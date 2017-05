Bedeutendster deutscher Wirtschaftswettbewerb ist auf der Zielgeraden

Sonderpreis „Premier-Finalist“

im September 2017

Höhepunkt und Abschluss des Wettbewerbs 2017

Bundesgala am 28. Oktober im Hotel „Maritim“ in Berlin

Für den 23. Wettbewerb um denwurden in den 16 Bundesländern insgesamtvon mehr als 1.400 Kommunen, Institutionen, Kammern, Verbänden, Unternehmen und Einzelpersonen nominiert.Kein anderer Wirtschaftswettbewerb in Deutschland erreicht eine solch große und nun schon über mehrere Jahre anhaltende Resonanz wie der von der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung seit 1994 ausgelobte „Große Preis des Mittelstandes“.Der Preis ist nicht dotiert. Es geht für die Unternehmen einzig und allein um Ehre, öffentliche Anerkennung und Bestätigung ihrer Leistungen, ohne finanzielle Anreize.Nach Einsendeschluss der unternehmensspezifischen Juryunterlagen bis 15. April 2017 und einem folgenden Grobcheck der Unternehmensangaben, haben in diesem Jahr(2016: 695) die vorletzte Wettbewerbsstufe - die sog.- erreicht. Die Wettbewerbsregionenundhaben daran besonderen Anteil.Unter den Firmen sind sowohl Newcomer- die erst in den letzten fünf Jahren gegründet wurden - als auch über 150jährige Familienunternehmen, die bereits zahlreiche Krisen, Währungsreformen und sogar Kriege überstanden haben.Und so verteilen sich die 839 Unternehmen der „Juryliste“ auf die zwölf Wettbewerbsregionen:Jahr 2016_______________________________________________Baden-Württemberg 82 129Bayern 181 204Berlin/Brandenburg 37 48Hessen 33 57Mecklenburg-Vorpommern 26 22Niedersachsen/Bremen 44 49Nordrhein-Westfalen 64 93Rheinland-Pfalz/Saarland 58 82Sachsen 67 69Sachsen-Anhalt 39 38Schleswig-Holstein/Hamburg 21 24Thüringen 33 24(2016: 103), die bereits als „Preisträger“ ausgezeichnet wurden, haben die Jurystufe zumbzw.erreicht.(2016: 16) zum Sonderpreis „Bank des Jahres“ nominierteerreichten die Jurystufe,davon zum(2016: 27) zum Sonderpreis „Kommune des Jahres“ nominierteerreichten die Jurystufe,davon zumUnternehmen wurden zumnominiert.Im 23. Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes“ ist Halbzeit. Bis Ende Juni haben die zwölf Regionaljurys die Aufgabe, über die Preisträger und Finalisten ihrer Region zu befinden.Die ausgewählten Unternehmen werden(9. in Dresden; 16. in Düsseldorf und 30. in Würzburg) im Rahmen von- dem Höhepunkt und Abschluss des Wettbewerbs in den 16 Bundesländern - geehrt. Bis dahin bleiben die Ergebnisse „unter Verschluss“.ist die, wo die bundesweiten Sonderpreise für dieses Jahr vergeben werden.1. Gesamtentwicklung des Unternehmens2. Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen3. Modernisierung und Innovation4. Engagement in der Region5. Service und Kundennähe, MarketingDie Auflistung der Firmen - nach Bundesländern/Wettbewerbsregionen geordnet - die die Juryliste 2017 erreicht haben, kann ab sofort hier eingesehen werden.Weitere Informationen zum Wettbewerb, zur Besetzung der Regionaljurys und zur Oskar-Patzelt-Stiftung selbst, finden Sie unter www.mittelstandspreis.com der Oskar-Patzelt-Stiftung