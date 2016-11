23. bundesweiter Wettbewerb startet: Sie leben täglich Selbstverantwortung und Freiheit

Gesamtentwicklung des Unternehmens Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen Innovation und Modernisierung Engagement in der Region Service und Kundennähe (Marketing).

Am 1. November 2016 erfolgt der Start zum 23. Bundesweiten Wettbewerb um denmit dem JahresmottoSeit der Erstverleihung im Jahr 1995 hat sich der „Große Preis des Mittelstandes“ zum bedeutendsten deutschen Wirtschaftspreis entwickelt. Das bestätigte das isw Halle/S. in einer Studie 2010. Im Jahr 2012 wurde der Wettbewerb in die Top Ten der deutschen Teilnehmer am „Europäischen Unternehmensförderpreis“ aufgenommen und die aktuelle Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001:2008 durch die DEKRA ist ein weiteres und damit drittes Alleinstellungsmerkmal dieses Wettbewerbs in Deutschland.Der Stiftung wurde darüber hinaus 2008 das „Bundesverdienstkreuz“ und im August 2015 in Berlin „der Company Change Award“ für das Unternehmen mit der besten Change Kultur verliehen.Für den vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen 22. Wettbewerb wurden bundesweit 4.703 kleine und mittelständische Unternehmen, Kommunen und Banken von mehr als 1.400 Institutionen, Ministerien, Kammern, Verbänden, Unternehmen und Einzelpersonen nominiert.Der unternehmerische deutsche Mittelstand hat in den letzten Jahren trotz oftmals komplizierter volkswirtschaftlicher Entwicklungen beispielsweise Millionen neuer und zusätzlicher Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen und bedeutende Umsatzsteigerungen zu verzeichnen. Doch diese gewaltigen Leistungen werden in der Öffentlichkeit leider kaum oder viel zu wenig wahrgenommen.Der von derseit 22 Jahren jährlich ausgelobte bundesweite Wettbewerb trägt maßgeblich zur öffentlichen Würdigung des Mittelstandes als Hoffnungsträger und Wirtschaftsfaktor bei. Er befördert die Netzwerkbildung und popularisiert bundesweite Erfolgsbeispiele. Gründer und Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung,sieht das so: „Die kleinen und mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer repräsentieren den dynamischen, produktiven und unverzichtbaren Kern der deutschen Wirtschaft. Sie repräsentieren das Beste dessen, was soziale Marktwirtschaft ausmacht. Sie sind täglich Vorbilder, oft Hidden Champions, immer - auch wenn das viele von ihnen nicht gern hören mögen - Helden. Sie leben täglich Selbstverantwortung und Freiheit. Diese Begriffe sind zwar in aller Munde, aber nur in wenigen Herzen.“Mit der Nominierung von Unternehmen sowie wirtschaftsfreundlichen Kommunen und Banken für diesen Wettbewerb verbinden Ministerien, Kammern, Institutionen, Firmen und Verbände effektive Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing miteinander.Für die Unternehmen selbst ist bereits die Teilnahme am Wettbewerb, erst recht eine Auszeichnung - beginnend mit der Urkunde zum „Erreichen der Juryliste“ und möglicherweise danach als „Finalist“ oder „Preisträger“ - ein starkes Alleinstellungsmerkmal mit vielfältigen Vermarktungsmöglichkeiten.In den zwölf Wettbewerbsregionen Deutschlands können im Regelfall je drei Unternehmen als „Preisträger“ und fünf weitere als „Finalist“ ausgezeichnet werden. Darüber hinaus werden bundesweite „Sonderpreise“ ausgelobt. Die Entscheidung zur Auszeichnung treffen die Jurys der zwölf Wettbewerbsregionen und eine Abschlussjury.Amfür den 23. Wettbewerb 2017, der mit der Bundesgala amGemäß Ausschreibung können ab sofort bisverdienstvolle kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch wirtschaftsfreundliche Kommunen und Banken für den Wettbewerb nominiert werden. Die Juroren bewerten die Unternehmen indamit in ihrer Gesamtheit und zugleich in ihrer Rolle innerhalb der Gesellschaft:Gefordert sind hervorragende Leistungen in allen fünf Kriterien. Die Nichterfüllung nur eines Kriteriums kann zum Ausschluss aus weiteren Stufen des Wettbewerbs führen.Zumund zurdes Wettbewerbs finden sie mehr unter http://www.mittelstandspreis.com/wettbewerb/ausschreibung/zeitplan.html undsind gemeinsam mit der Oskar-Patzelt-Stiftung (Leipzig) die Industrie- und Handelskammern (IHK), die Handwerkskammern (HWK), der Bundes-verband der Dienstleistungswirtschaft (BDWi), Unternehmer- und Arbeitgeberverbände, Regierungspräsidien, Städte und Gemeinden in Zusammenarbeit mit Ministerien, Institutionen und Medien.Medienrückfragen bitte direkt an Bernd Schenke, Vorstandssprecher der Oskar-Patzelt-Stiftung; Tel. 030 44038254, 0152 31981935; [email protected]