Was ist bei der privaten Untervermietung noch erlaubt?

Bei einem Wohnungsaustausch ohne Geld (Couchsurfing). Bei Aufenthalten von bis zu drei Wochen muss der Vermieter nicht gefragt werden

Bei der Untervermietung einzelner Zimmer in der eigenen Wohnung, solange der Mieter anwesend ist und der Vermieter sein Einverständnis gegeben hat

In Berlin, Hamburg, Dortmund und München darf die vermietete Fläche 50 Prozent der Gesamtfläche nicht übersteigen

Das Zweckentfremdungsgesetz kann Untervermietungen einschränken oder auch komplett verbieten - Die Regelungen sind auf der Seite des jeweiligen Bezirksamts einsehbar

In den nachfolgenden Fällen müssen sich Mieter allerdings keine Sorgen machen:Schwierig ist die kurzzeitige Vermietung der ganzen Wohnung - hier wird in vielen Städten ein Strich durch die Rechnung gemacht. Die längerfristige Untervermietung der kompletten Wohnung ist nur dann möglich, wenn die ortsübliche Miete nicht überschritten wird, der Vermieter einverstanden ist und der Untermieter während dieser Zeit seinen Lebensmittelpunkt, zum Beispiel für ein Praktikum in der Stadt, in der Wohnung begründet.Jeder macht, was er will - das gilt auch für die Mietregelungen im Föderalstaat Deutschland. "Im Hamburger, Berliner und Münchner Wohnraumgesetz ist beispielsweise die Vermietung an Touristen erlaubt, unter der Bedingung, dass die vermietete Fläche nicht mehr als 50 Prozent des Wohnraumes ausmacht," erklärt Daniel Schlör. Das bedeutet: Wer in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebt, darf einen Raum vermieten. In einer Vier-Zimmer-Wohnung dürfen zwei Zimmer angeboten werden. Aber nur, wenn der eigentliche Mieter anwesend ist. In Frankfurt/Main sieht es wiederum komplett anders aus: Dort heißt es, dass Ferienwohnungen (Zweitwohnungen) nur in dem Gebiet zulässig sind, in dem ein Bebauungsplan ansteht. Allerdings gibt es in Frankfurt keine einzige Region, die in diese Kategorie fällt. Ein aktuelles Urteil aus Berlin wiederum zeigt , dass sich auch Bezirksämter und Gerichte uneinig sind: Obwohl die Bezirksämter vorher abgelehnt hatten, dürfen mehrere Eigentümer von Zweitwohnungen diese künftig doch als Ferienwohnung vermieten. Sie hatten geklagt und Verwaltungsgericht gab ihnen recht.