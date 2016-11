Das OPS-Rating (AA-BB+A)

Wer erhält ein OPS-Rating?

Das Rating zeigt mit den Bewertungen A-, B oder C, bei welchen Kriterien die Juroren noch Entwicklungspotenzial im Verhältnis zu anderen teilnehmenden Firmen Ihrer Region sehen.

Das Rating hilft dabei, den Juryfragebogen als ergänzendes Management- und Führungsinstrument zu betrachten und einzusetzen und so ganz unmittelbar Nutzen für das Unternehmen zu stiften.

Wer im nächsten Wettbewerbsjahr erneut nominiert ist, kann das nächste OPS-Rating quasi als „Fortschrittsbewertung“ der Juroren betrachten.

Darüber hinaus kann das OPS-Rating natürlich auch kommuniziert werden! An Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, … Es ist ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal, mit dem man sich am Markt differenzieren kann! Zumindest als News auf der Homepage, im Firmennewsletter oder ähnlichem sollte man diese Information aktiv kommunizieren.

Was kostet das OPS-Rating?





Das OPS-Rating ist ebenso wie die Teilnahme am Wettbewerb komplett kostenfrei. Weitergehende Auswertungen können Unternehmen der Juryliste auf Wunsch mit einem individuellen qualifizierten Rating-Feedback (QRF) erhalten. Die ausführliche individuelle Analyse enthält für jedes einzelne der fünf Wettbewerbskriterien differenzierte Beurteilungen und Vergleiche mit anderen Wettbewerbsteilnehmern und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen. Für den nötigen individuellen Aufwand berechnet die OPS Netzwerk GmbH eine Kostenpauschale von 790,00 € zzgl. 19% MWSt. Das QRF kann einfach per Mail über [email protected] bestellt werden.

Was bedeutet "A" im OPS-Rating?

Umsatz-, Ertrags-, Finanz-, Kapital- und Investitionsentwicklung der vergangenen drei bzw. fünf Jahre sind außerordentlich überzeugend. Die Umsätze wachsen kontrolliert oder sind stabil.

Zukunftsichernde Investitionen werden getätigt, ohne zu große Risiken einzugehen.

Ertragslage und Finanzsituation sind sehr solide. Die hohe Eigenkapitalquote sichert Unabhängigkeit von Marktwirren im Finanzierungsbereich.

Klare, positive Prognosen zeugen vom nötigen Selbstvertrauen. Mit klaren Alleinstellungsmerkmalen, stabilen Kooperationen und der Nutzung zertifizierter Systeme wird der erreichte Vorsprung im Markt gesichert und ausgebaut.

Dieses Unternehmen gehört zu den Besten im Kriterium „Gesamtentwicklung des Unternehmens“.

Kontrolliert steigende oder stabile Mitarbeiterzahlen und positive Prognosen zeugen von nachhaltigen Konzepten und unternehmerischem Erfolg.

Dieses Unternehmen verdient die besten Mitarbeiter. Es gewinnt sie frühzeitig durch quantitativ und qualitativ anspruchsvolle eigene Ausbildung, intensive Praktikumsangebote und enge Verzahnung mit Fach- und Hochschulen.

Permanente Weiterbildung besitzt einen hohen Stellenwert. Es existiert ein Weiterbildungsbudget und es gibt einen Personalentwicklungsplan.

Die Unternehmenskultur ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Verantwortungsdelegation, Begeisterung und Engagement.

Personalentwicklungskonzepte sichern den Nachwuchs in mittleren Führungsebenen.

Dieses Unternehmen gehört zu den Besten bei „Schaffung/Sicherung von Arbeits-/ Ausbildungsplätzen“.

Dieses Unternehmen treibt den technologischen Wandel planmäßig und kontrolliert mit voran.

Die gesamte Unternehmenskultur ist auf Innovation und Modernisierung ausgerichtet.

Der Einsatz eigener Mitarbeiter und die Kooperation mit Kompetenzträgern forschender Einrichtungen sind dabei vorbildlich.

Das Unternehmen nutzt bzw. entwickelt neueste Produkte und Verfahren und setzt diese unmittelbar in unternehmerischen Erfolg um.

Dieses Unternehmen gehört zu den Besten bei „Innovation/ Modernisierung“.

Das Unternehmen engagiert sich seit mehreren Jahren in vorbildlichster Form in der Region.

Es gibt regelmäßige und planmäßige Kontakte und Veranstaltungen mit Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.

Das Unternehmen engagiert sich in den unterschiedlichsten Formen für soziale und gesundheitliche Einrichtungen und fördert den Sport auf breiter Basis.

Zur Förderung des Zusammenlebens engagiert sich das Unternehmen bei der Gestaltung von Kultur- und Volksfesten sowie auf dem gebiet Denkmal- und Naturschutz.

Geschäftsführung und Mitarbeiter sind in verschiedenen ehrenamtlichen Funktionen tätig. Ehrenamtliche Tätigkeit wird durch das Unternehmen gefördert.

Das Unternehmen ist in der Region für sein Engagement bekannt und wird dafür geschätzt. Es hat überregionale Vorbildwirkung für die Rolle, die mittelständische Unternehmen in der Region einnehmen können.

Das Unternehmen besitzt ein differenziertes und ständig überarbeitetes Marketingkonzept und setzt dieses planmäßig und zielgerichtet um.

Das Unternehmen besitzt ein Strategiekonzept und plant seine Entwicklung auf der Grundlage von Nachhaltigkeit.

Regelmäßige Beratungen und Angleichungen der strategischen Ansätze werden durchgeführt.

Das Unternehmen besitzt ein unverwechselbares Corporate Design und entwickelt dieses ständig weiter.

Im Bereich Kundennähe und Kundenservice arbeitet das Unternehmen vorbildlich und stellt die Interessen des Kunden in den Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns.

Das Unternehmen führt regelmäßig und planmäßig Events durch und nimmt an den für sein Marktsegment wichtigsten nationalen und internationalen Messen teil.

Die Marketingausgaben stehen in einem gesunden Verhältnis zum Umsatz.

In diesem Unternehmen ist der Erfolg kein Zufall, sondern Resultat klarer Konzepte gerade auch im Marketing.

