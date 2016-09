Nichts motiviert so sehr ...

Mit Blick auf die Leistungen des deutschen Mittelstands, auch in Zeiten der Krise, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass Unternehmergeist hierzulande öffentlich honoriert und großzügig gefördert wird. Weit gefehlt. Die Politik schaut immer noch vorwiegend auf Konzerne, und auch der Großteil der Bevölkerung scheut das Risiko, sich selbstständig zu machen. Deutschland ist, kurz gesagt, ein Angestelltenland. In den Ranglisten zum Berufsprestige beispielsweise schneiden Ärzte, Krankenschwestern und Lehrer stets am besten ab. „Unternehmer“ kommen nicht einmal einem Viertel der Bevölkerung in den Sinn, wenn die Allensbacher Demoskopen alljährlich nach fünf Berufen fragen, „die Sie am meisten schätzen, vor denen Sie am meisten Achtung haben“.

Es ist also gar nicht hoch genug einzuschätzen, was Helfried Schmidt vor über zwanzig Jahren in Leipzig startete, über die Region hinaus bekannt machte und schließlich in ganz Deutschland etablierte: Heute ist der „Große Preis des Mittelstands“ nach einer beeindruckenden Wachstumsgeschichte eine der bedeutendsten Wirtschaftsauszeichnungen hierzulande – zu verdanken dem Engagement, der Kreativität und der Hartnäckigkeit von Helfried Schmidt und seinen Mitstreitern, insbesondere Petra Tröger. Dass sie dabei hunderte Ehrenamtliche eingebunden haben, ist bemerkenswert: Nur wenigen gelingt es, aus einer Idee heraus solch ein Netzwerk zu formen, das von immer mehr Menschen getragen wird.

Das Ziel, herausragendes Unternehmertum zu fördern und den Unternehmergeist in der Öffentlichkeit zu stärken – ob über einen inspirierenden Wettbewerb oder über praxisnahe Recherchen und Weiterbildung – verbindet die Oskar-Patzelt-Stiftung mit dem impulse-Netzwerk. Deshalb freue ich mich sehr, dass beide künftig als Partner eng zusammenarbeiten werden.

Einst 1980 als Unternehmermagazin gestartet, ist impulse heute weit mehr als ein Magazin. Insbesondere seit dem Neustart 2013, als ich den Titel aus dem Konzern Gruner + Jahr herauslöste, zunächst einen eigenen Verlag und dann die impulse-Akademie gründete, vermitteln wir unternehmerische Impulse nicht nur über Recherchen, sondern auch über den persönlichen Austausch, etwa bei Firmenbesuchen oder Konferenzen. Unser Ziel ist immer das gleiche: Unternehmern über Wissen, Austausch und Training die Chance zu geben, voneinander zu lernen und sich erfolgreich weiterzuentwickeln.

Dies verbindet uns mit der Oskar-Patzelt-Stiftung, die über den „Großen Preis des Mittelstands“ nicht nur herausragendes Unternehmertum öffentlich anerkennt und würdigt, sondern auf diese Weise auch andere dazu motiviert, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Ich freue mich, wenn sich über das impulse-Netzwerk künftig noch mehr Unternehmer am „Großen Preis des Mittelstands“ beteiligen. Und die Teilnehmer künftig über die impulse-Akademie gezielt weitere unternehmerische Impulse erhalten können. Denn: Nichts motiviert so sehr wie der Erfolg!

Über den Autor:

Dr. Nikolaus Förster ist impulse-Chefredakteur und geschäftsführender Gesellschafter der Impulse Medien GmbH.

Kontakt: [email protected]