnung des Vorstands der Oskar-Patzelt-Stiftung“ geleitet.

Daneben wird die Stiftungsarbeit jährlich in einem dreistufigen Prozess vom Kuratorium, vom zuständigen Finanzamt und von der staatlichen Stiftungsaufsichtsbehörde überwacht.



Für detaillierte Informationen zum Thema Qualitätsmanagement und Corporate Governance Kodex besuchen Sie die Webpräsenzen der Oskar-Patzelt-Stiftung www.kompetenznetz-mittelstand.de und www.mittelstandspreis.com.



Corporate Governance Kodex

17 Leitlinien für die verantwortungsvolle Durchführung des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung



A Grundlagen

1. Selbstverpflichtung

2. Selbstverständnis

3. Gemeinnutz

B Prinzipien

4. Datenschutz

5. Transparenz

6. Ehrenamtlichkeit

7. Unentgeltlichkeit: Die Stiftung verzichtet konsequent bei den nominierenden Institutionen und bei den nominierten Firmen/Personen auf die Erhebung von Teilnahme- oder Bearbeitungsgebühren.

8. Civil-Privat-Partnership

9. Auszeichnungen: Die im Wettbewerb verliehenen Auszeichnungen sind nicht dotiert, also nicht unmittelbar mit finanziellen Vorteilen für Finalisten und Preisträger verknüpft.

10. Nominierungen: Niemand kann sich selbst für die Wettbewerbsteilnahme bewerben. Er muss von einem Dritten dafür nominiert werden.

11. Entscheidungsfindung: Die Entscheidung über die Auszeichnung als Finalist oder Preisträger treffen aus jeweils mehreren Personen bestehende Jurys.

12. Umgang mit Interessenkonflikten: Ist ein Juror Interessenkonflikten ausgesetzt, so verpflichtet er sich, diese Konflikte offen zu legen und enthält sich bei Beratungen und Entscheidungen zu diesen Unternehmen oder Personen der Mitwirkung.

13. Umgang mit Sponsoren: Eine Verpflichtung der Stiftung gegenüber Unternehmen oder Personen, die als Sponsoren oder Zustifter der Stiftung oder als Kunden oder Lieferanten der von der Stiftung beauftragten Dienstleister Leistungen erbringen, ist ausdrücklich ausgeschlossen.

C Nachhaltigkeit

14. Wahrung der Interessen von Stakeholdern

15. Funktionsfähige Leitung

16. Überwachung

17. Ergänzende Führungs- und Arbeitsprinzipien

