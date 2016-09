Der unbekannte Helfer - das Zahlungsverzugsgesetz

Und das zwei Jahre nach Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales Gesetz. Dennoch geben sieben von zehn der befragten kleinen bis mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland – hochgerechnet rund 2,5 Mio. Firmen – an, dass sie Zahlungsverzug als Existenzbedrohung sehen. Dabei geht es auch um Arbeitsplätze und ein schlechtes Geschäftsklima.

„Wir müssen das Bewusstsein der Firmen für die Risiken einer schlechten Zahlungsmoral im Geschäftsverkehr stärken und über die rechtlichen Spielräume und Handlungsmöglichkeiten auf Basis des neuen Gesetzes informieren“, sagt Jürgen Sonder, Geschäftsführer von Intrum Justitia Deutschland. Die Zahlen stammen aus dem aktuellen European Payment Report 2016 (EPR) von Intrum Justitia, Europas führendem Anbieter von Kreditmanagement-Services.

Über zwei Drittel (68 Prozent) der befragten deutschen Unternehmen sind der Meinung, dass Zahlungsverzug einen mittleren bis hohen Einfluss auf ihr wirtschaftliches Überleben hat. 63 Prozent der befragten Unternehmen sehen eine Beeinträchtigung ihres Wachstums durch die schlechte Zahlungsmoral, 71 Prozent befürchten Einstellungsstopps. Dabei hat der Gesetzgeber bereits vor zwei Jahren Unternehmen gestärkt gegen säumige Zahler: Die EU-Richtlinie 2011/7/EU ist seit dem 22. Juli 2014 in deutsches Recht umgesetzt. Die gesetzlichen Verzugszinsen sind nun erhöht, für Beitreibungskosten werden die betroffenen Unternehmen entschädigt und die Fristen für Abnahme- und Überprüfungsverfahren sind begrenzt.

Dennoch kennt kaum ein Unternehmen das Gesetz zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Geschäftsverkehr. Europaweit gaben nur 28 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie die Richtlinie kennen. Dies zeigt deutlich, dass mehr Bewusstsein für diese Richtlinie geschaffen werden muss. Deutsche Unternehmen liegen hier sogar noch unter dem europäischen Durchschnitt. Nur 12 Prozent gaben an, über das neue Gesetz informiert zu sein. Das ist etwas mehr als jedes zehnte Unternehmen.

Nur sehr wenige Anwender

Daher ist es einleuchtend, dass 87 Prozent der befragten deutschen Unternehmen die Zusatzgebühr von mindestens 40 Euro bei Forderungen gegen andere Firmen oder der öffentlichen Hand nicht nutzen. Die Zahlen zwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) und Nicht-KMU unterscheiden sich allerdings: Während 17 Prozent der größeren Unternehmen „manchmal“ die Zahlungsverzugsgebühr verlangen – 3 Prozent nutzen diese Möglichkeit sogar „immer“ –, sind es lediglich 4 Prozent bei den KMU. 90 Prozent der kleinen und mittelständischen verlangen die Gebühr „gar nicht“.