EU hat viele Baustellen, die die EZB in ihrem Handlungsspielraum einengt

Eine falsche Straffung hätte somit fatale Folgen, während ein zu spätes Handeln eher überschaubare Konsequenzen mit sich bringt. So ist die EZB mit einem asymmetrischen Risiko konfrontiert, was sie zu einer reaktiven Haltung zwingt. Zwar ist mit der erwarteten Inflationsdynamik Raum für eine Zinswende gegeben, doch müssen sich die Konjunktur- und Wachstumserwartungen angesichts des hohen Prognoserisikos erst einmal bewahrheiten. Was allerdings weniger unsicher scheint, ist die Tatsache, dass das Aufkaufprogramm 2018 zurückgefahren wird und der negative Einlagenzinssatz in den nächsten 12 bis 18 Monaten infolge einer technischen Adjustierung zurück auf 0 % gesetzt werden könnte.In den USA wird eine expansive Fiskalpolitik der Fed den Raum geben, ihre moderaten Leitzinsanhebungen auch im Jahr 2018 fortzusetzen. Vor allem wenn der US-Kongress die aktuellen Steuererleichterungsvorschläge voll und ganz durchwinken wird, wäre von einer deutlichen US-Wachstumsbeschleunigung im Zeitraum 2018/19 auszugehen. Doch selbst mit moderaten Wachstumserwartungen scheinen die Renditen der US-Staatsanleihen ein zu negatives Konjunkturbild widerzuspiegeln; eine ähnliche Einschätzung gilt ebenfalls für die deutschen Renditen.Mehr dazu in den IKB-Kapitalmarkt-News