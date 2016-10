Deutschlandvoranbringer,

Problemlöser,

Es ist für mich eine Ehre und eine Freude, heute Abend in meiner Funktion als Präsident der G20 Young Entrepreneurs´ Alliance Deutschland ein Grußwort sprechen zu dürfen.Eine Freude, denn wenn ich meinen Blick schweifen lasse so blicke ich auf hundertekurz: Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine äußert angenehme Gesellschaft.Eine Ehre ist es, denn obwohl ich mich manchmal ziemlich alt fühle – und ab und an auch so aussehe – so zähle ich doch erst 40 Lebens- und 11 Berufsjahre. Viele von Ihnen sind mir, was diese Jahre angeht, also weit voraus – an Erfahrung kann ich Ihnen wohl nicht so viel bieten. Dennoch darf ich das Wort an Sie richten – kann ich Ihnen anstatt Erfahrung etwas anderes offerieren?Kennen Sie die G20 Young Entrepreneurs´ Alliance, kurz und euphorisch „G20 YEA“ genannt? Es handelt sich dabei um den Zusammenschluss der wichtigsten Jungunternehmerverbände der G20-Staaten. Gegründet wurde die Allianz 2010 in Kanada. Sie basiert auf einer einfachen Erkenntnis, die 2009 im Rahmen des G8- und anschließend auf dem G20-Gipfel in den USA artikuliert wurde: Jungunternehmer gehören zu den wichtigsten Faktoren bei der Schaffung von Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätzen in den G20-Staaten.Das Bundeswirtschaftsministerium bat im gleichen Jahr die Wirtschaftsjunioren Deutschland, den größten deutschen Verband von jungen Unternehmern und Führungskräften, sich für Deutschland in dieser Allianz zu engagieren. Ohne zu zögern kamen die Wirtschaftsjunioren dieser Bitte nach.Die G20 YEA hat dabei zwei Hauptziele:Das Mittel, um diese Ziele zu erreichen, ist die Schaffung einer Allianz von herausragenden Jungunternehmern in den G20-Staaten, die im Rahmen des jährlichen Gipfels zusammenkommen, sich austauschen, Geschäftschancen ausloten und gegenüber den Staats- und Regierungschefs Empfehlungen aussprechen, wie durch die Stärkung des Unternehmertums der Zustand der Weltwirtschaft verbessert werden kann. In Deutschland besteht dazu ein direkter Draht in das Bundeskanzleramt.Und hier schließt sich der Kreis zur Oskar-Patzelt-Stiftung, zum Großen Preis des Mittelstands und zum Netzwerk der Besten:Das Motto der Oskar-Patzelt-Stiftung lautet: Gesunder Mittelstand, starke Wirtschaft, mehr Arbeitsplätze.Der Große Preis des Mittelstands will die Erfolge engagierter Unternehmerpersönlichkeiten präsentieren und popularisieren.Und das Netzwerk der Besten – das sind die in einem herausragenden Netzwerk vereinten Preisträger.Sie sehen: die Ziele und die Mittel des Großen Preis des Mittelstands und der G20 YEA stimmen in großen Teilen überein. Was die G20 YEA zusätzlich bieten kann ist die internationale Perspektive.Als Präsident der G20 Young Entrepreneurs´ Alliance Deutschland freue ich mich sehr darauf, den Großen Preis des Mittelstands, die Oskar-Patzelt-Stiftung und das Netzwerk der Besten zu unterstützen und um einen internationalen Blickwinke zu bereichern. Ich habe mich deshalb sehr gefreut, als Christian Wewezow, Vorsitzender des Kuratoriums der Oskar-Patzelt-Stiftung und guter Freund, mir mitteilte, dass er die Internationalisierung des Netzwerks der Besten vorantreiben möchte. Ich sehe hier schon jetzt viele Möglichkeiten des gemeinsamen Engagements.Erlauben Sie mir an dieser Stelle gleich einen Hinweis: Im nächsten Jahr findet der G20 YEA-Gipfel in Berlin statt. Für die deutsche Delegation bin ich immer auf der Suche nach engagierten jungen Unternehmerinnen und Unternehmern. Sprechen Sie mich heute Abend gerne an, wenn Sie einen interessanten Kontakt haben.Meine Damen und Herren, ein starkes Unternehmertum ist die Basis für eine florierende Wirtschaft, für die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie für den Wohlstand unserer Nation. Sie alle teilen diese Ansicht – ein großartiges Zeichen in der heutigen Zeit, in der der Fokus vieler Staaten eher auf der Errichtung von Handelshemmnissen als auf deren Abbau liegt.Ich grüße Sie auf das Herzlichste, wünsche dem Großen Preis des Mittelstands eine weiter steigende Bekanntheit und Bedeutung und uns allen einen ohne Zweifel wundervollen Abend mit strahlenden Preisträgern.